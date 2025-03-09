「臺南三月蘭花月」旅遊串接亮點，臺灣國際蘭展與台糖烏樹林休閒園區「2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展」展期期間 16天限定 (3月8日至 3月23日) 推出五分車「蘭展展期專線」，每日早上 9點至下午 4點，每小時一班，往返蘭展展區與烏樹林園區之間，全程約 1.3公里，雙邊設有可以購買五分車票和蘭展門票的窗口，提供民眾不一樣的遊程體驗。



何謂「五分車」？國際正常軌距 1435mm寛 (高鐵軌距)，五分車的軌距只有 762mm寬，約是國際正常軌距寬的一半，所以稱做 「五分車 」。而台鐵火車軌距為 1067mm，是國際正常軌距寬的十分之七左右，因此台鐵火車也可稱為七分車。

台糖烏樹林五分車路線，由烏樹林車站出發，新頂埤站為終點，一路以緩慢車速前進，並有導覽老師做路程導覽。行車沿途可見大片農作田與鐵道花圃，行經 172縣道時五分車會通過馬路，到達終點新頂埤站， 月台設有攤位販賣在地農特產品，車頭掉頭時間，民眾可下車自由參觀選購。



台糖烏樹林休閒園區

地址：台南市後壁區烏樹里184號

電話：06 685 2681

五分車票價 (來回)：全票100元 / 優待票50元。

台糖烏樹林休閒園區，五分車「蘭展展期專線」時刻表。



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