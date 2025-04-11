為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

海洋博公園 親子旅遊 懶人包 沖繩自由行 more
2025-04-11 10:00:00 文字：pfse64289
share
pfse64289

pfse64289

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

LINE_ALBUM_素材_250227_11

沖繩自由行：探索海洋博公園10大必去景點

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的景點推薦，位在沖繩北部的海洋博公園，有沖繩美麗海水族館、翡翠海灘、海豚劇場、海龜館、海牛館、海洋文化館、沖繩郷土村、おもろ植物園、夕陽の広場展望、熱帶夢想中心等景點，可說是沖繩自由行必訪、沖繩北部最強景點之一!!!

必看鯨鯊＆海豚表演，海洋博公園超值玩法總整理

海洋博公園擁有豐富的海洋美景、美食以及各種特色體驗，無論是家庭旅遊、情侶約會、親子活動，或是單純喜愛海洋生物的人，海洋博公園都是不可錯過的沖繩代表性景點~

海洋博公園│交通

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

Google地圖請點我 > 那霸機場到「海洋博公園」

海洋博公園位於沖繩北部的本部町，公園內擁有多個景點，例如美麗海水族館、海豚劇場、海洋文化館、熱帶夢想中心等；搭乘117號(美麗海水族館線)高速巴士，大約3小時可以直達，不用再轉車，真是太方便了XD

海洋博公園│歷史與文化

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

源於1975年…

沖繩舉辦「沖繩國際海洋博覽會」，推廣沖繩的海洋文化，博覽會結束後，政府為了促進觀光，將原本的會場改建成「海洋博公園」，如今，成為沖繩北部最重要的旅遊景點之一。

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

海洋博公園的旅遊特色

「海洋博公園」擁有世界級的美麗海水族館、豐富的海洋文化展示、壯麗的自然風光，以及免費開放的海豚劇場等，非常適合家庭旅遊、親子同樂與喜愛大自然的旅客，安排沖繩半日遊、一日遊都很適合。

海洋博公園│旅遊散步地圖

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

Google地圖請點我 > 海洋博公園10大散步景點地圖

沖繩美麗海水族館> 翡翠海灘> 海豚劇場> 海龜館> 海牛館> 海洋文化館> 沖繩郷土村> おもろ植物園> 夕陽の広場展望> 熱帶夢想中心

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

如果走累了，也可以搭乘「海洋博公園」小型遊覽車，單程300日幣、一日無線搭乘500日幣，讓你輕鬆自在來個沖繩一日遊~

海洋博公園必看景點1│沖繩美麗海水族館

LINE_ALBUM_素材_250227_14

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】沖繩美麗海水族館│沖縄美ら海水族館(沖繩必訪景點、交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

景點：沖繩美麗海水族館(沖縄美ら海水族館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–18:30

官網：https://churaumi.okinawa/

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

帶你走進沖繩美麗海水族館的奇幻海洋世界，超療癒!!

沖繩美麗海水族館是一個讓人驚嘆的海洋世界，擁有世界級的「黑潮之海」水槽，能近距離欣賞巨型鯨鯊、鬼蝠魟和五彩繽紛的熱帶魚。

館內規劃完善，從深海奇景到珊瑚礁生態，每一層樓都有不同的探索樂趣。

海洋博公園必看景點2│翡翠海灘

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：翡翠海灘(国営沖縄記念公園エメラルドビーチ)

地址：Bise, 沖繩縣 905-0207日本

營業時間：24小時

官網：http://oki-park.jp/jp/inst/eme.html

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

放鬆身心、親近大自然的美麗的翡翠海域

說到沖繩的翡翠海灘，天氣好的時候，海水真的就像翡翠一樣，清澈透亮，陽光灑下來波光粼粼的，配上白色的沙灘，整個風景超級夢幻，被譽為沖繩最美的海灘之一。

海洋博公園必看景點3│海豚劇場

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：海豚劇場(オキちゃん劇場)

地址：Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–19:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

免費超值的海豚表演秀

看著海豚們開心地跳躍，真的會被牠們的活力感染，瞬間療癒滿滿，配上沖繩蔚藍大海，景色超美，可說是來到「沖繩美麗海水族館」必看的表演秀。

海洋博公園必看景點4│海龜館

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：海龜館(海洋博公園 ウミガメ館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/132

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

來到沖繩美麗海水族館，別忘了去海龜館看看可愛的龜龜們!!!

