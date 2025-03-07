板橋雪花冰推薦，肯定不能錯過這間位在板橋新埔的【福沺韓國雪冰】(是福沺韓國雪冰，不是福田韓國雪冰唷 )，沒錯！現在不用飛韓國，在板橋就能吃到如此令人魂縈夢牽的韓國雪冰！而且這「雪冰」跟印象中的「雪花冰」真是大大不同，店家利用特殊的冷凝技術，將冰雹的有夠細，層層堆疊有夠美～雪冰很大碗、料多，且雪融的速度很慢，足足可以很優雅吃一小時的韓國雪冰，目前還能外送，讓在家也想來上一口韓國雪冰都不是問題，送到家不會變成水唷！

有看過這樣的冰嗎？每一碗都爆瀑的雪冰，堆疊成這樣頓時覺得店家還真有兩下子，不僅每種口味都美得不像話，冰的製作過程中，店家堅決不使用增稠劑、穩定劑、香精、色素 等，大人小孩天天吃都無負擔。而我只知道我吃完整碗冰後，嘴巴一點也不乾渴，還有種很清爽水潤的感覺。顛覆自己在台灣那些刨冰、剉冰、泡泡冰、雪花冰的印象。



喜歡韓國的歐尼、歐巴們肯定對韓國雪冰非常有印象，尤其在韓國首爾、明洞，就有很多名氣很大的韓國雪冰설빙 店，而【福沺韓國雪冰】也是因為老闆跟闆娘非常喜歡冰品，在一次韓國旅行中，吃到韓國雪花冰覺得很特別，不僅口感細膩且融化速度很慢，很適合台灣炙熱的夏天氣候。

闆娘向老闆許願：希望在台灣也能吃得到，於是老闆開始研究，一開始就在家自己做，後來覺得這樣好吃的雪冰應該要跟大家分享，就從外送平台開始，沒想到意外在外送平台造成轟動，訂單越來越多，雪粉們紛紛敲碗，甚至拜託開實體店鋪，夫妻倆討論很久，決定辭掉原有工作，在2024年底默默在板橋巷弄內開了第一間實體店鋪。

【福沺韓國雪冰】在台灣可以說是個創舉，將韓國特有的雪冰帶進台灣，現在在板橋就能吃到韓國像似度百分百的韓國雪冰啦！너무 행복해요

【福沺韓國雪冰】地理位置非常方便，鄰近捷運環狀線「新埔民生」站，步行3分鐘；捷運板南線「新埔站5號出口」步行約5分鐘。鄰近致理科技大學、裕民夜市。附近還有很多橋下的停車場，開車也很方便。雖隱藏在巷弄中，但還是吸引不少愛冰族，即便當天天氣其實超冷，但天冷吃冰就是很爽，尤其這樣美到掉渣又健康的韓國雪冰，光是看外帶單就超級多~

【福沺韓國雪冰】板橋冰店推薦 板橋雪花冰 韓國雪冰

電 話：0918-329-692

地 址：新北市板橋區光武街50巷1號

時 間：週二~週六13:30-20:30

冬季12月～2月營業時間會有所調整，詳情請至粉絲專頁查詢

ＦＢ：https://www.facebook.com/profile.php?id=100089766529108

ＩＧ：@foo__ting

消費：現金、全支付、linepay

【福沺韓國雪冰】的營業時間 週三到周六 13:33-20:00 不過冬天跟夏天的營業時間可能不太一樣，大家還是要密集關注官方FB，或是要前往之前先打電話確認唷！



小小的店面～但好溫馨，這顏色好豐富的ＤＭ真的超吸睛，每一種口味都好迷人，而且這簡直是冰塔了吧！



【福沺韓國雪冰】的口味大約十多種，使用100%純鮮奶乳，經由冷凝結技術刨成雪一般，不僅口感細致，還能減緩融冰速度，老闆堅決不用增稠劑、穩定劑、香精、色素。而且芋頭、提拉米蘇都還是自己做的，超厲害～



不要到了夏天才說愛我～～好迷人的草莓口味啊！好多好大顆的草莓～



很有日本感的抹茶口味～直接戳中我的愛～很喜歡抹茶那清清淡雅的味道



來～直接揭曉【福沺韓國雪冰】菜單Manu 所有口味系列

招牌熔岩雪冰、靜岡抹茶雪冰、提拉米蘇雪冰



泰式奶茶雪冰、草莓起司雪冰、波士頓芋泥雪冰



還有傳統口味的雪冰，花生熔岩、芝麻熔岩、麵茶純乳、炭焙烏龍口味，炭焙烏龍也真的很吸引人~



今天就先來個「招牌熔岩雪冰」+「靜岡抹茶雪冰」改天一定要再來吃其他口味~ 草莓真的超美~吃起來一定滿滿幸福感



【福沺韓國雪冰】特別強調：使用100%純鮮奶乳，有別於傳統雪花冰，成分營養單純，也因為店家座位有限，所以有60分鐘的時間限制，如果沒有客滿就不限時，不要覺得吃冰需要一小時？真的～雪冰可以吃很久~不怕冰融的快~能慢慢享受



