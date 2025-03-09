兩餐 中友店，台中北區育才北路美食，台中吃到飽推薦這家位在台中中友百貨附近的349元起韓國年糕火鍋吃到飽，第一餐吃年糕鍋，第二餐吃炒飯，吃不夠還有多種韓國進口泡麵、炸物、飲料無限量供應吃到飽。

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台中吃到飽推薦

地址：台中市北區育才北路59號 1F (中友百貨旁)

電話：04 2225 1233

營業時間：週日至週四 11:00 ~ 22:00 (收客至20:30)，週五、週六 11:00 ~ 22:30 (收客至21:00)

兩餐中友店位於台中市北區育才北路上，台中中友百貨旁邊，目前台中僅剩這家分店，其他台北、新北、桃園、新竹、嘉義、台南、高雄也可以吃的到兩餐，有網路訂位很方便，可以使用>>inline線上訂位系統，超過8人須改以電話預約。

兩餐的店內位置數不少，但還是建議提早訂位，自助吧都集中在中間。

基本方案 349元，+肉肉吃到飽 449元。

學生優惠 319元，+肉肉吃到飽 419元。

總價需+10%清潔費，用餐時間為 90 分鐘。

兩餐兒童收費方式如下：

兩餐349吃到飽基本方案：兒童(110~130cm)180元/人・(80~109cm)50元/人。

兩餐449肉肉吃到飽方案：兒童(110~130cm)230元/人・(80~109cm)50元/人。

若是身高未滿80cm幼童免費，131cm以上即算成人價格。

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當天的韓國年糕有扁麵、起司年糕、原味年糕、艾草年糕、紫米年糕，其他兩餐的韓國年糕像是空心年糕、造型年糕(星星、愛心)、玉米起司年糕、紫薯年糕、細麵年糕、寬麵年糕、短麵年糕 (僅部分門市供應或可能與其他品項輪流供應，請以各門市實際狀況為準)，韓國的年糕種類多，但要注意若吃太多年糕太容易飽了。

各式時令蔬菜、韓國魚板片、水煮蛋、百頁豆腐、各式丸子、黑木耳、各式火鍋料，眾多的火鍋料可以自由夾取，無限量供應，旁邊就是各式韓國泡麵，吃完可以換成煮麵的鍋子繼續吃泡麵。

炸物當天有炸魷魚、炸魚板、炸雞、韓式炸餃子、薯條、炸玉米餅，炸雞的口味眾多，有初雪起司炸雞、經典醬油炸雞、黑蒜醬油炸雞、粉紅醬炸雞、青陽美乃滋炸雞、檸檬美乃滋炸雞，也是輪流供應，以各門市當日供應為準，當天印象是兩種風味的炸雞。

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不倒翁拉麵、寬冬粉，另外還有韓國進口魚板串，原味跟辣味。

也可以製作照燒美乃滋杯飯，旁邊有特製醬料黃金比例參考，之前有網友說兩餐不好吃可能就是醬料的比例，還有不能當作火鍋煮，水不能太多，當天用餐時服務生有問我們吃不吃牛、吃辣嗎可以接受的辣度，直接幫我們調好適合的醬料，之後只要注意水的量就可以了(1/3鍋的高湯)。

有泡菜、火腿丁、鮪魚、海苔絲、玉米粒，可以製作第二餐的炒飯。

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有提供多款飲品、冰沙無限料供應喝到飽。

單點雙色起司 $139/份。

喜歡起司的朋友們可以單點雙色起司就會得到這一圈滿滿的起司，建議要趕快吃才不會黏鍋。

自助吧台區的配料都算豐盛，可以不用額外再加醬就很夠味了。

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炸物的表現都不錯，也可以炸物丟進鍋子裡稍煮沾點醬料吃也別有風味。

沾了起司真的起司香濃，起司也可以留一些跟著第二餐的炒飯一起吃。

吃完年糕鍋記得留一點醬汁，加點白飯、泡菜、玉米、海苔絲等喜歡的配料，拌一拌收汁炒飯就好囉，吃到這裡實在太撐了，沒辦法繼續往下挑戰韓國泡麵。

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