這裡住著綠蠵龜、玳瑁等瀕危海龜品種，可以近距離觀察牠們在水中悠遊的模樣，超療癒~

沖繩長年致力於海龜保育，館內還有孵化與放流計畫，讓小海龜們回歸大海，看著牠們慢慢成長，真的讓人感動又敬佩~

海洋博公園必看景點5│海牛館

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：海牛館(海洋博公園 マナティー館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

官網：https://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/133

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

傳說中的美人魚原型-儒艮

在海牛館，可以近距離觀察這些溫柔又稀有的生物，看牠們悠閒地在水中漂浮、慢慢啃著水草，心裡又被默默的療癒XD

站在玻璃窗前，看著儒艮緩緩游過，真的有一種進入童話故事的感覺；對小朋友來說，這裡不僅有趣，還能學到保育知識，超適合親子遊。

海洋博公園必看景點6│海洋文化館

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】海洋文化館│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、在海洋博公園變成航海王吧!!!)

景點：海洋文化館(Oceanic Culture Museum Planetarium)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/35

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

海洋文化館是一個充滿驚喜的海洋探索天地，適合親子同遊或喜愛海洋的旅人!!!

這裡不僅展示豐富的海洋文化、船隻，還能學習傳統漁村文化，了解當地的海洋故事，無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到屬於自己的海洋冒險~

海洋博公園必看景點7│沖繩郷土村

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：沖繩鄉土村(おきなわ郷土村)

地址：529 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–19:00

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/72/79

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

「沖繩鄉土村」是一個充滿琉球風情的戶外文化園區，這裡保留了茅草屋、紅瓦屋等傳統建築，感受濃厚的沖繩人文氣息。

推薦在遊客中心，租一套琉裝，拍張美照，留下難忘的旅遊回憶~

海洋博公園必看景點8│おもろ植物園

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：Omoro Botanical Garden(おもろ植物園)

地址：Yamagawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0205日本

營業時間：08:30–19:00

官網：https://oki-park.jp/sp/kaiyohaku/inst/72/79

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

おもろ植物園是一個充滿沖繩特色的綠意天地，種植了各種沖繩特有的植物，像是南國花卉、藥草，還有過去琉球王國時代的珍貴植物。

漫步其中，可以欣賞繽紛的熱帶景色，環境清幽，非常適合放慢腳步、感受大自然的療癒魅力，是個讓人放鬆身心的好地方~

海洋博公園必看景點9│夕陽の広場展望

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

景點：夕陽の広場展望(レストハウス)

地址：1134 Yamagawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0205日本

營業時間：08:30–18:00

官網：https://oki-park.jp/sp/kaiyohaku/inst/76/137

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

夕陽の広場展望是一個欣賞沖繩迷人夕陽的絕佳景點!!!

雖然安妮王沒有看到夕陽，但這裡視野開闊，可以一覽無遺地眺望大海，如果你喜歡療癒系的景點，清靜的夕陽の広場展望，倒是看風景的不錯選擇~

海洋博公園必看景點10│熱帶夢想中心

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)

景點：熱帶夢想中心(熱帯ドリームセンター)

地址：424番地 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/38

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

熱帶夢想中心，一秒來到西班牙!!!

熱帶夢幻中心是一座充滿南國風情的花園樂園，擁有超過2,000種蘭花，色彩繽紛，走進園區就像進入夢幻的花卉天堂。

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

除了花卉，還有充滿異國風情的西班牙風建築、浪漫的拱橋和水池，隨手一拍就是絕美打卡照~

爬上展望台，還能俯瞰沖繩美麗的海景，喜歡悠閒漫步、享受熱帶氛圍的話，這裡絕對是不容錯過的景點!!!

海洋博公園│評價

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

來到沖繩北部，海洋博公園絕對是必訪景點!!!

這裡擁有世界級的美麗海水族館，可以近距離欣賞鯨鯊與鬼蝠魟，還有免費的海豚劇場表演，讓人驚喜連連。

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

推薦停留時間：半日~1日遊

上午先參觀水族館，接著到翡翠海灘欣賞夢幻海景，下午走訪海龜館、海牛館、海洋文化館等景點，最後在夕陽の広場展望欣賞落日美景。

若時間充裕，別忘了漫步熱帶夢想中心，感受異國風情的花卉天堂~

 

【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、

為什麼一定要去海洋博公園？

  • 沖繩最具代表性的景點，免費入場，超值！
  • 世界級水族館，近距離欣賞鯨鯊與珊瑚生態！
  • 免費海豚表演、海灘、熱帶花園，適合全家大小！
  • 壯麗的沖繩海景與夕陽，是拍照打卡的天堂！

無論是親子旅遊、情侶約會、自然愛好者，海洋博公園都是沖繩北部最值得造訪的景點之一!!!