超美~~的！只有內用才有這樣的視覺衝擊，可以說單位用詞為「一盆 一盆」的端上桌



「招牌熔岩雪冰」搭配店裡經典的畫牆，感覺超可愛，堆高高的雪冰，一旁附上奶水及珍珠，可以說是相當有排場的冰雪盛宴



「招牌熔岩雪冰」主要是以黃豆粉融合黑糖，上頭撒上粉還有杏仁片，再堆疊大把的紅豆及一球冰淇淋，這功夫真是厲害，能把一盆冰堆的那麼豐盛又吸睛，原本以為吃起來會很甜，但真的一點都不會，反而非常清爽，而且這味道相當獨特又奇妙，吃起來有點像古早味的-麵茶-的感覺，黑糖香氣十足，甘甜的香氣留在口中回味很久。



堆疊的紅豆塔煮的綿密軟嫩，豐富了雪冰的多層次口感，



部分的雪冰旁都會附上-珍珠及奶水-都是老闆精心製作及調配的



不得不說~這珍珠實在煮的太Q彈好吃，溫熱中融入雪冰的冷冽，冰火交融間的Q彈，令人愛不釋手



加點奶水來點不同的味道，不過奶水本身是偏甜的，所以可以慢慢加，加到自己喜歡的味道唷！紅豆加了奶水也很好吃～

【福沺韓國雪冰】的「招牌熔岩雪冰」是我從未吃過的特殊口味，意外的很吸引我這不太吃甜的人，其中帶有點回甘的苦味，那應該是黃豆粉的天然的堅果氣味。第一次吃到這樣的味道，加上又是以雪冰來呈現，當時那-冰鬆-感，還真有那半點像的黃豆粉感覺~



「靜岡抹茶雪冰」這是第一眼就很想吃的抹茶口味，跟草莓口味拉扯了許久，但還是先吃吃看抹茶~



去過日本體驗過磨抹茶後，就愛上抹茶那獨特的清香甘苦焙燒的味道，同樣堆疊的超美，「靜岡抹茶雪冰」也附上了珍珠及奶水



一口吃下，就是這個味道，頂層抹茶粉的苦香到尾韻的甘甜香濃，杏仁片增添了雪冰的口感，好好吃~~



雪冰還有一個特點，就是一口吃下去不會讓人有冰到受不了的感覺，因為太細緻，慢慢的從口中化開，感受不凡~



含在口中許久，雪冰會變得像霜淇淋一樣，並不會馬上融化



抹茶冰配上紅豆，非常的搭，就像日本人抹茶配羊羹一樣，抹茶的甘苦，紅豆的微甜，還有底部的柴燒黑糖，層層的感覺有如人生先苦後甘的體會



非常喜歡【福沺韓國雪冰】製作的手工珍珠，這可以說打趴很多珍珠粉圓店，味道剛好、口感又十分Q彈



另外是一旁客人點的「草莓起司雪冰」及「提拉米蘇雪冰」超離譜的雪冰塔，怎麼可以美成這樣~而且提拉米蘇還是店家自己做的~看看哪熔岩般似雪的巧克力，可以證明【福沺韓國雪冰】用料超霸氣的~



還有外帶的，連外帶都做的那麼美，冰要外帶都已經很不容易了，卻還是有超多人來外帶~可見老顧客對【福沺韓國雪冰】的熱愛及肯定



「波士頓芋泥雪冰」也是外帶的，扎實飽滿的雪冰上頭也是店家自己做的芋泥磚，感受到【福沺韓國雪冰】想讓消費者吃冰也能很健康，吃冰也能很有儀式感的訴求。



即便這天晚上低溫特報，但往來內用及外帶的人還是絡繹不絕~店面雖不大，但還是能感受到那用心及情感交流的溫動，能把韓國雪冰這樣的特色甜品帶進台灣，真的很不簡單。



店家還有附上熱水，可以在分享口味的同時，喝點熱茶，洗去味蕾，重新體會不同口味的好滋味



【福沺韓國雪冰】雖然隱藏在板橋新埔一帶的巷弄中，但知名度漸漸展開，交通的便利吸引不少愛冰族前來，還有不少哈韓族，也是跟老闆一樣，吃過韓國的雪冰就令人難忘，所以前來【福沺韓國雪冰】再次回味那美味的雪冰的味道。

韓國雪冰跟台式雪花冰真的差非常的多，跟綿綿冰、泡泡冰更是不能相提並論，為什麼在冬天這樣冷的韓國，歐尼 歐巴們還是塞爆了首爾或是明洞的雪冰店，因為雪冰的魅力真的無法擋。現在 在台灣就能吃到這雪冰旋風的滋味，喜歡吃冰、喜歡雪冰，嚮往吃的不負擔的冰品，那【福沺韓國雪冰】是個非常棒的選擇，而且不僅好吃、健康，還非常好拍，視覺驚豔感說是會讓眼球地震都不為過。快隨著【福沺韓國雪冰】的雪冰，感受那韓國特殊又超火紅的甜品吧！

【福沺韓國雪冰】板橋冰店推薦 板橋雪花冰 韓國雪冰

電 話：0918-329-692

地 址：新北市板橋區光武街50巷1號

時 間：週二~週六13:30-20:30

冬季12月～2月營業時間會有所調整，詳情請至粉絲專頁查詢

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