桃園最新蘆竹炫YA農遊季開始囉！這次的2025蘆竹炫YA農遊季真的太厲害了，而且聽說還特別配合台灣燈會，所以提早在二月就開始點燈了呢，一路會熱鬧到三月底喔！整個活動是以新年意象和我們蘆竹在地的特色為主題，晚上點燈之後真的是絢麗奪目，還會搭配音樂讓燈光變換，打造出超有沉浸感的光影藝術。說到地點，這次的主場就在大古山公園，晚上來看桃園夜景真的是一絕，而且現場還有超多美美的裝置藝術，像是愛心花廊、童心啟航、燈月嚐圓、年年順穗、靈蛇獻瑞、心願綻放、花花世界等等，每一個場景都保證讓你拍到手機沒電啦，跟心愛的人一起坐在這些美景裡面看桃園夜景，真的是浪漫到不行！白天的時候呢，也可以到大古山周邊的餐廳喝喝咖啡、看看飛機，這麼棒的活動一直持續到2025年的3月31號，大家真的要趕快把握時間來玩喔，絕對會成為你在桃園夜晚約會的最佳選擇。

這次的2025蘆竹炫YA農遊季，整個步道都被浪漫的燈飾點綴得星光閃閃，晚上看起來超級美的！

2025年蘆竹炫YA農遊季：展期：2025/2/7-2025/3/31，點燈時間：18:00~22:00，影片分享

蘆竹炫YA農遊季將整條步道用燈飾浪漫點綴，星光閃閃，成為夜晚最美的風景。

經典必拍年年順穗。

情侶們絕對不能錯過的「愛心花廊」，在情人節帶著另一半來這邊走走，保證感情升溫啦。

「花花世界」是被七彩繽紛的花朵包圍的區域，而且還有座位可以讓你好好休息一下。

真的是愈晚愈美麗，搭配現場的音樂跟3D光雕投影，那個奇幻多變的視覺效果，真的是超級無敵浪漫。

從入口走到觀景台大概只要五分鐘，走在森林裡面還可以享受芬多精和負離子，超級紓壓的。這條步道還是無障礙的喔，所以行動不方便的朋友、推輪椅或是娃娃車都可以輕鬆行走，非常適合全家大小一起來健行。

經典必拍燈月嘗圓，花好月圓人團圓。

除了這些美美的燈光裝置，大古山上還有像151高地、天空之籟、古山星辰、星海之戀這些地方可以讓你休憩用餐。

說到桃園夜景，大古山真的是首選之一，尤其是在「星海之戀」，那個璀璨的星光夜景真的會讓人看得目不轉睛。這裡的視野超棒的，白天可以看到風景、看飛機，天氣好的時候甚至還可以看到海呢，晚上當然就是看浪漫桃園夜景的好地方。

大古山登山步道公園：桃園市蘆竹區大古路228號(大古山登山步道公園)

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