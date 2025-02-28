這一趟隨著 雄獅旅遊 前往日本四國列車旅，遊程重頭戲就是搭乘行駛於四國的千年物語列車、以及伊予灘物語列車，兩輛列車沿途景致各自精采。從未在日本搭乘過觀光列車的西莉亞，對於有機會參與這場盛宴簡直是好生期待。

其中運行在香川縣的多度津駅和德島縣的大步危駅之間的觀光列車 千年物語 ，由鐵道公司JR四國營運，並於2017年4月隆重登場，主要奔馳在縱斷四國地區中央部的土讚線上。

千年物語行駛於香川縣多度津駅-德島縣大步危駅，列車一日一往返運轉，多度津駅上午10:19發車，中午12:47抵達大步危駅。列車外觀塗上代表四季的四種顏色，車廂則是以日本古民家為設計靈感，充滿濃厚的日式風情德島文化。沿線有超過千年歷史的廟宇神社，還有在深山中孕育出獨特文化的日本德島祕境祖谷。

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

▼話說第二天起個大早，我們離開高松JR Clement Hotel，驅車前往車程約莫四十分鐘的多度津駅，此站隸屬於四國旅客鐵道(JR四國)的鐵路車站。2017年開辦的土讚線觀光列車「千年物語」即以多度津駅為起訖站。我們即將從這裡搭乘列車，沿途停靠琴平駅、坪尻駅、阿波池田駅，最後停靠於德島縣大步危駅。

▼想到等一下即將搭乘千年物語列車前往德島秘境祖谷，西莉亞內心真的彭湃洶湧超興奮，哈哈哈。

▼我們一一從小呂手上拿到這一份乘車券，千年物語列車從多度津駅上午 10:19發車，中午 12:47抵達大步危駅，今日午餐即在車廂中享受。

▼多度津駅站內空間，當天由領隊小呂的帶領之下，我們直接通過剪票口前往第四月台，待會兒即將在第四月台搭乘千年物語列車，實現西莉亞第一次在日本搭乘觀光列車的夢想。認真說當下內心相當激動與興奮，真的很謝謝 雄獅旅遊 的安排。

▼我們依循著多度津駅站內指標，準備前往第四月台搭乘千年物語列車，快快快，聽說列車準備要進站了！

｜四國鐵道旅 千年物語。列車特色｜

我們一群人手拿著相機、手機，約莫等待數分鐘之後，傳說中的千年物語列車從遠方緩緩開了過來，這時月台所有人急忙拿起手中的攝影設備，想要捕抓千年物語最迷人的丰采。

西莉亞前面說道，千年物語列車外觀塗上代表四季的四種顏色，車廂則是以日本古民家為設計靈感，充滿濃厚的日式風情德島文化。

▼即使尚未進入車廂，西莉亞對於千年物語車廂裡面的一切配置都充滿好奇，直在月台上拼命對著列車車廂拍照，這時心想要是進入車廂，可想而知要有多興奮啊.(笑)

▼西莉亞這次參加的四國鐵道旅，不論是千年物語列車、或是隔天搭乘的伊予灘列車，都是 雄獅旅遊 獨家特別包車，只為讓我們盡情享受一趟尊榮般的鐵道輕奢行。

▼是啊，搭乘日本觀光列車真的是一場美好饗宴，我們就從千年物語停靠於多度津駅那一刻揭開序曲，然後突然有一種我們兩個的穿著，完全沒有違和感的錯覺耶.

▼四国まんなか千年物語列車其設計概念為「大人的遊山」，起源於德島人會於女兒節時準備豐盛的便當前往山、海遊玩一天，並稱其為「遊山」，而千年物語則是將遊山的意象，加入摩登時尚的元素演繹而成。

「千年物語車廂外觀以四季總共六種色彩，表現出四季變遷的意象.」

列車分別為「春萌之章」、「夏清之章」、「冬清之章」及「秋彩之章」命名，車內設計簡約而典雅，木造材質與柔和燈光共譜懷舊氛圍，兩側座位前後交錯的設計，可以眺望車外美景不受遮蔽，在在顯示設計者的匠心獨具。

