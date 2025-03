鮮奶油的微醺時刻!紅葉蛋糕第三代再掀風潮,CREAM CO. 鮮奶油有限公司攜手格蘭菲迪打造微醺甜點,全新快閃台北誠品生活南西!



擁有近60年歷史的台灣老字號「紅葉蛋糕」,由創辦人第三代許孟涵與許孟勳推出全新品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」。繼去年台北信義新光三越A8快閃活動創下商品天天完售佳績後,今年進軍台北誠品生活南西1樓戶外廣場,攜手單一麥芽威士忌品牌「格蘭菲迪」,推出「天使布列斯特」微醺甜點,將法式甜點與蘇格蘭威士忌風味融合,帶來專屬大人的極致享受。快閃活動將於2025年3月1日至3月31日登場,每周五、六、日提供限量格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌試飲,甜點愛好者不容錯過。

( CREAM CO. 鮮奶油有限公司,全新限定聯名快閃主題店登陸台北誠品生活南西|圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供)



「紅葉蛋糕」創立於1966年,以戚風蛋糕與獨家鮮奶油配方聞名,成為台灣家喻戶曉的品牌。第三代傳人許孟涵與許孟勳致力創新,曾與Uber Eats、得正等品牌合作推出話題甜點,讓老字號煥發新生。去年在新光三越A8快閃活動大獲成功,商品日日售罄,讓甜點迷們爭相搶購,甚至掀起「不搶不行」的線上訂購熱潮,許多消費者更直接至「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」官網下單。

今年最值得期待的微醺時刻與「格蘭菲迪」共同跨界合作!聯手推出「天使布列斯特」,將「格蘭菲迪 12 年天使雪莉單一麥芽威士忌」 融入甜點。這款「天使布列斯特」選用經典法式泡芙麵糊製成,外層香酥、內餡濃郁,共推出兩款風味:「天使布列斯特(桂圓威士忌)」以 格蘭菲迪 12 年天使雪莉 浸泡桂圓,釋放豐富果香與醇厚酒韻,層次深邃、回味悠長。

「天使布列斯特(巧克力威士忌)」選用 比利時 59% 黑巧克力,結合天使雪莉酒香,苦甜交錯,帶來成熟大人系的微醺享受。



(CREAM CO. 鮮奶油有限公司 x 格蘭菲迪跨界聯名,推出天使布列斯特(巧克力威士忌、桂圓威士忌)|圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供)

此外,CREAM CO. 鮮奶油有限公司也特別推出每日限量的「草莓卡士達布列斯特」,選用台灣大湖草莓,搭配綿密滑順的卡士達鮮奶油,酸甜交織、輕盈不膩,讓每一口都充滿幸福感。

(CREAM CO. 鮮奶油有限公司推出草莓卡士達布列斯特,快閃期間線上及快閃店購買布列斯特系列皆提供精美盒裝|圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供)

這次也帶來經典「雲朵達克瓦茲」的全新升級!去年的經典鮮奶油、檸檬奶霜、海鹽焦糖深受好評,今年全新升級推出五種新風味,帶來「京都厚抹茶」濃郁茶香,苦甜交融;「18號紅玉」日月潭台茶18號紅茶,溫潤細緻。;「火腿玉米濃湯」鹹甜創意,令人驚艷。;「草莓卡士達」大湖草莓與卡士達醬的經典組合;「花生花生」濃厚花生醬搭配特製奶霜,香醇綿密。今年更推出四入與九入禮盒組,無論是自己享用或送禮,都能一次收藏多款夢幻風味,讓味蕾體驗更豐富、更具層次感。

( 全新升級雲朵達克瓦茲,推出五種全新風味火腿玉米濃湯、京都厚抹茶、18號紅玉、花生花生、草莓卡士達|圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供 )

(全新升級雲朵達克瓦茲,推出四入及九入禮盒組,可搭配加價購獲得品牌限定周邊CREAM BUDDY手機支架一只|圖 CREAM CO. 鮮奶油有限公司提供)

快閃店首度亮相品牌可愛IP O!Cream創意總監與Daco享樂策劃師,象徵創意與享樂精神。購買「布列斯特」或「雲朵達克瓦茲」禮盒組,可加價NT$99元獲贈限定CREAM BUDDY手機支架,數量有限,售完為止。甜點愛好者可於3月1日起至台北誠品南西生活1樓戶外廣場體驗,或透過CREAM CO. 鮮奶油有限公司品牌官網訂購,享受這場味蕾盛宴。

