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(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「台北大安森林公園賞櫻」--- 三月春櫻綻放，大漁櫻、富士櫻與吉野櫻共爭艷!

雙北平地賞櫻第八拍 大安森林公園賞櫻 大漁櫻 富士櫻 more
2025-03-04 00:53:00 文字：SJKen
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(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025(2025 雙北平地賞櫻系列第八拍)「大安森林公園賞櫻」(Cherry Blossoms at Daan Forest Park), Taipei, Taiwan, SJKen, Feb 28, 2025

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，旅行體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)    

 

* 拍攝日期 : 2025年2月28日清晨

* 拍攝地點 : 台北市大安森林公園

* 花開狀況 : 大漁櫻滿開、富士櫻七成與吉野櫻不到一成

 

2025年台北杜鵑花季於3月1日上週六正式開幕，花季展期長達一個月，我避開賞花人潮提前一天，於2月28日清晨前往大安森林公園，園內百花齊放春意盎然， 不只看得見這次花季的主角 --- 各色品種的杜鵑花綻放，更因為杜鵑花季長達1個月，所以當天造訪時， 杜鵑花整體綻放還不到一成，但大安森林公園這座動植物的自然寶庫，當然不會讓訪客空手而回，我不但看到了杜鵑花，更看見了繡球花、櫻花、大理花、非洲菊與多種不知名的花草齊聚一堂!
 
其中今年造訪第一次發現公園內竟然有櫻花可賞，而且一口氣栽種了大漁櫻、富士櫻與吉野櫻，真是喜出望外，又一平地賞櫻的好去處，大漁櫻的棵樹最多，集中在靠近建國南路一側，介於今年安森之冠」環保主題展區與3號出口之間，一整片種了大約20棵的大漁櫻樹，正值盛開的時節，棵棵粉白粉紅錯落相間的大漁櫻花朵迎風搖曳，在陽光下閃閃發亮，真是賞心悅目
 
根據大安森林公園之友基金會的官網介紹， 大漁櫻(Japanese Flowering Cherry)為日本薔薇科品種的櫻花，落葉性喬木，在台灣適應性佳。因其花朵顏色，似鯛魚肉片色澤而得名，花色偏粉白或偏粉紅均有，花朵大多5瓣，淡粉色花瓣清新脫俗具淡芳香味，漿果熟時紫黑色。適合做為行道樹或庭園景觀樹；果可食，是鳥類喜愛的小點心。花期約於每年2月中下旬開始，盛開時，整樹嬌嫩的粉紅色澤，浪漫唯美，清晨造訪的好處就是人少，可以仔細看慢慢拍，邊拍邊欣賞大漁櫻的嬌容，有的開花得早，嫩綠的新葉也已長出，花葉交錯別有一番情趣 !

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欣賞完了位於大安森林公園右邊的大漁櫻， 一路逛到了左邊音樂台上方的草地上，看見了兩顆富士櫻與一棵吉野櫻，吉野櫻的開花期落在每年3月中下旬，全名為「染井吉野櫻，又名東京櫻花、也是日本櫻花，花色在花朵剛綻放時是淡粉紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白，當天造訪時因為才2月底，整棵樹光禿禿的，只勉強有一兩朵早開的小花，等到3月中旬再訪，應該可以看到更盛開的花景

 

當天最主要是欣賞兩棵盛開的富士櫻，富士櫻的開花期從每年2月中上旬開始，富士櫻是由台灣山櫻花，與日本山櫻花雜交而來，在台灣稱為富士櫻」，但在日本，富士櫻指的是另外一種日本原生種櫻花，花朵為粉紅色或淡紅色，不管是大漁櫻還是富士櫻，花朵都遠比台灣原生種的山櫻花來得大，所以賣相漂亮就更吸引人駐足拍攝，當天逛到富士櫻時，已經是八點半，前來賞杜鵑的遊客也陸續湧入，我自然是迅速離開，前進3月15日才會展開玫瑰花季的新生公園台北玫瑰園，因為新聞報導，新生公園內的玫瑰，已經有一部份迫不急待地綻放，剛好跟晚開的杜鵑花形成有趣的對比，因為花季的展期是人訂的，大自然的百花要何時開，可都是跟著氣候變遷而提前或晚開，人算永遠不如天算!  

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喜歡平地賞櫻的朋友，又多了一處賞櫻的好去處  ---  大安森林公園，前進欣賞杜鵑花的同時，別忘了還有大漁櫻、富士櫻與吉野櫻等著大小朋友一起去欣賞! 

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大安森林公園賞櫻(大漁櫻、富士櫻與吉野櫻)

2025 台北杜鵑花季( Taipei Azalea Festival)
花季展期 : 2025.03.01(週六) ~ 03.31(週一)
花展地點：台北市大安森林公園城南地區周邊
自行開車：
國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。
國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。
大眾運輸：
搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。
搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。
(註)歡迎載明出處後轉載分享本文，本文圖文版權歸屬SJKen個人所有，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。
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