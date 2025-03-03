鮮奶油的微醺時刻！紅葉蛋糕第三代再掀風潮，CREAM CO. 鮮奶油有限公司攜手格蘭菲迪打造微醺甜點，全新快閃台北誠品生活南西！



擁有近60年歷史的台灣老字號「紅葉蛋糕」，由創辦人第三代許孟涵與許孟勳推出全新品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」。繼去年台北信義新光三越A8快閃活動創下商品天天完售佳績後，今年進軍台北誠品生活南西1樓戶外廣場，攜手單一麥芽威士忌品牌「格蘭菲迪」，推出「天使布列斯特」微醺甜點，將法式甜點與蘇格蘭威士忌風味融合，帶來專屬大人的極致享受。快閃活動將於2025年3月1日至3月31日登場，每周五、六、日提供限量格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌試飲，甜點愛好者不容錯過。

（ CREAM CO. 鮮奶油有限公司，全新限定聯名快閃主題店登陸台北誠品生活南西｜圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供）



「紅葉蛋糕」創立於1966年，以戚風蛋糕與獨家鮮奶油配方聞名，成為台灣家喻戶曉的品牌。第三代傳人許孟涵與許孟勳致力創新，曾與Uber Eats、得正等品牌合作推出話題甜點，讓老字號煥發新生。去年在新光三越A8快閃活動大獲成功，商品日日售罄，讓甜點迷們爭相搶購，甚至掀起「不搶不行」的線上訂購熱潮，許多消費者更直接至「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」官網下單。

今年最值得期待的微醺時刻與「格蘭菲迪」共同跨界合作！聯手推出「天使布列斯特」，將「格蘭菲迪 12 年天使雪莉單一麥芽威士忌」 融入甜點。這款「天使布列斯特」選用經典法式泡芙麵糊製成，外層香酥、內餡濃郁，共推出兩款風味：「天使布列斯特（桂圓威士忌）」以 格蘭菲迪 12 年天使雪莉 浸泡桂圓，釋放豐富果香與醇厚酒韻，層次深邃、回味悠長。

「天使布列斯特（巧克力威士忌）」選用 比利時 59% 黑巧克力，結合天使雪莉酒香，苦甜交錯，帶來成熟大人系的微醺享受。



（CREAM CO. 鮮奶油有限公司 x 格蘭菲迪跨界聯名，推出天使布列斯特（巧克力威士忌、桂圓威士忌）｜圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供）

此外，CREAM CO. 鮮奶油有限公司也特別推出每日限量的「草莓卡士達布列斯特」，選用台灣大湖草莓，搭配綿密滑順的卡士達鮮奶油，酸甜交織、輕盈不膩，讓每一口都充滿幸福感。

（CREAM CO. 鮮奶油有限公司推出草莓卡士達布列斯特，快閃期間線上及快閃店購買布列斯特系列皆提供精美盒裝｜圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供）

這次也帶來經典「雲朵達克瓦茲」的全新升級！去年的經典鮮奶油、檸檬奶霜、海鹽焦糖深受好評，今年全新升級推出五種新風味，帶來「京都厚抹茶」濃郁茶香，苦甜交融；「18號紅玉」日月潭台茶18號紅茶，溫潤細緻。；「火腿玉米濃湯」鹹甜創意，令人驚艷。；「草莓卡士達」大湖草莓與卡士達醬的經典組合；「花生花生」濃厚花生醬搭配特製奶霜，香醇綿密。今年更推出四入與九入禮盒組，無論是自己享用或送禮，都能一次收藏多款夢幻風味，讓味蕾體驗更豐富、更具層次感。

（ 全新升級雲朵達克瓦茲，推出五種全新風味火腿玉米濃湯、京都厚抹茶、18號紅玉、花生花生、草莓卡士達｜圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供 ）

（全新升級雲朵達克瓦茲，推出四入及九入禮盒組，可搭配加價購獲得品牌限定周邊CREAM BUDDY手機支架一只｜圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供）

快閃店首度亮相品牌可愛IP O!Cream創意總監與Daco享樂策劃師，象徵創意與享樂精神。購買「布列斯特」或「雲朵達克瓦茲」禮盒組，可加價NT$99元獲贈限定CREAM BUDDY手機支架，數量有限，售完為止。甜點愛好者可於3月1日起至台北誠品南西生活1樓戶外廣場體驗，或透過CREAM CO. 鮮奶油有限公司品牌官網訂購，享受這場味蕾盛宴。

【CREAM CO. 鮮奶油有限公司販售通路】

快閃櫃位：台北誠品生活南西 1F 戶外廣場

網站通路：Cream Co.官方網站: https://www.creamco.com.tw/

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