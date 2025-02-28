這一趟隨著雄獅旅遊前往日本四國列車旅，遊程重頭戲就是搭乘行駛於四國的千年物語列車、以及伊予灘物語列車，兩輛列車沿途景致各自精采。從未在日本搭乘過觀光列車的西莉亞，對於有機會參與這場盛宴簡直是好生期待。
其中運行在香川縣的多度津駅和德島縣的大步危駅之間的觀光列車千年物語，由鐵道公司JR四國營運，並於2017年4月隆重登場，主要奔馳在縱斷四國地區中央部的土讚線上。
千年物語行駛於香川縣多度津駅-德島縣大步危駅，列車一日一往返運轉，多度津駅上午10:19發車，中午12:47抵達大步危駅。列車外觀塗上代表四季的四種顏色，車廂則是以日本古民家為設計靈感，充滿濃厚的日式風情德島文化。沿線有超過千年歷史的廟宇神社，還有在深山中孕育出獨特文化的日本德島祕境祖谷。
雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日
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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)
▼話說第二天起個大早，我們離開高松JR Clement Hotel，驅車前往車程約莫四十分鐘的多度津駅，此站隸屬於四國旅客鐵道(JR四國)的鐵路車站。2017年開辦的土讚線觀光列車「千年物語」即以多度津駅為起訖站。我們即將從這裡搭乘列車，沿途停靠琴平駅、坪尻駅、阿波池田駅，最後停靠於德島縣大步危駅。
▼想到等一下即將搭乘千年物語列車前往德島秘境祖谷，西莉亞內心真的彭湃洶湧超興奮，哈哈哈。
▼我們一一從小呂手上拿到這一份乘車券，千年物語列車從多度津駅上午 10:19發車，中午 12:47抵達大步危駅，今日午餐即在車廂中享受。
▼多度津駅站內空間，當天由領隊小呂的帶領之下，我們直接通過剪票口前往第四月台，待會兒即將在第四月台搭乘千年物語列車，實現西莉亞第一次在日本搭乘觀光列車的夢想。認真說當下內心相當激動與興奮，真的很謝謝雄獅旅遊的安排。
▼我們依循著多度津駅站內指標，準備前往第四月台搭乘千年物語列車，快快快，聽說列車準備要進站了！
｜四國鐵道旅 千年物語。列車特色｜
我們一群人手拿著相機、手機，約莫等待數分鐘之後，傳說中的千年物語列車從遠方緩緩開了過來，這時月台所有人急忙拿起手中的攝影設備，想要捕抓千年物語最迷人的丰采。
西莉亞前面說道，千年物語列車外觀塗上代表四季的四種顏色，車廂則是以日本古民家為設計靈感，充滿濃厚的日式風情德島文化。
▼即使尚未進入車廂，西莉亞對於千年物語車廂裡面的一切配置都充滿好奇，直在月台上拼命對著列車車廂拍照，這時心想要是進入車廂，可想而知要有多興奮啊.(笑)
▼西莉亞這次參加的四國鐵道旅，不論是千年物語列車、或是隔天搭乘的伊予灘列車，都是雄獅旅遊獨家特別包車，只為讓我們盡情享受一趟尊榮般的鐵道輕奢行。
▼是啊，搭乘日本觀光列車真的是一場美好饗宴，我們就從千年物語停靠於多度津駅那一刻揭開序曲，然後突然有一種我們兩個的穿著，完全沒有違和感的錯覺耶.
▼四国まんなか千年物語列車其設計概念為「大人的遊山」，起源於德島人會於女兒節時準備豐盛的便當前往山、海遊玩一天，並稱其為「遊山」，而千年物語則是將遊山的意象，加入摩登時尚的元素演繹而成。
「千年物語車廂外觀以四季總共六種色彩，表現出四季變遷的意象.」
列車分別為「春萌之章」、「夏清之章」、「冬清之章」及「秋彩之章」命名，車內設計簡約而典雅，木造材質與柔和燈光共譜懷舊氛圍，兩側座位前後交錯的設計，可以眺望車外美景不受遮蔽，在在顯示設計者的匠心獨具。
▼千年物語列車組員親切迎賓、列車外觀繽紛色彩、內裝古樸典雅、四國在地食材料理更是美妙。領隊小呂熱情地為大家拍照留念，親切引導及說明列車內外值得欣賞的視野，每一幅畫面都值得細細品嚐。
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▼最最最特別的是，千年物語列車由 雄獅旅遊【特別包車】，欲親眼欣賞親身感受這般美好，也可以同西莉亞直接參團，就可以盡情享受歲月靜好.(笑) ，至於西姥姥進大觀園真是越看越有趣，千年物語每一節車廂不同設計風格，每一個小細節不容錯過，邊按下快門邊頻頻讚嘆，簡直是超級無敵美好啊..
