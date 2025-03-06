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[台北中和家具推薦]億家俱批發倉庫－台北中和門市/專人配送、優惠多/輕鬆訂製自己的衣櫃、櫥櫃/免費特約停車場3小時

2025-03-06 22:03:00 文字：星晴小步
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星晴小步

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[台北中和家具推薦]億家俱批發倉庫－台北中和門市/專人配送、

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台北&新北市有多家億家俱

大家可以選擇離家就近來參觀

來參觀的話

停車也是享用免費三小時

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中和店給我的感覺是走一個比較溫馨感的氣氛

跟之前以往去過的億家俱來說

相對展示的商品比較少一些

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但還是有提供各種型錄給人參考

當然各種沙發的布料跟款式都可以客製也有型錄可以摸看看

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若在市區還有滿萬免運

送到府上

來億家俱還有終身保修的服務

並且人人還可享用批發價來添購家中佈置

真的是CP值頗高

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現在很多房子很講究空間收納這個問題

因此如何讓坪數不大的房子看起來

空間還是很寬敞很舒適

的確是現在買房之後會延生出來的問題

在億家俱這裡真的可以解決

還看到有WIFI無線充電櫃

感覺放在客廳真的超級方便的

可以一邊看電視一邊充電

也讓我覺得億家俱的家具

真的是讓生活品質提高了呢

斯曼亞麻布沙發這裡還能有加購服務

有兩種選擇

組合Ａ:高亮度節能LED燈條+USB孔

組合B:三叉插座+USB孔

我覺得億家俱的設計真的很符合現代人的需求

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每家億家俱門市都有提供免費的飲料跟咖啡、餅乾給客人

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沙發款式真的是超級多

顏色跟質料來說也有很多可以客製化

都是可以跟現場人員討論

沙發有許多款式主要是好拆洗

艾特半牛皮跟尼可亞麻布材質的沙發

顏色、尺寸、材質、款式都可以客製化

億家俱所有的沙發材質都有通過SGS國家認證

讓顧客可以選的放心用的安心

要找到覺得舒適的沙發

真的還是要試坐才行

來這裡真的是超多沙發

可以給你試坐到找到喜歡又滿意的款式

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想要購買床墊的

我還是建議要現場試躺

因為床墊是可以睡很久的東西

也是要試躺才能知道自己所需要的是哪一種

億家俱的床墊種類也是滿多種的

有分硬式獨立筒床墊還有三線獨立筒床墊

硬式獨立筒床墊：由乳膠記憶棉、透氣泡棉以及抗菌軟柔布合而成

三線獨立筒床墊：是舒柔布、竹碳泡棉、隔音棉等製成
 

我們在參觀床墊時

發現有幾種是睡起來會有涼感的

因為台灣夏天真的比較長

也滿悶熱的

家裡更是需要有可以冬暖夏涼的床墊

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最吸引我的是這個網美化妝鏡

而且還有補光燈

感覺是現在每個女生都必須要有一個

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每次參觀億家俱時

都覺得很讓人放鬆

服務人員並不會緊盯在旁

有任何需求再詢問她們即可

沙發跟床墊也是都可以一直

試坐跟試躺到你覺得滿意為止

現場看不到想要的

也可以一邊享用免費的飲料、咖啡、餅乾

一邊參考店家提供的各種完整的目錄本

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