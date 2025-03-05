「北后寺」位於員山鄉田野間，融合唐風及日式禪風的建築，搭配著清淨自在的日式庭園，是悠閒散步、沉澱心靈的好去處。園區的場景超好拍照，近來也成為打卡熱點，被喻為是「宜蘭版慶修院」。

「北后寺」有專屬的停車場，停車場旁有一間「聽水咖啡」，充滿大自然綠意氣息，是享用午茶時光的好地方。

聽水咖啡旁矗立一尊地藏王菩薩，莊嚴的聖像讓人心情平靜自在。

還可以見到充滿童趣風的彌勒佛。

接著前往「北后寺」園區需要再步行一段路。

沿途可以欣賞員山鄉間的田野景色。

看到整排的祈福轉經輪就代表北后寺到了。

走入「北后寺」園區，會讓人忘卻煩憂、心情平靜自在。主殿的建築風格融合了唐朝風和日式禪風，無論是近看或遠觀都很美，這裡也是最熱門的打卡點。

進入北后寺主殿前，要先來「洗心亭」淨化身心、洗淨雙手，洗心亭的水源也很特別，是地底下開鑿挖出的自然湧泉。

進入北后寺主殿就可以感受到靜謐肅穆的氛圍，正殿供奉的釋迦牟尼佛，是以泥塑而成並經廟方修復，大佛莊嚴的法相讓人心情更加平靜。

有別於一般寺廟以香火參拜的方式，北后寺是以蠟燭的方式呈現。

主殿兩側牆面則是宜蘭當地畫家畫出的四大天王，誠心參拜的同時，也讓我們欣賞到畫家們精湛的畫工技巧。

北后寺園區也有設置休憩區座位供旅人歇息。

在休憩區可以欣賞到不同角度的建築之美。

小小孩們喜歡聚在一起看著流水裡悠游的小魚。

園區內還有一處供用餐、品茶水的空間，簡約的裝潢設計，讓人倍感溫暖。

「北后寺」週邊還有一處落羽松林道，規模不大，但也是拍照取景的好地方。

無論是小橋流水或是日式禪風的室內空間，每個角落都值得駐足欣賞、細細品味。

清水模建築呈現的鐘樓，也讓人感受到日式氣息。

距離「北后寺」主殿園區約不到一百公尺，還有一處「轉經輪祈福園區」。

這個園區位在小徑內，很多遊客會錯過，也因此人潮少了許多。

這個園區有極佳的視野，除了可以感受到園區裡的綠意，還可以欣賞到遠山的景色。

誠心參拜、心誠則靈，還提供大悲水自由取用。

漫步在「轉經輪祈福園區」，感受的氣息依然悠閒自在。

這次全家人來「北后寺」散步園區、祈福參拜，也拍了一些美美的照片，園區的氛圍和景色都讓人感到輕鬆自在，寶小銘真的很喜歡呢！分享給大家。

《景點資訊》

「北后寺」

地址：宜蘭縣員山鄉八甲路4號

開放時間：09:00-16:30(每週三為休息日)