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▼1號車廂「春萌之章」以發芽的新葉作為發想，將車廂塗裝成翠綠色，透露出大地萬物復甦，呈現出一派生氣的氛圍。
▼不說還真不知道，千年物語列車由雄獅旅遊特別包車，目前日本四國三輛觀光列車均由雄獅旅遊包車推廣，大家要是感興趣的話，可以參考以下連結，西莉亞可以掛保證，有機會搭乘日本觀光列車，絕對可以滿足您們對於深度旅遊的無限渴望。
▼這時千年物語列車已經緩緩駛離多度津駅，預計下一站即將停靠在琴平駅，至於有甚麼新奇好奇好玩的呢？別說您們好期待，就連西莉亞也跟著期待了起來.(笑)
▼在停靠琴平駅之前，西莉亞繼續分享千年物語每一節車廂特色，接著我們來到2號車廂，此車廂一側為藍綠色；另一側為白色，名為「夏清之章」與「冬清之章」，車廂以夏天清澈的河川、冬天清新的空氣為設計理念。
▼2號車廂結合德島縣傳統工藝藍染，並設置7公尺米白色長沙發，搭配德島藍染抱枕，就如同親朋好友圍著爐灶聚會的意象。
▼然後我們總能在千年物語列車中尋找到微妙感動，如同這一張倚靠在花瓶旁邊，親自手作的花語圖騰，讓西莉亞蹲下來欣賞許久呢。
▼千年物語列車特色之一，就是列車上可以看見日本四國的各種傳統工藝作品，例如圖中的鳴門市大麻町大谷燒製作的洗手台、香川漆器點心盤、德島美馬市的和傘、德島藍住町的藍染抱枕..等。
▼這次我們入座於3號車廂「秋彩之章」，紅色車廂讓人聯想到秋季染上秋色的群山紅葉。
▼其中3號車廂「秋彩之章」設計靈感，就來自於千年物語列車行駛過許多山脈隧道，儘管車窗外的景色被遮擋，但透過溫暖的照明設計，讓人聯想起夜晚中壁爐裡的燈火，營造出一種溫暖的氛圍。
▼其實千年物語也有紀念章可以蓋喔，至於為何西莉亞沒有將自蓋的明信片拿出來獻寶呢？那是因為手殘黨的我蓋醜了蓋醜了蓋醜了.(哭)
▼又因為一個人僅能拿取一張明信片，於是西莉亞跟小呂借了這一張影像，除了千年物語列車車票、紀念乘車證之外，左上角就是印章圖案喔！真不好意思，別人家就可以蓋的這麼漂亮.(笑)
▼這是西莉亞第一次搭乘日本的觀光列車，沒想到居然可以這麼有趣，先不說每一輛觀光列車都有其獨特設計風格，列車啟動那一刻起，遇見窗外每一位熱情揮手的當地朋友們，車廂內外熱情回應著真的好感動啊..
正由於雄獅旅遊將日本四國三輛「物語系列」觀光列車【特別包車】，三輛觀光列車分別是伊予灘物語、四國真中千年物語、志國土佐時代黎明物語，所以偶爾也能看見當地居民或站務人員，拿著LION雄獅旗幟賣力揮舞著..
