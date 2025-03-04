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* 拍攝日期 : 2025年2月28日清晨
* 拍攝地點 : 台北市大安森林公園
* 花開狀況 : 大漁櫻滿開、富士櫻七成與吉野櫻不到一成
欣賞完了位於大安森林公園右邊的大漁櫻， 一路逛到了左邊音樂台上方的草地上，看見了兩顆富士櫻與一棵吉野櫻，吉野櫻的開花期落在每年3月中下旬，全名為「染井吉野櫻」，又名東京櫻花、也是日本櫻花，花色在花朵剛綻放時是淡粉紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白，當天造訪時因為才2月底，整棵樹光禿禿的，只勉強有一兩朵早開的小花，等到3月中旬再訪，應該可以看到更盛開的花景。
當天最主要是欣賞兩棵盛開的富士櫻，富士櫻的開花期從每年2月中上旬開始，富士櫻是由台灣山櫻花，與日本山櫻花雜交而來，在台灣稱為「富士櫻」，但在日本，「富士櫻」指的是另外一種日本原生種櫻花，花朵為粉紅色或淡紅色，不管是大漁櫻還是富士櫻，花朵都遠比台灣原生種的山櫻花來得大，所以賣相漂亮就更吸引人駐足拍攝，當天逛到富士櫻時，已經是八點半，前來賞杜鵑的遊客也陸續湧入，我自然是迅速離開，前進3月15日才會展開玫瑰花季的新生公園台北玫瑰園，因為新聞報導，新生公園內的玫瑰，已經有一部份迫不急待地綻放，剛好跟晚開的杜鵑花形成有趣的對比，因為花季的展期是人訂的，大自然的百花要何時開，可都是跟著氣候變遷而提前或晚開，人算永遠不如天算!
喜歡平地賞櫻的朋友，又多了一處賞櫻的好去處 --- 大安森林公園，前進欣賞杜鵑花的同時，別忘了還有大漁櫻、富士櫻與吉野櫻等著大小朋友一起去欣賞!
大安森林公園賞櫻(大漁櫻、富士櫻與吉野櫻)