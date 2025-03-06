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日本2024名古屋自由行-高分好吃飛驒牛餐廳-飛驒琢磨

2025-03-06 15:05:14 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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到了日本高山就是要吃飛驒牛

飛驒牛也是和牛一的一種

而且肉質也非常的纖細

位於日本高山的琢磨就有高分和不同樣的料理可以選擇喔！

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024名古屋自由行-高分好吃飛驒牛餐廳-飛驒琢磨

交通位置=>

琢磨位於高山的主要大街上

從JR車站直直往前走約五分鐘就到了

如果有在高山過夜的話

餐廳的選擇比較少

但琢磨無論在Google或是tabelog都有高於四分及三分以上

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在這樣的街道上連路燈都很特別

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入店後就可以看到無論是一般的座位

或是吧台都有許多位置

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有些位置還要脫鞋

我們約在七點鐘到達

最後店家也滿座變成要來用餐的人必須候位

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這裡就可以看到有飛驒牛的認證

還有履歷編號

代表對於品質的要求

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也有許多不一樣的日本裝潢

整體感覺有點像家庭經營的餐廳

接下來就看看菜單吧！

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桌上先有飲料單

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可以看到很多不一樣的酒可以選擇

雖然在這英文不太通

不過用Google翻譯都可以好好利用一下

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除了啤酒以外

當然還有日本酒之類的了喔！

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菜單上倒是有英文的喔！

除了有各種飛驒牛料理外

還有各樣的當日魚料理可以選擇

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甚至除了套餐之外

還會有單點的料理

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當然也有對於店內的歷史介紹

甚至還可以從店內訂購飛驒牛和牛喔！

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一開始上桌的當然是飲料啦！

在日本最棒的就是飲料夠冰

這一款是一般的SANTORY就不多說

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梅酒就非常的好喝

雖然梅酒的酒精濃度會高一點

卻是很順口不會覺得很辣

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一開始上桌的是套餐中的沙拉以及小菜

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沙拉是梅子和風醬

吃起來微酸也微甜很開胃

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小菜味道較重

但也是越嚼越有味道

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直接配飯就很好吃了

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接下來主菜就上桌了喔

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第一個就是飛驒牛壽喜燒

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店家服務人員會說先不要開蓋

讓他慢慢地煮熟

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肉不用弄到全熟就可以吃了

一入口真的是嚇死人的柔嫩

和牛有些人吃不慣是覺得會有點太油膩

但是飛驒牛反而沒有這樣的問題

整份吃完還不會有膩口的感覺

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再來是高山特色的柿葉味噌加上飛驒牛牛排

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牛排的肉色讓人食指大動

味噌微帶發酵的味道雖然頗鹹

但是下方有洋蔥以及菇類墊底

再看個人口味來做沾取就好

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吃起來就比較厚實

簡單的用牙齒微微用力

就可以咬斷牛肉就知道肉質的好壞

日本2024名古屋自由行-高分好吃飛驒牛餐廳-飛驒琢磨

要下結論了喔！

飛驒琢磨位於逛街主要通道上

位置非常的方便

加上多樣化的料理手法都能引出飛驒牛的美味

吃起來又不會過膩讓人十分滿意

 

店家基本資料=>

地址：岐阜県高山市天満町5丁目1番地

電話：+81-577-351341

營業時間：中午11:00開始，晚間17:00開始

店家官方網站請點我

 

 

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