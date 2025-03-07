今鶴義式餐酒館是由來自高雄的久沃國際餐飲所創立，在新竹、台中、台南各自有分店，這是吃的新竹店位在竹北佳豐五路上，鄰近新瓦屋客家文化保存區，店內的風格走的是摩登復古華麗風格，店員還帶著貝雷帽和吊帶褲完全融入復古的氛圍，服務親切有熱忱，他們的義大利麵價格平實，一份餐點平均只要300元左右，加入會員還能再享折扣，除了義式料理外還有日式定食，讓吃不慣義式料理的長輩能有更多選擇。

開車前往可停鄰近的Times 竹北六家一路一段停車場或CITY PARKING 城市車旅停車場 竹北嘉豐二站，步行約三分鐘可抵達。

▲餐廳位在七層樓透天店面，白色的牆面和大片落地窗相當有質感。

▲入口處右邊有個可以拍照的小角落，看到一旁的黑膠唱盤機馬上就讓人進入復古氛圍中。

▲大廳正上方有個華麗的水晶燈，旁邊的樓梯可步行到二樓用餐空間。

▲一樓用餐空間使用沉穩的暗色調，頗有餐酒館的氣氛，靠牆的座位區都是紅色的沙發，空間相當寬敞坐起來很舒適。

▲當天因為帶著嬰兒和兩位幼童因此被安排到一樓的包廂區，有完全屬於自己的空間也不會打擾到鄰近客人，真的很貼心！

▲二樓用餐區左右兩側為半開放式包廂，中間多了一排座位區。

▲餐酒館免不了會提供各式紅酒，冷藏櫃中的酒類總類相當多元。

今鶴義式餐酒館菜單請參閱官方臉書。點餐使用手機掃QR code點餐。

▲每桌都會提供一瓶水，不夠可跟服務員要。

▲阿薩姆紅茶(三分糖去冰)(A套餐)：飲料可選擇甜度和冰度，我直接選三分糖和去冰，紅茶口感香醇，三分糖的甜度剛剛好，很解膩的飲品。

▲湯品、麵包(A套餐)：今天的湯品是濃湯，湯頭極為香濃，還有麵包丁做搭配，麵包是切片的軟法，麵包烤過外皮酥酥的，搭配濃湯超棒！

▲墨西哥起司薄餅 220元：薄餅口感較為硬脆，內餡有濃郁的起司和肉醬，搭配墨西哥辣椒和生菜，有相輔相成的味覺。

▲青醬安格斯牛肉排義大利麵 390元：青醬醬汁極為濃厚，麵條口感彈牙有Q度，安格斯牛外層煎得焦脆，熟度約為6~7分熟，呈現漂亮的粉色，肉質極為軟嫩完全沒有乾柴感，搭配食用花整個擺盤非常唯美。

▲北海道奶油焦糖鮭魚燉飯 340元：這道點給小朋友吃的，因此客製化去洋蔥去蒜頭，奶油燉飯有濃濃奶香，米心已完全軟透，鮭魚表層煎得微焦味道很不錯，配上咬在嘴中爆汁的鮭魚卵，讓燉飯有很豐富的味覺刺激體驗。

▲青醬海鮮總匯燉飯 360元：內有鮮蝦、蛤蠣、小捲、扇貝四種海鮮非常豐富，海鮮極為新鮮沒有腥味，鮮蝦肥美有脆度，蛤蠣也非常大顆。

▲焦糖煙燻鮭魚歐姆蛋早午餐 370元：晚餐的時段也能點這道早午餐，內容有薯條、生菜、歐姆蛋、煙燻鮭魚、可頌、堅果優格，種類多元吃起來也是超級豐盛。

▲炙燒蜜香雞腿定食 380元：定食有主餐蜜香雞腿、白飯、熱湯、蒸蛋和小菜，雞腿鮮嫩多汁，香甜的蜜汁帶有淡淡的炙燒香氣，蒸蛋內有鮭魚卵和蟹腳做搭配，是個很高級的蒸蛋！

▲安格斯舒肥牛排定食 440元：舒肥過的安格斯牛外觀呈現漂亮的粉色，外層再稍微煎過上色，肉質極為軟嫩，沒有太多調味更能吃出肉質鮮美。

▲今日甜點(C套餐)：今天的甜點是莓果奶酪，吃起來酸酸甜甜，是個完美的飯後ending。

雞蛋糕短評：用餐空間古典唯美，服務人員即為親切有熱情，當天帶著嬰兒還被安排到包廂內，義大利麵和燉飯都極具水準，牛排肉質軟嫩，濃湯和飲料也很不錯，是間回頭率很高的好店！



用餐環境★★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★★

CP值★★★★



【今鶴義式餐酒館竹北店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市嘉豐五路二段68號

電話：036676808

官網：facebook

營業時間：10:00–21:00

外送：無

線上預定：maifood

停車場：無

服務費：有(10%)

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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