台北&新北市有多家億家俱

大家可以選擇離家就近來參觀

來參觀的話

停車也是享用免費三小時

中和店給我的感覺是走一個比較溫馨感的氣氛

跟之前以往去過的億家俱來說

相對展示的商品比較少一些

但還是有提供各種型錄給人參考

當然各種沙發的布料跟款式都可以客製也有型錄可以摸看看

若在市區還有滿萬免運

送到府上

來億家俱還有終身保修的服務

並且人人還可享用批發價來添購家中佈置

真的是CP值頗高

現在很多房子很講究空間收納這個問題

因此如何讓坪數不大的房子看起來

空間還是很寬敞很舒適

的確是現在買房之後會延生出來的問題

在億家俱這裡真的可以解決

還看到有WIFI無線充電櫃

感覺放在客廳真的超級方便的

可以一邊看電視一邊充電

也讓我覺得億家俱的家具

真的是讓生活品質提高了呢

斯曼亞麻布沙發這裡還能有加購服務

有兩種選擇

組合Ａ:高亮度節能LED燈條+USB孔

組合B:三叉插座+USB孔

我覺得億家俱的設計真的很符合現代人的需求

每家億家俱門市都有提供免費的飲料跟咖啡、餅乾給客人

沙發款式真的是超級多

顏色跟質料來說也有很多可以客製化

都是可以跟現場人員討論

沙發有許多款式主要是好拆洗

艾特半牛皮跟尼可亞麻布材質的沙發

顏色、尺寸、材質、款式都可以客製化

億家俱所有的沙發材質都有通過SGS國家認證

讓顧客可以選的放心用的安心

要找到覺得舒適的沙發

真的還是要試坐才行

來這裡真的是超多沙發

可以給你試坐到找到喜歡又滿意的款式

想要購買床墊的

我還是建議要現場試躺

因為床墊是可以睡很久的東西

也是要試躺才能知道自己所需要的是哪一種

億家俱的床墊種類也是滿多種的

有分硬式獨立筒床墊還有三線獨立筒床墊

硬式獨立筒床墊：由乳膠記憶棉、透氣泡棉以及抗菌軟柔布合而成

三線獨立筒床墊：是舒柔布、竹碳泡棉、隔音棉等製成

我們在參觀床墊時

發現有幾種是睡起來會有涼感的

因為台灣夏天真的比較長

也滿悶熱的

家裡更是需要有可以冬暖夏涼的床墊

最吸引我的是這個網美化妝鏡

而且還有補光燈

感覺是現在每個女生都必須要有一個

每次參觀億家俱時

都覺得很讓人放鬆

服務人員並不會緊盯在旁

有任何需求再詢問她們即可

沙發跟床墊也是都可以一直

試坐跟試躺到你覺得滿意為止

現場看不到想要的

也可以一邊享用免費的飲料、咖啡、餅乾

一邊參考店家提供的各種完整的目錄本

億家具批發倉庫 中和店

地址｜中和區中正路655號(Google Map)

電話｜02-22286174

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