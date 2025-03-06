香港迪士尼樂園新開幕了魔雪奇緣

想了一下~朋友剛都能請假

就這樣~

考慮不到三天，機+酒就給它訂下去了!

CI903 中華航空早上08:10起飛~到香港10:05

今天的機型是737-800

左右各3的單走道飛機

舊機型~

所以椅背很乾淨、沒有螢幕...

唯一有的螢幕就是從頭上降落的螢幕

個人最討厭這種...我寧可閉上眼睛休息

免得我脖子發痠

有提供耳機

不開還好~

一打開始心又涼了一截...

是最原始、最陽春的耳機

連耳塞式都不是...

飛機上有提供 Fantasy Sky 無線影音娛樂系統

用手機可以連結使用

按照操作說明完成操作就可以囉!

精選電影、精選短片、音樂等等

但實際上個人真的覺得這個只是擺設...

因為看個影片就是不斷轉圈、轉圈再轉圈

直到下飛機我連1分鐘的影片都沒有看到...

腳部的空間不能說很小但也大不了多少

還是新型飛機A321neo的前後距離較為舒適

因為A321neo的座椅都是薄椅背，前後的距離相對舊型飛機來的寬敞囉!

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平飛不久

空服員開始準備送餐

餐具是塑膠的

好友馬上說不是說環保意識抬頭嗎？

我只能笑說環保今日公休!

今天提供的是肉燥麵

麵條沒有Q度但肉燥的味道很好，還有魯蛋一顆!

涼拌菜心

吃來清清爽爽，個人挺愛的!

隨餐附有華航、五桐號聯名的桂花烏龍茶

嗯~~~這茶真的是好喝耶!

如果是冰的或加點冰塊那喝來肯定更讚!

甜點是華航、五桐號聯名的珍珠奶茶棉花糖Q餅

真的吃的到珍珠，吃的到奶茶香，QQ的好好吃!

甜度偏高~

配上桂花烏龍茶更合適!

飛行時間1小時55分鐘

我們抵達了香港國際機場，感覺好久沒有來了!

此次我們入住香港東涌世茂喜來登酒店

飯店有提供機場的免費接駁車

等待是在11~12號的地方

但是要注意，一個小時才一班車

而且現場沒有提供時刻表

我們就真的等了快1小時...

建議要入住的朋友先上官網查一下時刻表可能會比較好一點囉!

CI924 中華航空 晚上9:15起飛~到台北晚上11:10

回程的我們一樣沒有很幸運

依舊是不變的737-800的機型

因為來的時候已經搭過，對於機艙設備就不再什麼期望

還是來看看餐食比較實際

隨餐附的是義美的蘋果汁

涼拌木耳芹菜

華航的涼拌菜真的很好吃、清爽又開胃

真的很想跟空服員說我可以用主餐再換2份開胃小菜嗎？

主餐是類似素雞、豆干的燴飯

可能是知道我們在香港吃了很多燒臘

要幫我們清清腸胃吧？!

味道真的沒有什麼好與不好，只能說止飢可以

好吃談不上!

回程給的是黑巧克力風味杏仁捲

在飛機上我沒有吃

之後吃來是不錯~但是甜度高

我還是喜歡去程的珍珠奶茶棉花糖Q餅

這一趟搭華航來回香港，去程的餐食比回程好

可能因為去程的餐食是台灣準備的吧!

總是比較合我的胃口

但飛機真的是不行啊~

這種舊到不行的單走道飛機，真的應該要慢慢走入歷史了...

希望我下次再飛香港的時候可以不要再搭到737-800囉~

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