▼千年物語列車組員親切迎賓、列車外觀繽紛色彩、內裝古樸典雅、四國在地食材料理更是美妙。領隊小呂熱情地為大家拍照留念，親切引導及說明列車內外值得欣賞的視野，每一幅畫面都值得細細品嚐。

四國鐵道系列行程 👉 https://reurl.cc/WAmNay

▼最最最特別的是，千年物語列車由 雄獅旅遊 【特別包車】，欲親眼欣賞親身感受這般美好，也可以同西莉亞直接參團，就可以盡情享受歲月靜好.(笑) ，至於西姥姥進大觀園真是越看越有趣，千年物語每一節車廂不同設計風格，每一個小細節不容錯過，邊按下快門邊頻頻讚嘆，簡直是超級無敵美好啊..

四國鐵道系列行程 👉 https://reurl.cc/WAmNay

▼1號車廂「春萌之章」以發芽的新葉作為發想，將車廂塗裝成翠綠色，透露出大地萬物復甦，呈現出一派生氣的氛圍。

▼不說還真不知道，千年物語列車由 雄獅旅遊 特別包車，目前日本四國三輛觀光列車均由 雄獅旅遊 包車推廣，大家要是感興趣的話，可以參考以下連結，西莉亞可以掛保證，有機會搭乘日本觀光列車，絕對可以滿足您們對於深度旅遊的無限渴望。

▼這時千年物語列車已經緩緩駛離多度津駅，預計下一站即將停靠在琴平駅，至於有甚麼新奇好奇好玩的呢？別說您們好期待，就連西莉亞也跟著期待了起來.(笑)

▼在停靠琴平駅之前，西莉亞繼續分享千年物語每一節車廂特色，接著我們來到2號車廂，此車廂一側為藍綠色；另一側為白色，名為「夏清之章」與「冬清之章」，車廂以夏天清澈的河川、冬天清新的空氣為設計理念。

▼2號車廂結合德島縣傳統工藝藍染，並設置7公尺米白色長沙發，搭配德島藍染抱枕，就如同親朋好友圍著爐灶聚會的意象。

▼然後我們總能在千年物語列車中尋找到微妙感動，如同這一張倚靠在花瓶旁邊，親自手作的花語圖騰，讓西莉亞蹲下來欣賞許久呢。

▼千年物語列車特色之一，就是列車上可以看見日本四國的各種傳統工藝作品，例如圖中的鳴門市大麻町大谷燒製作的洗手台、香川漆器點心盤、德島美馬市的和傘、德島藍住町的藍染抱枕..等。

▼這次我們入座於3號車廂「秋彩之章」，紅色車廂讓人聯想到秋季染上秋色的群山紅葉。

▼其中3號車廂「秋彩之章」設計靈感，就來自於千年物語列車行駛過許多山脈隧道，儘管車窗外的景色被遮擋，但透過溫暖的照明設計，讓人聯想起夜晚中壁爐裡的燈火，營造出一種溫暖的氛圍。

▼其實千年物語也有紀念章可以蓋喔，至於為何西莉亞沒有將自蓋的明信片拿出來獻寶呢？那是因為手殘黨的我蓋醜了蓋醜了蓋醜了.(哭)

▼又因為一個人僅能拿取一張明信片，於是西莉亞跟小呂借了這一張影像，除了千年物語列車車票、紀念乘車證之外，左上角就是印章圖案喔！真不好意思，別人家就可以蓋的這麼漂亮.(笑)

▼這是西莉亞第一次搭乘日本的觀光列車，沒想到居然可以這麼有趣，先不說每一輛觀光列車都有其獨特設計風格，列車啟動那一刻起，遇見窗外每一位熱情揮手的當地朋友們，車廂內外熱情回應著真的好感動啊..

正由於 雄獅旅遊 將日本四國三輛「物語系列」觀光列車【特別包車】，三輛觀光列車分別是 伊予灘物語 、 四國真中千年物語 、 志國土佐時代黎明物語 ，所以偶爾也能看見當地居民或站務人員，拿著LION雄獅旗幟賣力揮舞著..

