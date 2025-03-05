𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 布丁專賣店 ｜每日限量完售的布丁屆精品，入口即化的奶油口感一吃就愛!

台中甜點控必收~每日限量完售的布丁屆精品，一中街新開幕的【𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單】，主打創意路線的手工布丁，可以吃到超多特別口味，原味、巧克力、鐵觀音、焙茶、黑芝麻、草莓等，擁有入口即化的奶油般口感，真的有在厲害，沒吃過這家別說你懂布丁!

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即日起~2025/4/30， 壽星生日當月出示身分證，即可享有布丁買五送二 。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 環境分享

▼【𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單】位於台中市北區精武路，就在一中商圈的附近，黑色系的外觀相當搶眼，營業日每週不固定，會在IG公布營業日，建議事先預訂因為很快就會被搶光!

▼【𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單】的環境充滿時髦氛圍，以黑白色系為主軸，主要提供外帶，也有提供少數立食區~

▼【𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單】的布丁除了可以單吃，也能加價另外加配料，有小麻糬(20元)、米香(10元)及玉米脆片(10元)，推薦大家一定要加，口感層次都會更豐富!

𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 菜單

𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 餐點介紹

你比較甜（原味）💰100元

▼它們家的布丁口感是綿密路線，你比較甜（原味）有著不甜膩的焦糖香，伴隨著純粹迷人的蛋香，搭配如同奶油般的質地，在嘴裡輕輕一壓就能化開!

你想我了莓（草莓）💰100元

▼季節限定的你想我了莓（草莓），有著可愛的粉嫩嫩高顏值，搭配清爽酸甜的草莓滋味，讓人忍不住一口接一口~

可惜不是你（可可）💰90元

▼巧克力控會愛的可惜不是你（可可），巧克力香氣非常明顯，是苦甜的大人成熟系路線!

黑名單限定（黑芝麻）💰100元

▼這顆黑名單限定（黑芝麻）!是我私心最喜歡的口味，肉眼就能看到芝麻顆粒，入口帶來濃厚的芝麻爆擊，口口都能吃得到黑芝麻的香氣~

𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 布丁專賣店 用餐心得

厲害的店往往藏身在巷弄中，這家【𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單】看似低調，但其實是深藏不露，如同奶油口感的布丁，吃過一次就讓人難以忘懷，難怪一開店布丁就被迅速秒殺，想吃的話千萬要趁早!

𝖡𝗅𝖺𝖼𝗄𝗅𝗂𝗌𝗍 黑名單 布丁專賣店 店家資訊

INSTAGRAM

地址：台中市北區精武路422號

營業時間 : 𝟣𝟦:𝟢𝟢-售完為止 （營業日每週不固定/IG公布營業日)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food