海洋博公園│旅遊資訊

LINE_ALBUM_素材_250227_11

景點：海洋博公園

地址：424番地 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–18:00

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/

✔喜歡安妮王的文章歡迎分享，也可以到 IG帳號 追蹤我，看更多文章與影片哦！

 

沖繩景點-大彙整

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點推薦】10大沖繩那霸附近美食、景點懶人包(沖繩那霸自由行、輕鬆遊沖繩、沖繩單軌電車附近景點、世界文化遺產之旅)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、購物推薦】30大沖繩伴手禮攻略懶人包(沖繩自由行必看、那霸機場必買、經典美食&特色紀念品一次帶回家!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

延伸閱讀>【日本沖繩自由行推薦】那霸機場｜交通、美食、購物、伴手禮懶人包

沖繩景點-那霸與南部

延伸閱讀 >【日本沖繩必去神社、景點推薦】波上宮&波之上海灘全攻略│歷史、建築、參拜體驗一次看

延伸閱讀 > 【日本沖繩自由行、景點推薦】那霸市第一牧志公設市場｜必吃10大沖繩美食、特色伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩超市、自由行推薦】琉貿百貨(RYUBO)│沖繩必去百貨公司、リウボウ食品館、國際通附近景點、沖繩購物天堂!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩必去景點、自由行、旅遊推薦】首里城全攻略│世界文化遺產之旅、交通、門票、伴手禮、附近景點懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】瀨長島必去6大景點懶人包│沖繩小希臘、交通、景點、美食全攻略

延伸閱讀 >【日本沖繩親子、自由行推薦】沖繩世界(玉泉洞、琉球王國城下町與毒蛇博物館)│沖繩必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

延伸閱讀 >【日本沖繩親子一日遊推薦】DMM Kariyushi水族館& iias沖繩豐崎購物中心│沖繩豐見必去景點、交通、門票、美食、伴手禮懶人包

沖繩景點-中部

延伸閱讀 >【日本沖繩景點推薦】恩納之驛休憩市場│沖繩必吃美食、自由行、自駕旅遊攻略

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村景點推薦】恩納村博物館&恩納村文化情報中心│沖繩中部必去景點、鄰近恩納之驛休憩市場與萬座毛、沖繩自駕地圖

沖繩景點-北部

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】沖繩美麗海水族館│沖縄美ら海水族館(沖繩必訪景點、交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】備瀨福木林道│沖繩美麗海水族館附近景點、備瀨崎海灘、遠眺伊江島，本部町秘境之旅!!!

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】海洋文化館│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、在海洋博公園變成航海王吧!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子旅遊推薦】熱帶夢想中心│門票、交通、特色全攻略(沖繩美麗海水族館附近景點、一秒來到西班牙!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩親子景點推薦】今歸仁城跡怎麼玩？交通、歷史、景點攻略一次看!!!(世界文化遺產、沖繩最美古城、沖繩櫻花季)

延伸閱讀> 【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)

 

沖繩美食與餐廳

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、和牛推薦】燒肉本部牧場｜焼肉もとぶ牧場 (國際通晚餐、沖繩自由行必去餐廳、燒肉控必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃午餐、晚餐推薦】牛排屋88｜ステーキハウス88 (那霸機場美 食、美式牛排連鎖店、聚會餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、甜點推薦】琉貿果實苑｜琉貿綜合水果聖代(リ ウボウミックスパフェ)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食推薦】那霸市第一牧志公設市場｜西銘鮮魚店(體驗最鮮美的龍蝦、生魚片、夜光貝，沖繩在地美味一次品嘗!!!)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、居酒屋推薦】沖縄ダイニング琉歌｜12道平價沖繩鄉土料理 (國際通晚餐、沖繩自由行必訪餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】UCHINA CAFÉ BUKU-BUKU｜泡泡茶(壺屋通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】御菓子御殿｜紅芋塔與紅紅芋蒙布朗(國際通秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自由行必訪)

延伸閱讀 > 【日本沖繩世界必吃美食推薦】Nanto屋｜沖縄そば自慢 なんと屋 (文化王國、玉泉洞、平價鄉土料理)

延伸閱讀 > 【日本沖繩豐見下午茶、甜點、咖啡廳推薦】Café de Crié iias Toyosaki｜Café de Crié沖繩豐崎店(DMM Kariyushi 水族館附近美食)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、聚餐推薦】濱之家｜浜の家海鮮料理(沖繩自駕美食地 圖、萬座毛附近餐廳、奶油烤魚與龍蝦海膽超好吃!!!)

