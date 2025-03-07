北海岸春日限定IG熱門打卡點來了～春暖花開，現在正是賞花的最佳時刻，新北萬里金山打造長達1公里杜鵑花廊，成為春天最美的夢幻花海，不論你去萬里觀光公園、瑪鋉運動公園、金山溫泉公園都可以看到，周邊旅遊推薦萬里最新開幕星巴克喝咖啡、買米琪淋乳凍蛋糕、大鵬足湯公園泡湯，找時間一起來萬里金山賞花泡湯吃美食～
2025萬金杜鵑花展即日起至3月底止，今年擴大展出，除萬里還有金山聯合雙展。
春暖花開，現在正是賞花最佳時刻，花季不等人，喜歡的朋友要把握機會前往～
瑪鋉運動公園展區。
一起漫步瑪鋉溪畔杜鵑廊道 ，欣賞杜鵑花海。影片分享
周邊設有涼亭可以休憩賞景，為最佳中繼休憩站。
周邊美食：米琪淋乳凍蛋糕和超大泡芺。
瑪鋉運動公園有小型遊樂設施，旁邊有洗手間可以使用。
沿著河堤走可以到萬里觀光公園。
這裡有個像萬花筒的佈置展覽，在群山環繞下，形成超美的視角。影片分享
穿梭在其中，好不浪漫～
周邊還有許多展覽也非常特別，到處都是美拍景點。
經典必去：湧萬金和流瀑，新北必拍的春天打卡景點。
周邊景點：金山杜鵑公園，現在正值杜鵑花海盛開，美不勝收。
2025/3/2最新花況分享
米琪淋乳凍蛋糕：新北市萬里區瑪鋉路69號；營業時間：09:30-20:00
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