▼謝謝有您們的熱情款待，才讓我們這一趟旅程能夠留下更多美好回憶。

｜四國鐵道旅 千年物語。琴平駅｜

千年物語列車第一站停靠於琴平駅，說到琴平駅第一個就會想到金刀比羅宮，我們下車之後直接前往月台旁的迎賓空間，簡約設計搭配牆上一個大大的「金」字，讓人不言而喻。最後接過組員遞來一杯暖心暖胃的玉米濃湯及礦泉水，嗯，這一趟旅程肯定很美好。

▼不得不說西莉亞手上這一杯玉米濃湯，香濃醇溫熱可口，尾韻在喉間輕留一股奶香味，相當令人回味無窮。

｜四國鐵道旅 千年物語。料理特色｜

四国まんなか千年物語列車的料理更是精心設計，這一道「讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤」料理，是由 Cafe&Restaurant 神椿 廚師長山本有義親自操刀。

說到 Cafe&Restaurant 神椿 ，就位於知名的金刀比羅宮附近，它是一間咖啡複合式餐廳，除了咖啡甜點之外，也有許多輕食可以選擇。 Cafe&Restaurant 神椿 是由 資生堂Parlour設計裝潢，資生堂Parlour在日本國內帶領西洋餐廳的先驅者，相當具有知名度。

讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤分成ABCD四種料理，A.舒肥橄欖地雞佐義大利黑醋伴鮮蔬，B.香煎鮮魚佐普羅旺斯魚湯，C.燒烤橄欖牛佐瀨戶內檸檬醬，Ｄ.鮭魚子拌雪蟹沙拉。

★ 菜單可能會因食材供應情況而有所變更

▼千年物語列車的料理、餐具、以及擺盤都十分講究，同時滿足視覺與味覺雙重享受，讓我們眼睛忙著欣賞風景之餘，也能同時滿足味蕾的挑動。

A.舒肥橄欖地雞佐義大利黑醋伴鮮蔬

舒肥橄欖地雞利用四國知名的骨付雞，低温慢煮雞肉鮮嫩多汁，再佐上義大利黑醋酸甜口感，搭配些許清新爽口鮮蔬，為這一道料理增添獨特的香氣和口感。

B.香煎鮮魚佐普羅旺斯魚湯

這一道鮮魚料理選擇新鲜肉質細嫩、口感鲜美的鮮魚，魚肉稍微煎至兩面呈現金黄，再佐湯汁濃稠的普羅旺斯魚湯，多層次口感更增添迷人風味。

C.燒烤橄欖牛佐瀨戶內檸檬醬

日本四國愛媛縣小豆島的橄欖相當有名氣，這一道利用橄欖油燒烤的牛肉料理，再佐上瀨戶內出產的酸甜可口檸檬酱料，更增添口感層次與營養價值。

Ｄ.鮭魚子拌雪蟹沙拉

鮭魚子拌雪蟹沙拉是一道相當美味的海鲜沙拉，清爽滑順層次分明的口感，絕佳風味令人回味無窮。

番茄燉橄欖豬與白腰果、 香川縣產越光米

香川縣產越光米濃郁米香飽含彈性的口感，搭配著番茄燉橄欖豬與白腰果這道料理，其口感風味極佳。

餐後咖啡、甜點瑪德蓮

▼最後一併將當日湯品、冷盤、熱餐、以及餐後甜點的menu分享給您們，最後也說明一下，從香川行駛至德島的「多度津-大步危（天空之鄉紀行）」區段提供西餐，回程的「大步危-多度津（幸福之鄉紀行）」區段則提供日本料理。

▼千年物語列車也提供酒精、無酒精飲料、簡餐、甜點給大家加購品嚐，西莉亞就另外點了一杯酸桔汽水，酸甜滋味也是相當不錯呢。

▼有機會搭乘千年物語列車，享受在地食材料理的美食，真的是很幸福啊..

