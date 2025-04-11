【日本沖繩北部最強景點】海洋博公園一日遊攻略(親子旅遊首選、美景、美食、體驗懶人包)

沖繩自由行：探索海洋博公園10大必去景點

安妮王在日本自由行中，提到沖繩半日遊、一日遊親子、家庭、情侶必去的景點推薦，位在沖繩北部的海洋博公園，有沖繩美麗海水族館、翡翠海灘、海豚劇場、海龜館、海牛館、海洋文化館、沖繩郷土村、おもろ植物園、夕陽の広場展望、熱帶夢想中心等景點，可說是沖繩自由行必訪、沖繩北部最強景點之一!!!

必看鯨鯊＆海豚表演，海洋博公園超值玩法總整理

海洋博公園擁有豐富的海洋美景、美食以及各種特色體驗，無論是家庭旅遊、情侶約會、親子活動，或是單純喜愛海洋生物的人，海洋博公園都是不可錯過的沖繩代表性景點~

海洋博公園│交通

Google地圖請點我 > 那霸機場到「海洋博公園」

海洋博公園位於沖繩北部的本部町，公園內擁有多個景點，例如美麗海水族館、海豚劇場、海洋文化館、熱帶夢想中心等；搭乘117號(美麗海水族館線)高速巴士，大約3小時可以直達，不用再轉車，真是太方便了XD

海洋博公園│歷史與文化

源於1975年…

沖繩舉辦「沖繩國際海洋博覽會」，推廣沖繩的海洋文化，博覽會結束後，政府為了促進觀光，將原本的會場改建成「海洋博公園」，如今，成為沖繩北部最重要的旅遊景點之一。

海洋博公園的旅遊特色

「海洋博公園」擁有世界級的美麗海水族館、豐富的海洋文化展示、壯麗的自然風光，以及免費開放的海豚劇場等，非常適合家庭旅遊、親子同樂與喜愛大自然的旅客，安排沖繩半日遊、一日遊都很適合。

海洋博公園│旅遊散步地圖

Google地圖請點我 > 海洋博公園10大散步景點地圖

沖繩美麗海水族館> 翡翠海灘> 海豚劇場> 海龜館> 海牛館> 海洋文化館> 沖繩郷土村> おもろ植物園> 夕陽の広場展望> 熱帶夢想中心

如果走累了，也可以搭乘「海洋博公園」小型遊覽車，單程300日幣、一日無線搭乘500日幣，讓你輕鬆自在來個沖繩一日遊~

海洋博公園必看景點1│沖繩美麗海水族館

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景點：沖繩美麗海水族館(沖縄美ら海水族館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–18:30

官網：https://churaumi.okinawa/

帶你走進沖繩美麗海水族館的奇幻海洋世界，超療癒!!

沖繩美麗海水族館是一個讓人驚嘆的海洋世界，擁有世界級的「黑潮之海」水槽，能近距離欣賞巨型鯨鯊、鬼蝠魟和五彩繽紛的熱帶魚。

館內規劃完善，從深海奇景到珊瑚礁生態，每一層樓都有不同的探索樂趣。

海洋博公園必看景點2│翡翠海灘

景點：翡翠海灘(国営沖縄記念公園エメラルドビーチ)

地址：Bise, 沖繩縣 905-0207日本

營業時間：24小時

官網：http://oki-park.jp/jp/inst/eme.html

放鬆身心、親近大自然的美麗的翡翠海域

說到沖繩的翡翠海灘，天氣好的時候，海水真的就像翡翠一樣，清澈透亮，陽光灑下來波光粼粼的，配上白色的沙灘，整個風景超級夢幻，被譽為沖繩最美的海灘之一。

海洋博公園必看景點3│海豚劇場

景點：海豚劇場(オキちゃん劇場)

地址：Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–19:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77

免費超值的海豚表演秀

看著海豚們開心地跳躍，真的會被牠們的活力感染，瞬間療癒滿滿，配上沖繩蔚藍大海，景色超美，可說是來到「沖繩美麗海水族館」必看的表演秀。

海洋博公園必看景點4│海龜館

景點：海龜館(海洋博公園 ウミガメ館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/132

來到沖繩美麗海水族館，別忘了去海龜館看看可愛的龜龜們!!!

