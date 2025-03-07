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韓國濟州島【Jomaru城丸豬骨火鍋】正宗韓式【馬鈴薯黑毛豬骨湯】，豪邁！

2025-03-07 11:48:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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濟州島Jomaru城丸豬骨火鍋

      若說起韓國濟州島的必嚐美食，毫無異議，首推「黑毛豬肉」！因為黑毛豬是濟州島特有的品種，且在自然環境中放養，以當地的農作物和草料餵養，除了肉質細膩，油花分布均勻，相對更具健康優勢，外國遊客，一定要試試。來到濟州島的第一個午餐，就安排了馬鈴薯燉豬骨湯，直接品嚐最道地的韓國特色料理。

      ↓來到的是位於濟州市老衡洞的조마루돼지뼈，城丸豬骨——直接翻譯的話就是Jomaru，城丸，總之是韓國一家知名的連鎖餐廳，在首爾、仁川、光州、釜山等大城市都有店面；而在濟州島的蓮洞商圈也另有一家分店。

濟州島Jomaru城丸豬骨火鍋

      ↓店內相當寬敞，二樓也有座位。

濟州島Jomaru城丸豬骨火鍋

      ↓團體，當然是衝著馬鈴薯豬骨湯而來，因此四人一組一個已準備好的set。服務生把裝在鐵蓋鐵碗裡的白飯送上來。(豬骨湯大份一套韓幣35000，約台幣875)

濟州島Jomaru城丸豬骨火鍋

      ↓哇！不是太深的黑鐵鍋，豬骨頭、芝麻葉、類似台灣梅乾菜但味道不同的醃菜、金針菇...…，堆疊到快滿出來，視覺上就很豐盛。

Jomaru城丸豬骨火鍋

      ↓即時桌邊服務，將醃菜、芝麻葉用剪刀剪一剪，入湯燉煮。

Jomaru城丸豬骨火鍋

      湯頭看起來很白，是因為台灣人不是都能吃辣，導遊預先都點了白湯。想吃辣的人，下一輪可以改換紅湯——是的，除了豬骨之外，湯底、小菜都可以續，相當於吃到飽。

      ↓大部分韓國人當然都是點紅湯。

Jomaru城丸豬骨火鍋

      ↓泡菜只有醃蘿蔔，不怎麼辣，非常酸，酸得很刺激。

Jomaru城丸豬骨火鍋:泡菜蘿蔔

      ↓洋蔥和胡蘿蔔相當新鮮。傳說中的青陽辣椒，我太小看它了，直接拿起來啃，結果.......，辣到生無可戀！連我都嚇到，它是真的辣到誇張！尤其是辣椒頭的部分。

Jomaru城丸豬骨火鍋:青陽辣椒

      ↓這罐幾乎被我喝光。

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      等到菜葉都煮進湯裡，豬骨頭露出來，事先有稍微用醬料醃過。

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

      ↓四人一鍋，裡頭有六大塊豬骨，是豬的脊椎骨，肉滿多。連骨的肉，感覺含有豐富的膠質，口感滑嫩，沒有豬腥味，濟州島的黑豬肉果然名不虛傳！

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

      拿著豬骨頭大口啃，喝大鍋湯，非常豪邁的飲食文化。

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

      ↓馬鈴薯並沒有被燉爛，湯裡也沒有沙沙感，咬起來卻相當綿密入味。

Jomaru城丸:馬鈴薯

      湯裡還有白白的東西，本來以為是年糕，其實是麵疙瘩(麵片兒)

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

      ↓後來我當然換成辣味的紅湯了，但還好，甜甜的韓式醬味，並不怎麼辣，辛香醇厚，不死鹹。現在才醒悟，應該掐半條青陽辣椒下去煮的。

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

      ↓喝湯啃肉，已經飽足，結果我飯沒有吃完。

Jomaru城丸:白飯

      在韓劇中，可以體會韓國有所謂的「續攤文化」，喝了酒的人，來用個馬鈴薯豬骨湯，乃解酒之必然，所以店家生意相當好，24小時營業。大門紅招牌底下有段話：「為家鄉的味道感到驕傲。」一來就體驗了最道地的韓國在地料理，補充元氣，相當興奮，第一餐，留下了深刻印象。

Jomaru城丸:馬鈴薯豬骨湯

Jomaru城丸豬骨火鍋조마루돼지뼈：老衡洞店

地址：濟州特別自治道濟州市老衡洞2586-2

電話：064-711-3535

營業時間：24小時。

 

 .

 

 

 

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文章標籤
美食 韓式料理 濟州島 泡菜 火鍋 麵疙瘩 芝麻葉 豬骨火鍋 豬骨 醃蘿蔔 金針菇 青陽辣椒 馬鈴薯豬骨湯 排骨
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