壹然evernature｜吃了會上癮的創意系毛豆，自產自銷非基改日本人超愛!

連日本人都超愛的毛豆就是這家，台灣在地品牌【壹然evernature】，主打非基因改造的創意系毛豆，從黑胡椒到芝麻口味通通能吃到，還有營養滿分的毛豆蛋白飲，只要銅板價就可以享有高品質，厲害到更是外銷到日本，比我在日本仙台吃到的水準還強!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

壹然evernature 品牌介紹

▼【壹然evernature】是外銷日本冷凍蔬果及冷凍水產品知名品牌，從栽種到包裝都是一手掌握，除了有SGS「食品工業發展研究所」認證，高品質水準更是日本外銷等級。

▼【壹然evernature】毛豆是經過嚴格管控用愛心呵護自行栽種的，主要分布於屏東、高雄一帶的600甲農場，大面積種植非基因改造的毛豆，避免鄰近農地的污染，採用機械化播種及採收，嚴格控管品質從源頭開始，

▼【壹然evernature】冷凍-18度C可保存一年，食用前建議取出當次的食用量即可，因為它們家的毛豆都不含防腐劑，為保持新鮮度，如果放在常溫太久，需於當日食用完畢。

【壹然evernature】的毛豆解凍即食可輕鬆上桌，冷藏解凍3.5-5小時，流水解凍7-10分鐘，微波解凍2-3分鐘。

壹然evernature 如何購買

官網 : https://evernature-ys.com.tw/

壹然evernature 產品介紹

鹽味毛豆 300克💰65元

▼可以吃到最天然風味的鹽味毛豆，使用澳洲進口的”天然日曬鹽經典鹽味 ，完美鹽比例保留毛豆完整風味，打開可以看到飽滿豆仁，清脆爽口咬下會爆汁!

黑胡椒調味毛豆 250克💰69元

▼大人系的啤酒好夥伴黑胡椒調味毛豆，外層裹上多重辛香料，在嘴裡噴發滿滿黑胡椒香與迷人蒜香，清甜毛豆搭配微微辛辣更過癮!

芝麻調味毛豆 250克💰69元

▼我最喜歡的芝麻調味毛豆，肉眼可見芝麻碎完整包覆，芝麻的濃純香凸顯出毛豆甜味，在口中交織出豐富層次，香氣撲鼻讓毛豆美味再升級~

毛豆植物蛋白飲 300克💰350元

▼免飛日本仙台就能喝的毛豆植物蛋白飲，味道意外的很順口討喜欸，透過眞空冷凍乾燥技術保留毛豆營養成分，用熱水沖泡攪拌均勻就能喝，營養價值超級高，每100公克的蛋白飲就等於，全脂鮮乳+菠菜+地瓜+櫻桃+草莓+雞胸肉的營養。

壹然evernature 食用心得

小時候一直很怕毛豆的味道，直到長大才發現它的美好，【壹然evernature】堅持自產自銷栽種，打造出充滿營養的毛豆商品，超愛他們家的創意口味毛豆，涮嘴到自己會不小心吃完整包!

壹然evernature 店家資訊

INSTAGRAM｜官網

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