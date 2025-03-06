到了日本高山就是要吃飛驒牛

飛驒牛也是和牛一的一種

而且肉質也非常的纖細

位於日本高山的琢磨就有高分和不同樣的料理可以選擇喔！

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

琢磨位於高山的主要大街上

從JR車站直直往前走約五分鐘就到了

如果有在高山過夜的話

餐廳的選擇比較少

但琢磨無論在Google或是tabelog都有高於四分及三分以上

在這樣的街道上連路燈都很特別

入店後就可以看到無論是一般的座位

或是吧台都有許多位置

有些位置還要脫鞋

我們約在七點鐘到達

最後店家也滿座變成要來用餐的人必須候位

這裡就可以看到有飛驒牛的認證

還有履歷編號

代表對於品質的要求

也有許多不一樣的日本裝潢

整體感覺有點像家庭經營的餐廳

接下來就看看菜單吧！

桌上先有飲料單

可以看到很多不一樣的酒可以選擇

雖然在這英文不太通

不過用Google翻譯都可以好好利用一下

除了啤酒以外

當然還有日本酒之類的了喔！

菜單上倒是有英文的喔！

除了有各種飛驒牛料理外

還有各樣的當日魚料理可以選擇

甚至除了套餐之外

還會有單點的料理

當然也有對於店內的歷史介紹

甚至還可以從店內訂購飛驒牛和牛喔！

一開始上桌的當然是飲料啦！

在日本最棒的就是飲料夠冰

這一款是一般的SANTORY就不多說

梅酒就非常的好喝

雖然梅酒的酒精濃度會高一點

卻是很順口不會覺得很辣

一開始上桌的是套餐中的沙拉以及小菜

沙拉是梅子和風醬

吃起來微酸也微甜很開胃

小菜味道較重

但也是越嚼越有味道

直接配飯就很好吃了

接下來主菜就上桌了喔

第一個就是飛驒牛壽喜燒

店家服務人員會說先不要開蓋

讓他慢慢地煮熟

肉不用弄到全熟就可以吃了

一入口真的是嚇死人的柔嫩

和牛有些人吃不慣是覺得會有點太油膩

但是飛驒牛反而沒有這樣的問題

整份吃完還不會有膩口的感覺

再來是高山特色的柿葉味噌加上飛驒牛牛排

牛排的肉色讓人食指大動

味噌微帶發酵的味道雖然頗鹹

但是下方有洋蔥以及菇類墊底

再看個人口味來做沾取就好

吃起來就比較厚實

簡單的用牙齒微微用力

就可以咬斷牛肉就知道肉質的好壞

要下結論了喔！

飛驒琢磨位於逛街主要通道上

位置非常的方便

加上多樣化的料理手法都能引出飛驒牛的美味

吃起來又不會過膩讓人十分滿意

店家基本資料=>

地址：岐阜県高山市天満町5丁目1番地

電話：+81-577-351341

營業時間：中午11:00開始，晚間17:00開始

店家官方網站請點我