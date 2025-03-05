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日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-05 16:30:21 文字：neru.foodie
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日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🍞鎌倉江之島優質氛圍下午茶！露天景觀讚讚

日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌LONCAFE 湘南江の島本店 @loncafe
🔸〒251-0036 神奈川県藤沢市江の島２丁目３−38 サムエル・コッキング苑内
🔸11:00-20:00(一-五)、10:00-20:00(六日)
🔸Google評論分數4.1顆星(840評論)

 

另外2021最新雙北美食地圖正式上線！  傳送門 日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食日本LONCAFEロンカフェ｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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在江之島優美風光的環境下吃下午茶🫖這家Lon Cafe就在展望台附近～

 

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アップルパイの中身とゴルゴンゾーラ 蘋果派餡+冰淇淋 1595円($356)｜加一片法式吐司 385円($86)｜法式吐司搭飲料Blake Tea 220円($49)｜Peach Tea 610円($136)
🔸不收服務費

🔸法式吐司🍞蠻好吃的！整塊紮實又有泡軟加上蠻特別的蘋果餡料很有記憶點😋蠻喜歡的！半露天的景觀很不錯～

 

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