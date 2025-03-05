薄脆香甜好吃的糖葫蘆推薦！「極上冰糖葫蘆-台中逢甲店」最便宜只要$35元起，口味選擇超多元！整顆蘋果糖葫蘆你一定要試試～

最近讓我愛上的糖葫蘆專賣店就是這間「極上冰糖葫蘆」，最便宜只要$35元起，真的超佛心！而且口味選擇很多元，絕對能滿足消費者所需！這次是來逢甲夜市意外挖到的寶藏店「極上冰糖葫蘆-台中逢甲店」，看這麼多人排隊肯定有它必吃的理由，果不其然不負眾望，真的很好吃！尤其是那薄脆的糖衣，還有新鮮的水果，才能造就它的脆口與甜香！整顆蘋果系列口味選擇也很多元，一大顆也只要$70元，很值得一試～尤其是紅茶口味，真的是全新體驗～

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

【追蹤我的IG 美食不漏拍 更新速度快】

「極上冰糖葫蘆-台中逢甲店」生意非常好，當天一開門就有滿滿排隊人潮，就知道有多夯了～跟著排絕對不會失望！位置就在最熱鬧的文華路上～

琳瑯滿目的糖葫蘆，看上去特別療癒～

看看與人的比例尺，說真的還不小，以價格來說真的很便宜～

🔺葡萄草莓 $60

🔺老板亂串 $60

🔺全草莓 $70

🔺原味蘋果糖 $70

🔺紅茶蘋果糖 $70

極上冰糖葫蘆都是當天現場製作，絕對新鮮出爐！冰鎮後會再冷凍一下，這樣才不會黏牙融化～

當天點的這三串糖葫蘆都很好吃，由於糖衣不會太厚，所以吃起來不會太黏牙，這點很加分！

再來是這次很喜歡的蘋果糖～說真的，不輸我之前在日本吃到的蘋果糖～

拍完照後就請店家幫我切好分裝～這樣邊走邊吃超方便～

原味蘋果糖就非常好吃，糖衣的脆甜加上蘋果的香甜，真的好幸福～

沒想到紅茶也意外深得我心，真的是很創新的口味，果香與茶香在嘴裡散開，越吃越喜歡～下次有來逛逢甲夜市，別忘了來「極上冰糖葫蘆台中逢甲店」試試啦！