延伸閱讀> 【日本沖繩必吃美食、下午茶、咖啡廳、甜點推薦】土花土花(Doka Doka)｜豆腐蛋糕超好吃!!! (恩納村秘境咖啡館、文青下午茶、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩海景餐廳推薦】沖繩蒙特利SPA度假酒店｜老虎海灘附近美食與餐廳!!! (恩納村最高級的海灘渡假勝地、日本料理超好吃、沖繩自駕旅遊必訪)

延伸閱讀> 【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)

延伸閱讀 > 【日本沖繩恩納村美食、下午茶推薦】Seaside Drive In｜復古美式、景觀餐廳(沖繩自駕美食地圖、萬座毛附近餐廳、紅芋與香檬冰淇淋好好吃)

 

沖繩住宿

延伸閱讀> 【日本沖繩北部平價住宿推薦】美麗海皇家景觀酒店│Royal View Hotel Churaumi(鄰近美麗海水族館、高CP值自助晚餐與早餐、小孩最愛的親子旅館)

延伸閱讀 >【日本沖繩平價住宿推薦】沖繩那霸那酒店&Spa _交通、景點、美食懶人包

延伸閱讀> 【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)

 

文章標籤
海洋博公園 親子旅遊 懶人包 沖繩自由行 必去景點 自由行 半日遊 家庭旅遊 美麗海水族館 美麗海水族館附近景點 翡翠海灘 沖繩自由行不開車 沖繩自由行5天4夜 沖繩自由行親子 沖繩旅遊 沖繩旅遊自由行 沖繩必去景點 沖繩必去 日本旅遊 日本自由行
創作者介紹
創作者 安妮王 的頭像
安妮王

安妮王的旅行記

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#沖繩自由行
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
日韓自助遊神助手
日本【沖繩景點】琉球玻璃村，南部玻璃主題樂園 | 玻璃飾品製作體驗 | 漂亮玻璃藝術品免費參觀 | 日本自駕景點推薦

日本【沖繩景點】琉球玻璃村，南部玻璃主題樂園 | 玻璃飾品製作體驗 | 漂亮玻璃藝術品免費參觀 | 日本自駕景點推薦
【三大山形景點推薦】日本山形必去

【三大山形景點推薦】日本山形必去
【三大札幌景點推薦】札幌一日遊

【三大札幌景點推薦】札幌一日遊
日本韓國自由行必備！易遊網日本、韓國「一日遊行程」排行榜帶你玩，「日本富士山河口湖、韓國滑雪學校一日遊」行程幫你搞定。

日本韓國自由行必備！易遊網日本、韓國「一日遊行程」排行榜帶你玩，「日本富士山河口湖、韓國滑雪學校一日遊」行程幫你搞定。
2024入境韓國要健康調查！5大步驟「申請線上Q-code」帶你秒入境瘋玩韓國，釜山最新景點、最美海景城市麗水一日遊加碼推薦。

2024入境韓國要健康調查！5大步驟「申請線上Q-code」帶你秒入境瘋玩韓國，釜山最新景點、最美海景城市麗水一日遊加碼推薦。
真的很愛去日本！可樂旅遊、樂天旅遊日本自由行程飯店熱銷榜，國人超愛去「環球影城、東京哈利波特、三井花園、西鐵飯店」。

真的很愛去日本！可樂旅遊、樂天旅遊日本自由行程飯店熱銷榜，國人超愛去「環球影城、東京哈利波特、三井花園、西鐵飯店」。
morechevron_right
延伸閱讀
【新北金瓜石必去景點推薦】新北市立黃金博物館│九份與金瓜石一日遊(交通、門票、必看亮點與周邊景點全攻略)
 pfse64289
【日本沖繩美食、山羊肉推薦】やぎとそば 太陽｜石川交流道、海中道路、勝連城跡附近美食(沖繩鄉土料理、沖繩自駕旅遊、自由行必去餐廳)
 pfse64289
【日本沖繩北部景點推薦】今歸仁村歷史文化中心｜今帰仁村歴史文化センター(今歸仁城跡附近景點、交通、歷史、旅遊特色懶人包)
 pfse64289
【日本沖繩平價、背包客住宿推薦】AO廚房旅舍│THE KITCHEN HOSTEL AO(交通、住宿體驗、景點、美食懶人包)
 pfse64289
日本【合掌村一日遊】26個必拍景點必吃美食伴手禮！冬季點燈、泡湯住宿推薦，含中文地圖＆交通方式
 紫色微笑
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up