▼謝謝有您們的熱情款待，才讓我們這一趟旅程能夠留下更多美好回憶。
｜四國鐵道旅 千年物語。琴平駅｜
千年物語列車第一站停靠於琴平駅，說到琴平駅第一個就會想到金刀比羅宮，我們下車之後直接前往月台旁的迎賓空間，簡約設計搭配牆上一個大大的「金」字，讓人不言而喻。最後接過組員遞來一杯暖心暖胃的玉米濃湯及礦泉水，嗯，這一趟旅程肯定很美好。
▼不得不說西莉亞手上這一杯玉米濃湯，香濃醇溫熱可口，尾韻在喉間輕留一股奶香味，相當令人回味無窮。
｜四國鐵道旅 千年物語。料理特色｜
四国まんなか千年物語列車的料理更是精心設計，這一道「讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤」料理，是由 Cafe&Restaurant 神椿 廚師長山本有義親自操刀。
說到 Cafe&Restaurant 神椿 ，就位於知名的金刀比羅宮附近，它是一間咖啡複合式餐廳，除了咖啡甜點之外，也有許多輕食可以選擇。 Cafe&Restaurant 神椿 是由 資生堂Parlour設計裝潢，資生堂Parlour在日本國內帶領西洋餐廳的先驅者，相當具有知名度。
讚岐三畜搭配當地時令蔬菜洋食拼盤分成ABCD四種料理，A.舒肥橄欖地雞佐義大利黑醋伴鮮蔬，B.香煎鮮魚佐普羅旺斯魚湯，C.燒烤橄欖牛佐瀨戶內檸檬醬，Ｄ.鮭魚子拌雪蟹沙拉。
★菜單可能會因食材供應情況而有所變更
▼千年物語列車的料理、餐具、以及擺盤都十分講究，同時滿足視覺與味覺雙重享受，讓我們眼睛忙著欣賞風景之餘，也能同時滿足味蕾的挑動。
A.舒肥橄欖地雞佐義大利黑醋伴鮮蔬
舒肥橄欖地雞利用四國知名的骨付雞，低温慢煮雞肉鮮嫩多汁，再佐上義大利黑醋酸甜口感，搭配些許清新爽口鮮蔬，為這一道料理增添獨特的香氣和口感。
B.香煎鮮魚佐普羅旺斯魚湯
這一道鮮魚料理選擇新鲜肉質細嫩、口感鲜美的鮮魚，魚肉稍微煎至兩面呈現金黄，再佐湯汁濃稠的普羅旺斯魚湯，多層次口感更增添迷人風味。
C.燒烤橄欖牛佐瀨戶內檸檬醬
日本四國愛媛縣小豆島的橄欖相當有名氣，這一道利用橄欖油燒烤的牛肉料理，再佐上瀨戶內出產的酸甜可口檸檬酱料，更增添口感層次與營養價值。
Ｄ.鮭魚子拌雪蟹沙拉
鮭魚子拌雪蟹沙拉是一道相當美味的海鲜沙拉，清爽滑順層次分明的口感，絕佳風味令人回味無窮。
番茄燉橄欖豬與白腰果、香川縣產越光米
香川縣產越光米濃郁米香飽含彈性的口感，搭配著番茄燉橄欖豬與白腰果這道料理，其口感風味極佳。
餐後咖啡、甜點瑪德蓮
▼最後一併將當日湯品、冷盤、熱餐、以及餐後甜點的menu分享給您們，最後也說明一下，從香川行駛至德島的「多度津-大步危（天空之鄉紀行）」區段提供西餐，回程的「大步危-多度津（幸福之鄉紀行）」區段則提供日本料理。
▼千年物語列車也提供酒精、無酒精飲料、簡餐、甜點給大家加購品嚐，西莉亞就另外點了一杯酸桔汽水，酸甜滋味也是相當不錯呢。
▼有機會搭乘千年物語列車，享受在地食材料理的美食，真的是很幸福啊..
｜四國鐵道旅 千年物語。坪尻駅｜
車站位於德島縣與香川縣交界的豬之鼻峠附近，高度海拔272米。坪尻駅附近全為樹林和河流人湮罕至，因為又被稱為「秘境站」。坪尻駅為日本現時少數還保存有折返式鐵路裝置的車站，而在四國亦只有它和新改站仍保留這種特殊裝置。
▼坪尻駅擁有一座古老木造站房且周圍人煙稀少，四國知名的秘境車站之一，其本身還是一個折返式車站，坪尻駅前方的鐵路軌道，左邊（停站用）明顯比右邊（通過軌）低，右前方就是則是穿越豬之鼻峠（猪ノ鼻峠）的「豬鼻隧道」（猪鼻トンネル）。
▼讓西莉亞印象相當深刻的是，千年物語運行期間更會於無人秘境車站「坪尻駅」折返式掉頭運行，據說這樣的駕駛方式在世界上亦十分罕見。另外吉野川流域沿途景致迷人，斷崖峭壁賞壯觀絕景，堪稱國家級秘境簡直美到哭。
▼千年物語列車短暫停靠在無人秘境車站「坪尻駅」，被山谷環抱著如此靜逸的山林，可讓我們感受到一種被山谷包圍著的寂靜氛圍。
▼四国まんなか千年物語列車-秋彩之章
▼四国まんなか千年物語列車-春萌之章
▼四国まんなか千年物語列車- 夏清之章 + 冬清之章
▼千年物語列車的乘務員，熱情地拿著很有紀念性的坪尻駅紀念牌，我們可以站在「坪尻駅」站牌前留下美好印記。
▼隨著小呂的聲聲呼喚，我們趕緊回到列車，然後我就看見一個大驚喜！由於千年物語會停靠某些車站，大家肯定都會下車拍照留念。若當下餐點尚未食用完畢，乘務員會貼心地幫我們蓋上餐紙，避免灰塵汙染，雖然僅是一個小小貼心舉動，但真的會讓人很感動耶。
｜四國鐵道旅 千年物語。阿波池田駅｜
阿波池田駅月台迎接我們的是熱情的站務人員們，以及呆萌站在一旁的蔦監督吉祥物，我們在這裡穿著站長服裝拍照留念，還有蔦監督超厭世表情好可愛，讓站在一旁的我笑開懷..