｜四國鐵道旅 千年物語。坪尻駅｜

車站位於德島縣與香川縣交界的豬之鼻峠附近，高度海拔272米。坪尻駅附近全為樹林和河流人湮罕至，因為又被稱為「秘境站」。坪尻駅為日本現時少數還保存有折返式鐵路裝置的車站，而在四國亦只有它和新改站仍保留這種特殊裝置。

▼坪尻駅擁有一座古老木造站房且周圍人煙稀少，四國知名的秘境車站之一，其本身還是一個折返式車站，坪尻駅前方的鐵路軌道，左邊（停站用）明顯比右邊（通過軌）低，右前方就是則是穿越豬之鼻峠（猪ノ鼻峠）的「豬鼻隧道」（猪鼻トンネル）。

▼讓西莉亞印象相當深刻的是，千年物語運行期間更會於無人秘境車站「坪尻駅」折返式掉頭運行，據說這樣的駕駛方式在世界上亦十分罕見。另外吉野川流域沿途景致迷人，斷崖峭壁賞壯觀絕景，堪稱國家級秘境簡直美到哭。

▼千年物語列車短暫停靠在無人秘境車站「坪尻駅」，被山谷環抱著如此靜逸的山林，可讓我們感受到一種被山谷包圍著的寂靜氛圍。

▼四国まんなか千年物語列車-秋彩之章

▼四国まんなか千年物語列車-春萌之章

▼四国まんなか千年物語列車- 夏清之章 + 冬清之章

▼千年物語列車的乘務員，熱情地拿著很有紀念性的坪尻駅紀念牌，我們可以站在「坪尻駅」站牌前留下美好印記。

▼隨著小呂的聲聲呼喚，我們趕緊回到列車，然後我就看見一個大驚喜！由於千年物語會停靠某些車站，大家肯定都會下車拍照留念。若當下餐點尚未食用完畢，乘務員會貼心地幫我們蓋上餐紙，避免灰塵汙染，雖然僅是一個小小貼心舉動，但真的會讓人很感動耶。

｜四國鐵道旅 千年物語。阿波池田駅｜

阿波池田駅月台迎接我們的是熱情的站務人員們，以及呆萌站在一旁的蔦監督吉祥物，我們在這裡穿著站長服裝拍照留念，還有蔦監督超厭世表情好可愛，讓站在一旁的我笑開懷..

▼i人如我本就很害羞，總是不好意思跟吉祥物拍照，但蔦監督吉祥物實在是太可愛，真讓我忍不住湊過去，說怎樣都要跟蔦監督留下美好回憶.(笑)

▼西莉亞真切地在阿波池田駅感受到像不像三分樣，真的覺得千年物語列車好會喔！沒想到我們一群人就在阿波池田駅玩得有夠開心，哈！

▼大家可能很好奇？為何沿途都有許多當地居民、以及站務人員揮手搖旗熱烈歡迎，那是因為JR四國目前推出三輛觀光列車，就是為了實現與當地社區共存的意義。

而這三輛觀光列車是讓遊客搭乘，盡情享受列車旅程及服務，所以才設計融合各縣市與沿線停靠站的魅力，期望做到宣傳四國振興地區。

▼就在離開阿波池田駅之際，站務人員依舊熱情地拿著應援扇賣力揮舞著..拜拜~拜拜~蔦監督~(拼命揮手)

▼四国まんなか千年物語列車沿途經過吉野川，窗外迷人景致令人嚮往，西莉亞真的超級建議大家，如果有機會計劃玩日本，可以選擇搭乘由 雄獅旅遊 【特別包車】的觀光列車遊程，真的相當值得推薦喔！

喔，對了！大家也無須擔心列車廣播語言問題，千年物語列車全程車廂廣播，均以中文廣播為主，搭配著悠揚樂章，藉由廣播介紹，讓我們絕對不會錯過窗外的每一道迷人風景。

▼千年物語列車沿線也有許多旅遊景點，包括弘法大師空海的出生地善通寺、以琴平神社和金比羅溫泉而聞名的琴平，還有擁有祖谷葛藤橋的大步危峽谷等。

▼這一趟千年物語列車美好旅程，離開阿波池田駅之後，也即將來到尾聲，眺望著窗外吉野川經過的大、小步危奇岩異石壯麗景觀，是啊，這時我們已經來到了德島秘境祖谷地區。

從千年物語列車延伸入內車廂所表達的四季色調，此時窗外隨季節變化的德島風光，再端出四國特色的料理，千年物語確實營造出濃厚且具有獨一無二質感的美好體驗。

▼列車即將停靠終點站大步危駅，列車長親自發給每位乘客一張紀念乘車證，嗯，我保證一定會好好保存，作為這一趟日本列車旅的美好回憶之一。

｜四國鐵道旅 千年物語。大步危駅｜

千年物語列車行駛於香川縣多度津駅-德島縣大步危駅，列車一日一往返運轉，多度津駅上午10:19發車，中午12:47抵達大步危駅，對於西莉亞來說大步危駅一點都不陌生，畢竟這是通往德島祖谷秘境必經的車站。

