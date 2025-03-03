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桃園賞櫻必去！拉拉山恩愛農場富士櫻花盛開，美景夢幻爆棚

2025-03-03 23:15:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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每年春天，櫻花控們最期待的就是粉色花海大爆發

如果你正在尋找桃園賞花秘境，那麼 「拉拉山恩愛農場」 絕對是必訪景點之一

這裡的 富士櫻花 正值盛開，一片粉嫩夢幻，讓人彷彿走進童話世界

準備好你的相機，快跟著我們一起探索 桃園最美櫻花景點

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提到桃園賞櫻，許多人第一時間想到大溪、角板山，但你知道嗎？其實拉拉山恩愛農場才是真正的隱藏版賞櫻天堂

這裡擁有壯觀的富士櫻花隧道，當櫻花滿開時，粉嫩花瓣鋪滿步道，彷彿置身日本仙境

富士櫻的花期通常落在 2月至3月間，花朵比吉野櫻更大、更粉嫩，層層疊疊的花瓣，在陽光下閃閃發亮，怎麼拍都美

如果你錯過了陽明山、武陵農場的櫻花，來這裡一樣可以大飽眼福

 桃園賞櫻必去！拉拉山恩愛農場富士櫻花盛開，美景夢幻爆棚恩愛農場

 地址：桃園市復興區中心路143

開放時間：09:00–21:00

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 🚗 拉拉山恩愛農場怎麼去？交通方式懶人包

自駕建議Google導航設定 「恩愛農場」，沿途有指標，停車場空間有限，建議早點到

由台北出發可走 國道3號 → 大溪交流道 → 台7線北橫公路，全程約2小時

大眾交通 桃園客運 50905091 至「巴陵站」，再轉計程車前往（約10分鐘車程）

假日可能人潮較多，建議提前預約計程車接駁服務

桃園賞櫻必去！拉拉山恩愛農場富士櫻花盛開，美景夢幻爆棚地址：桃園市復興區華陵里上巴陵中心路143

電話：03-391-23350912-576-476

營業時間：9:0020:00

官網：拉拉山恩愛農場

粉絲團：拉拉山恩愛農場（最新花況可詢問小編）

設有小型停車場，約可停20輛小型車

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這條路走進去，馬上就能被滿滿的粉色櫻花包圍

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一路上都有賞花指標，不用擔心找不到路

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露營區的櫻花還在醞釀中，目前花苞已經悄悄冒出頭，預計再過一陣子就會迎來最美的盛開時刻

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拉拉山恩愛農場不僅有夢幻的富士櫻花，還貼心附設餐廳與民宿，讓賞櫻行程更輕鬆愜意

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蜜蘋果乾是餐廳的特色，必買

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餐廳提供無菜單中式風味餐，五菜一湯，味道都很不錯，可以來試試

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炒高麗菜

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杏鮑菇、皮蛋、四季豆、金針菇、蘋果

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涼拌過貓

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山豬肉

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清蒸魚

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蘿蔔湯

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想在桃園找到一處遠離塵囂的 櫻花仙境拉拉山恩愛農場 絕對是不二選擇

這裡的富士櫻花滿開時，夢幻程度不輸日本，還能一次拍到 粉色櫻花隧道、山景茶園美景，絕對值回票價

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文章標籤
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