香港迪士尼樂園新開幕了魔雪奇緣
想了一下~朋友剛都能請假
就這樣~
考慮不到三天，機+酒就給它訂下去了!
CI903 中華航空早上08:10起飛~到香港10:05
今天的機型是737-800
左右各3的單走道飛機
舊機型~
所以椅背很乾淨、沒有螢幕...
唯一有的螢幕就是從頭上降落的螢幕
個人最討厭這種...我寧可閉上眼睛休息
免得我脖子發痠
有提供耳機
不開還好~
一打開始心又涼了一截...
是最原始、最陽春的耳機
連耳塞式都不是...
飛機上有提供 Fantasy Sky 無線影音娛樂系統
用手機可以連結使用
按照操作說明完成操作就可以囉!
精選電影、精選短片、音樂等等
但實際上個人真的覺得這個只是擺設...
因為看個影片就是不斷轉圈、轉圈再轉圈
直到下飛機我連1分鐘的影片都沒有看到...
腳部的空間不能說很小但也大不了多少
還是新型飛機A321neo的前後距離較為舒適
因為A321neo的座椅都是薄椅背，前後的距離相對舊型飛機來的寬敞囉!
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平飛不久
空服員開始準備送餐
餐具是塑膠的
好友馬上說不是說環保意識抬頭嗎？
我只能笑說環保今日公休!
今天提供的是肉燥麵
麵條沒有Q度但肉燥的味道很好，還有魯蛋一顆!
涼拌菜心
吃來清清爽爽，個人挺愛的!
隨餐附有華航、五桐號聯名的桂花烏龍茶
嗯~~~這茶真的是好喝耶!
如果是冰的或加點冰塊那喝來肯定更讚!
甜點是華航、五桐號聯名的珍珠奶茶棉花糖Q餅
真的吃的到珍珠，吃的到奶茶香，QQ的好好吃!
甜度偏高~
配上桂花烏龍茶更合適!
飛行時間1小時55分鐘
我們抵達了香港國際機場，感覺好久沒有來了!
此次我們入住香港東涌世茂喜來登酒店
飯店有提供機場的免費接駁車
等待是在11~12號的地方
但是要注意，一個小時才一班車
而且現場沒有提供時刻表
我們就真的等了快1小時...
建議要入住的朋友先上官網查一下時刻表可能會比較好一點囉!
CI924 中華航空 晚上9:15起飛~到台北晚上11:10
回程的我們一樣沒有很幸運
依舊是不變的737-800的機型
因為來的時候已經搭過，對於機艙設備就不再什麼期望
還是來看看餐食比較實際
隨餐附的是義美的蘋果汁
涼拌木耳芹菜
華航的涼拌菜真的很好吃、清爽又開胃
真的很想跟空服員說我可以用主餐再換2份開胃小菜嗎？
主餐是類似素雞、豆干的燴飯
可能是知道我們在香港吃了很多燒臘
要幫我們清清腸胃吧？!
味道真的沒有什麼好與不好，只能說止飢可以
好吃談不上!
回程給的是黑巧克力風味杏仁捲
在飛機上我沒有吃
之後吃來是不錯~但是甜度高
我還是喜歡去程的珍珠奶茶棉花糖Q餅
這一趟搭華航來回香港，去程的餐食比回程好
可能因為去程的餐食是台灣準備的吧!
總是比較合我的胃口
但飛機真的是不行啊~
這種舊到不行的單走道飛機，真的應該要慢慢走入歷史了...
希望我下次再飛香港的時候可以不要再搭到737-800囉~
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