若說起韓國濟州島的必嚐美食，毫無異議，首推「黑毛豬肉」！因為黑毛豬是濟州島特有的品種，且在自然環境中放養，以當地的農作物和草料餵養，除了肉質細膩，油花分布均勻，相對更具健康優勢，外國遊客，一定要試試。來到濟州島的第一個午餐，就安排了馬鈴薯燉豬骨湯，直接品嚐最道地的韓國特色料理。

↓來到的是位於濟州市老衡洞的”조마루돼지뼈”，城丸豬骨——直接翻譯的話就是Jomaru，城丸，總之是韓國一家知名的連鎖餐廳，在首爾、仁川、光州、釜山等大城市都有店面；而在濟州島的蓮洞商圈也另有一家分店。

↓店內相當寬敞，二樓也有座位。

↓團體，當然是衝著馬鈴薯豬骨湯而來，因此四人一組一個已準備好的set。服務生把裝在鐵蓋鐵碗裡的白飯送上來。(豬骨湯大份一套韓幣35000，約台幣875元)

↓哇！不是太深的黑鐵鍋，豬骨頭、芝麻葉、類似台灣梅乾菜但味道不同的醃菜、金針菇...…，堆疊到快滿出來，視覺上就很豐盛。

↓即時桌邊服務，將醃菜、芝麻葉用剪刀剪一剪，入湯燉煮。

湯頭看起來很白，是因為台灣人不是都能吃辣，導遊預先都點了白湯。想吃辣的人，下一輪可以改換紅湯——是的，除了豬骨之外，湯底、小菜都可以續，相當於吃到飽。

↓大部分韓國人當然都是點紅湯。

↓泡菜只有醃蘿蔔，不怎麼辣，非常酸，酸得很刺激。

↓洋蔥和胡蘿蔔相當新鮮。傳說中的青陽辣椒，我太小看它了，直接拿起來啃，結果.......，辣到生無可戀！連我都嚇到，它是真的辣到誇張！尤其是辣椒頭的部分。

↓這罐幾乎被我喝光。

等到菜葉都煮進湯裡，豬骨頭露出來，事先有稍微用醬料醃過。

↓四人一鍋，裡頭有六大塊豬骨，是豬的脊椎骨，肉滿多。連骨的肉，感覺含有豐富的膠質，口感滑嫩，沒有豬腥味，濟州島的黑豬肉果然名不虛傳！

拿著豬骨頭大口啃，喝大鍋湯，非常豪邁的飲食文化。

↓馬鈴薯並沒有被燉爛，湯裡也沒有沙沙感，咬起來卻相當綿密入味。

湯裡還有白白的東西，本來以為是年糕，其實是麵疙瘩(麵片兒)。

↓後來我當然換成辣味的紅湯了，但還好，甜甜的韓式醬味，並不怎麼辣，辛香醇厚，不死鹹。現在才醒悟，應該掐半條青陽辣椒下去煮的。

↓喝湯啃肉，已經飽足，結果我飯沒有吃完。

在韓劇中，可以體會韓國有所謂的「續攤文化」，喝了酒的人，來用個馬鈴薯豬骨湯，乃解酒之必然，所以店家生意相當好，24小時營業。大門紅招牌底下有段話：「為家鄉的味道感到驕傲。」一來就體驗了最道地的韓國在地料理，補充元氣，相當興奮，第一餐，留下了深刻印象。

【Jomaru城丸豬骨火鍋조마루돼지뼈：老衡洞店】

地址：濟州特別自治道濟州市老衡洞2586-2

電話：064-711-3535

營業時間：24小時。

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