這裡住著綠蠵龜、玳瑁等瀕危海龜品種，可以近距離觀察牠們在水中悠遊的模樣，超療癒~

沖繩長年致力於海龜保育，館內還有孵化與放流計畫，讓小海龜們回歸大海，看著牠們慢慢成長，真的讓人感動又敬佩~

海洋博公園必看景點5│海牛館

景點：海牛館(海洋博公園 マナティー館)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

官網：https://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/77/133

傳說中的美人魚原型-儒艮

在海牛館，可以近距離觀察這些溫柔又稀有的生物，看牠們悠閒地在水中漂浮、慢慢啃著水草，心裡又被默默的療癒XD

站在玻璃窗前，看著儒艮緩緩游過，真的有一種進入童話故事的感覺；對小朋友來說，這裡不僅有趣，還能學到保育知識，超適合親子遊。

海洋博公園必看景點6│海洋文化館

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景點：海洋文化館(Oceanic Culture Museum Planetarium)

地址：424 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/35

海洋文化館是一個充滿驚喜的海洋探索天地，適合親子同遊或喜愛海洋的旅人!!!

這裡不僅展示豐富的海洋文化、船隻，還能學習傳統漁村文化，了解當地的海洋故事，無論是大朋友還是小朋友，都能在這裡找到屬於自己的海洋冒險~

海洋博公園必看景點7│沖繩郷土村

景點：沖繩鄉土村(おきなわ郷土村)

地址：529 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–19:00

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/72/79

「沖繩鄉土村」是一個充滿琉球風情的戶外文化園區，這裡保留了茅草屋、紅瓦屋等傳統建築，感受濃厚的沖繩人文氣息。

推薦在遊客中心，租一套琉裝，拍張美照，留下難忘的旅遊回憶~

海洋博公園必看景點8│おもろ植物園

景點：Omoro Botanical Garden(おもろ植物園)

地址：Yamagawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0205日本

營業時間：08:30–19:00

官網：https://oki-park.jp/sp/kaiyohaku/inst/72/79

おもろ植物園是一個充滿沖繩特色的綠意天地，種植了各種沖繩特有的植物，像是南國花卉、藥草，還有過去琉球王國時代的珍貴植物。

漫步其中，可以欣賞繽紛的熱帶景色，環境清幽，非常適合放慢腳步、感受大自然的療癒魅力，是個讓人放鬆身心的好地方~

海洋博公園必看景點9│夕陽の広場展望

景點：夕陽の広場展望(レストハウス)

地址：1134 Yamagawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0205日本

營業時間：08:30–18:00

官網：https://oki-park.jp/sp/kaiyohaku/inst/76/137

夕陽の広場展望是一個欣賞沖繩迷人夕陽的絕佳景點!!!

雖然安妮王沒有看到夕陽，但這裡視野開闊，可以一覽無遺地眺望大海，如果你喜歡療癒系的景點，清靜的夕陽の広場展望，倒是看風景的不錯選擇~

海洋博公園必看景點10│熱帶夢想中心

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景點：熱帶夢想中心(熱帯ドリームセンター)

地址：424番地 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:30–17:30

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/inst/38

熱帶夢想中心，一秒來到西班牙!!!

熱帶夢幻中心是一座充滿南國風情的花園樂園，擁有超過2,000種蘭花，色彩繽紛，走進園區就像進入夢幻的花卉天堂。

除了花卉，還有充滿異國風情的西班牙風建築、浪漫的拱橋和水池，隨手一拍就是絕美打卡照~

爬上展望台，還能俯瞰沖繩美麗的海景，喜歡悠閒漫步、享受熱帶氛圍的話，這裡絕對是不容錯過的景點!!!

海洋博公園│評價

來到沖繩北部，海洋博公園絕對是必訪景點!!!

這裡擁有世界級的美麗海水族館，可以近距離欣賞鯨鯊與鬼蝠魟，還有免費的海豚劇場表演，讓人驚喜連連。

推薦停留時間：半日~1日遊

上午先參觀水族館，接著到翡翠海灘欣賞夢幻海景，下午走訪海龜館、海牛館、海洋文化館等景點，最後在夕陽の広場展望欣賞落日美景。

若時間充裕，別忘了漫步熱帶夢想中心，感受異國風情的花卉天堂~

為什麼一定要去海洋博公園？

沖繩最具代表性的景點，免費入場，超值！

世界級水族館，近距離欣賞鯨鯊與珊瑚生態！

免費海豚表演、海灘、熱帶花園，適合全家大小！

壯麗的沖繩海景與夕陽，是拍照打卡的天堂！

無論是親子旅遊、情侶約會、自然愛好者，海洋博公園都是沖繩北部最值得造訪的景點之一!!!

海洋博公園│旅遊資訊

景點：海洋博公園

地址：424番地 Ishikawa, Motobu, Kunigami District, Okinawa 905-0206日本

營業時間：08:00–18:00

官網：http://oki-park.jp/kaiyohaku/

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