▼i人如我本就很害羞，總是不好意思跟吉祥物拍照，但蔦監督吉祥物實在是太可愛，真讓我忍不住湊過去，說怎樣都要跟蔦監督留下美好回憶.(笑)
▼西莉亞真切地在阿波池田駅感受到像不像三分樣，真的覺得千年物語列車好會喔！沒想到我們一群人就在阿波池田駅玩得有夠開心，哈！
▼大家可能很好奇？為何沿途都有許多當地居民、以及站務人員揮手搖旗熱烈歡迎，那是因為JR四國目前推出三輛觀光列車，就是為了實現與當地社區共存的意義。
而這三輛觀光列車是讓遊客搭乘，盡情享受列車旅程及服務，所以才設計融合各縣市與沿線停靠站的魅力，期望做到宣傳四國振興地區。
▼就在離開阿波池田駅之際，站務人員依舊熱情地拿著應援扇賣力揮舞著..拜拜~拜拜~蔦監督~(拼命揮手)
▼四国まんなか千年物語列車沿途經過吉野川，窗外迷人景致令人嚮往，西莉亞真的超級建議大家，如果有機會計劃玩日本，可以選擇搭乘由雄獅旅遊【特別包車】的觀光列車遊程，真的相當值得推薦喔！
喔，對了！大家也無須擔心列車廣播語言問題，千年物語列車全程車廂廣播，均以中文廣播為主，搭配著悠揚樂章，藉由廣播介紹，讓我們絕對不會錯過窗外的每一道迷人風景。
▼千年物語列車沿線也有許多旅遊景點，包括弘法大師空海的出生地善通寺、以琴平神社和金比羅溫泉而聞名的琴平，還有擁有祖谷葛藤橋的大步危峽谷等。
▼這一趟千年物語列車美好旅程，離開阿波池田駅之後，也即將來到尾聲，眺望著窗外吉野川經過的大、小步危奇岩異石壯麗景觀，是啊，這時我們已經來到了德島秘境祖谷地區。
從千年物語列車延伸入內車廂所表達的四季色調，此時窗外隨季節變化的德島風光，再端出四國特色的料理，千年物語確實營造出濃厚且具有獨一無二質感的美好體驗。
▼列車即將停靠終點站大步危駅，列車長親自發給每位乘客一張紀念乘車證，嗯，我保證一定會好好保存，作為這一趟日本列車旅的美好回憶之一。
｜四國鐵道旅 千年物語。大步危駅｜
千年物語列車行駛於香川縣多度津駅-德島縣大步危駅，列車一日一往返運轉，多度津駅上午10:19發車，中午12:47抵達大步危駅，對於西莉亞來說大步危駅一點都不陌生，畢竟這是通往德島祖谷秘境必經的車站。
▼難得能夠在大步危駅同時遇見千年物語列車、麵包超人列車、以及普通列車，這有趣畫面逗得我們一群人好開心！
▼就在離開大步危駅之際，西莉亞抓緊時間，說怎樣都要跟在水木茂的漫畫鬼太郎出現過的妖怪兒蹄爺留下回憶，順道與大家分享一下，兒蹄爺是三好市山城町上名地區傳說的妖怪。
離開大步危駅之後，暫時結束這一場千年物語美好饗宴，緊接著我們搭上遊覽車，繼續探索德島祖谷秘境旅程。
若說曾榮獲日本經濟新聞評選獎項，日本十大推薦觀光列車 NO.1的伊予灘物語是充滿愛與感動的鐵道旅，那麼千年物語就是以香川歷史悠久的人文風情、德島秘境祖谷壯闊奇岩景觀，足以震撼人心永難忘懷的一輛夢幻列車。
最後感謝雄獅旅遊的精心安排，讓西莉亞有機會能夠親自感受千年物語的迷人丰采。也謝謝千年物語在這一期一會的邂逅中，提供我們這一段難忘的美好旅程。
圖片取材至官網
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雄獅旅遊｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日
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出團日期：2025/01/19(日)-2025/01/24(五)
行程總覽｜輕奢行日本四國雙鐵道夕陽列車小豆島 台中高松6日
Day 1 台中機場 ✈高松機場⮕栗林公園．抹茶體驗⮕高松購物趣．丸龜町商店街⮕高松JR Clement Hotel
Day 2 高松JR Clement Hotel ⮕【特別包車】千年物語觀光列車++多度津10:19🚃大步危12:47++ ⮕祖谷葛藤橋 ⮕大步危遊船 ⮕ITOMACHI HOTEL 0
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