▼難得能夠在大步危駅同時遇見千年物語列車、麵包超人列車、以及普通列車，這有趣畫面逗得我們一群人好開心！

▼就在離開大步危駅之際，西莉亞抓緊時間，說怎樣都要跟在水木茂的漫畫鬼太郎出現過的妖怪兒蹄爺留下回憶，順道與大家分享一下，兒蹄爺是三好市山城町上名地區傳說的妖怪。

離開大步危駅之後，暫時結束這一場千年物語美好饗宴，緊接著我們搭上遊覽車，繼續探索德島祖谷秘境旅程。

若說曾榮獲日本經濟新聞評選獎項，日本十大推薦觀光列車 NO.1的 伊予灘物語 是充滿愛與感動的鐵道旅，那麼 千年物語 就是以香川歷史悠久的人文風情、德島秘境祖谷壯闊奇岩景觀，足以震撼人心永難忘懷的一輛夢幻列車。

最後感謝 雄獅旅遊 的精心安排，讓西莉亞有機會能夠親自感受千年物語的迷人丰采。也謝謝千年物語在這一期一會的邂逅中，提供我們這一段難忘的美好旅程。

圖片取材至官網

圖片取材至官網

圖片取材至官網

雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

雄獅旅遊： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram ｜ Youtube

四國鐵道系列行程： https://reurl.cc/WAmNay

出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)

行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日

Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel

Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0

Day 3 ITOMACHI HOTEL 0 ⮕今治毛巾美術館 ⮕大洲城下町深度導覽 ⮕【特別包車】伊予灘物語++伊予大洲16:33 🚃 中停 日本最美無人車站．下灘站－松山18:17++ ⮕道後溫泉 茶玻瑠

Day 4 道後溫泉 茶玻瑠 ⮕【神隱少女湯屋】漫步道後溫泉街、少爺機關鐘、明治懷舊風．星巴克 ⮕途經瀨戶內海「島波海道」 ⮕當季限定採草莓 ⮕倉敷美觀地區．漫步白壁土藏街道 ⮕瀨戶內兒島飯店

Day 5 瀨戶內兒島飯店 ⮕ 搭乘瀨戶內海渡輪 ⮕ 土渕海峽 ⮕ 小豆島橄欖公園 ⮕ 寒霞溪公園 (搭乘單段纜車)．愛心樹 ⮕ 天使之道 ⮕ 小豆島渡輪 ⮕ 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄

Day6 琴平GRAND HOTEL 櫻之抄 ⮕【自由參訪．一生必經參拜之道】金刀比羅宮 ⮕高松機場 ✈台中機場

★ 行程順序會依照航班不同以及出團時的狀況而有所變動

雄獅旅遊｜日本四國雙鐵道六天五夜行程推薦 伊予灘夕陽列車&千年物語．探索瀨戶內小豆島．隈研吾美學．祖谷秘境 台中高松直飛班機

雄獅旅遊｜日本四國列車千年物語 四国まんなか千年物語列車 雄獅特別包車席次搶手 濃厚四季和風感華麗列車

雄獅旅遊｜日本四國列車 伊予灘物語 途中停靠日本最美無人車站．下灘站 JR四國人氣觀光列車

四國德島三好市｜大步危峽遊覽船 近距離欣賞兩億年沖刷吉野川峽谷 鬼斧神工奇岩巨石壯觀畫面

四國德島三好市｜祖谷葛藤橋 隱藏於山谷之間的神秘境地 橫跨祖谷川發現德島祖谷的原始樣貌

四國香川小豆島｜小豆島一日遊景點推薦 土渕海峽 小豆島橄欖公園 寒霞溪公園 愛心樹 天使之道

四國愛媛大三島｜INOUE ICHIGOEN草莓園 當季限定採草莓體驗 瀨戶內海大三島體驗採草莓