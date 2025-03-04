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* 拍攝日期 : 2025年2月28日清晨

* 拍攝地點 : 台北市大安森林公園

* 花開狀況 : 大漁櫻滿開、富士櫻七成與吉野櫻不到一成

2025年台北杜鵑花季於3月1日上週六正式開幕，花季展期長達一個月，我避開賞花人潮提前一天，於2月28日清晨前往大安森林公園，園內百花齊放春意盎然， 不只看得見這次花季的主角 --- 各色品種的杜鵑花綻放，更因為杜鵑花季長達1個月，所以當天造訪時， 杜鵑花整體綻放還不到一成，但大安森林公園這座動植物的自然寶庫，當然不會讓訪客空手而回，我不但看到了杜鵑花，更看見了 繡球花、櫻花、大理花、非洲菊與多種不知名的花草齊聚一堂! 其中今年造訪第一次發現公園內竟然有櫻花可賞，而且一口氣栽種了大漁櫻 、富士櫻與吉野櫻，真是喜出望外，又一平地賞櫻的好去處，大漁櫻的棵樹最多，集中在靠近建國南路一側，介於今年 「 安森之冠 」環保 主題展區與3號出口之間，一整片種了大約20棵的大漁櫻樹，正值盛開的時節，棵棵粉白粉紅錯落相間的大漁櫻花朵迎風搖曳，在陽光下閃閃發亮，真是賞心悅目 。 落葉性喬木，在台灣適應性佳。 因其花朵顏色，似鯛魚肉片色澤而得名，花色偏粉白或偏粉紅均有， 花朵大多5瓣，淡粉色花瓣清新脫俗具淡芳香味，漿果熟時紫黑色。適合做為行道樹或庭園景觀樹；果可食， 是鳥類喜愛的小點心。 花期約於每年 2 月中下旬開 始，盛開時，整樹嬌嫩的粉紅色澤，浪漫唯美， 根據 大安森林公園之友基金會的官網介紹 ， 大漁櫻(Japanese Flowering Cherry)為日本薔薇科品種的櫻花，因其花朵顏色，似鯛魚肉片色澤而得名，花色偏粉白或偏粉紅均有，始，盛開時，整樹嬌嫩的粉紅色澤，浪漫唯美， 清晨造訪的好處就是人少，可以仔細看慢慢拍，邊拍邊欣賞大漁櫻的嬌容，有的開花得早，嫩綠的新葉也已長出，花葉交錯別有一番情趣 !

欣賞完了位於大安森林公園右邊的大漁櫻， 一路逛到了左邊音樂台上方的草地上，看見了兩顆富士櫻與一棵吉野櫻，吉野櫻的開花期落在每年3月中下旬，全名為「染井吉野櫻」，又名東京櫻花、也是日本櫻花，花色在花朵剛綻放時是淡粉紅色，而在完全綻放時會逐漸轉白，當天造訪時因為才2月底，整棵樹光禿禿的，只勉強有一兩朵早開的小花，等到3月中旬再訪，應該可以看到更盛開的花景。

當天最主要是欣賞兩棵盛開的富士櫻，富士櫻的開花期從每年2月中上旬開始，富士櫻是由台灣山櫻花，與日本山櫻花雜交而來，在台灣稱為「富士櫻」，但在日本，「富士櫻」指的是另外一種日本原生種櫻花，花朵為粉紅色或淡紅色，不管是大漁櫻還是富士櫻，花朵都遠比台灣原生種的山櫻花來得大，所以賣相漂亮就更吸引人駐足拍攝，當天逛到富士櫻時，已經是八點半，前來賞杜鵑的遊客也陸續湧入，我自然是迅速離開，前進3月15日才會展開玫瑰花季的新生公園台北玫瑰園，因為新聞報導，新生公園內的玫瑰，已經有一部份迫不急待地綻放，剛好跟晚開的杜鵑花形成有趣的對比，因為花季的展期是人訂的，大自然的百花要何時開，可都是跟著氣候變遷而提前或晚開，人算永遠不如天算!

喜歡平地賞櫻的朋友，又多了一處賞櫻的好去處 --- 大安森林公園，前進欣賞杜鵑花的同時，別忘了還有大漁櫻、富士櫻與吉野櫻等著大小朋友一起去欣賞!

大安森林公園賞櫻(大漁櫻、富士櫻與吉野櫻)

2025 台北杜鵑花季( Taipei Azalea Festival) 花季展期 : 2025.03.01(週六) ~ 03.31(週一) 花展地點：台北市大安森林公園城南地區周邊 https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22 官網 : https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=22 FB粉絲專頁 :

自行開車：

國道1號-圓山交流道下-建國高架道路-信義路出口下-建國南路一段至二段-和平東路二段-新生南路二段。 國道3號-木柵交流道下-國道3甲-臺北端交流道下-辛亥路三段-復興南路二段-和平東路二段-新生南路二段。 大眾運輸：

搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭臺北捷運至大安森林公園下。 搭臺北市雙層觀光巴士紅線至捷運大安森林公園站下。