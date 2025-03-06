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【南港區/松山火車站】不吃則已，一吃令人驚豔的半自助式吃到飽 Que原木燒烤餐廳| 台北松山意舍酒店

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2025-03-06 03:10:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

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當初知道Que原木燒烤餐廳是因為美國運通有折扣，無奈之前想吃時訂不到就一直被我們拖到這次情人節才前往

結果完全是一吃成主顧，不只地理位置方便，而且環境、服務、食物品質都在水準之上

直接變成了我們家的必去餐廳！所以趕快來分享一下～

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Que原木燒烤餐廳位在台北松山意舍酒店17樓，開車的話可以從停車場有直達17樓電梯很方便

17樓右側是飯店的大廳，左側就是Que原木燒烤餐廳

 

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Que原木燒烤餐廳主要是提供半吃到飽模式：

只需要點主食，剩下前菜湯品熱食甜點等皆是自取式的

 

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最讓我震撼的應該就是這個入口處的巧克力桌了吧

超大片的巧克力磚就這樣或躺或豎的擺在桌上，想吃的人可以拿著小錘子敲碎巧克力，超有趣的！

旁邊還有各種趴數、各種調酒、各種風味的巧克力

桌子的最右側還有各種巧克力糕點跟法式軟糖

整桌的夢幻根本難以用言語來形容，即使愛吃巧克力的人都會有種眼花撩亂、吃不完的感覺

 

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Que原木燒烤餐廳的中間是取餐檯，而座位是環繞在取餐檯的兩側

不過因為位處17樓，最夯的莫過於窗邊的位子了（像我們晚到的話根本是訂不到）

 

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飲料區

飲料選擇我覺得不算多，但居然有鮮奶茶跟泰式奶茶

 

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最後一排是沙拉、水果區

 

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沙拉再過去還有一小區咖啡茶等熱飲區＋霜淇淋機

 

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除了門口的巧克力桌外，後面還有一個角落是甜點專區

有冰、熱兩種甜湯，然後冰櫃裡以當季口味的糕點為主

像現在就是以草莓為主聽說夏天有芒果，然後中、西式都有，我個人覺得很用心

 

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自助區吧台的熱食部分是現點現做，包含烤海鮮、烤鬆餅等

桌上都有夾子可以使用，直接把夾子放到想吃的品項前面即可

 

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畢竟是原木燒烤，所以可以直接看到廚房旺盛的火焰，給人的感覺真的好厲害

 

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現做熱食旁的起司拼盤

 

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讓我覺得印象深刻的還有：Que原木燒烤餐廳是一間充滿起司品項的餐廳

自助吧台的一側還有起司鍋、現刮起司、起司拌義大利麵＋幾款帶有起司的冷盤餐點

加上另一側的起司拼盤，我真的要宣布這裡是起司愛好者的天堂！

 

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除了自助吧台之外，現場也有桌邊服務，包含鹹食、甜食都有

 

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最後終於要來講我們的主餐啦！

Que原木燒烤餐廳本來就是半自助式吃到飽，一上桌店家就會先送來MENU點主餐

印象中東西很多，但我們主要瞄準的是AE卡有買一送一的燒烤肉類

 

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鳳梨醬燒BBQ豬肋排 10oz

 

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原木燒烤美國紐約客牛排 6oz

 

搭配上自助區來講，我們覺得他們主餐的份量很適中，也沒有一堆站位的配菜

因為原都是原木燒烤，所以聞起來真的非常的香

然後不管是牛排還是豬肋排肉質都非常嫩

 

基本上我們也是邊吃就編覺得這間以後是可以固定回訪的店家

餐點不但會變換而且選擇沒有到很少

而且主餐＋自主式的用餐模式也非常適合不同食量、飲食喜好的人

當然加上信用卡優惠的話真的是太划算了)

 

 

 

Que原木燒烤餐廳| 台北松山意舍酒店

地址：115台北市南港區市民大道七段8號17樓

營業時間：06:30–10:00、11:30–14:30、18:00–22:00

電話：0226532899

 


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Que原木燒烤餐廳

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place台北市南港區市民大道七段8號17樓
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美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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