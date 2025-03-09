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兩餐 中友店，台中349元起韓國年糕火鍋吃到飽，第一餐年糕鍋，第二餐炒飯，韓國泡麵、炸物、飲料無限量供應 - Cyndi loves享食天堂

2025-03-09 18:24:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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兩餐 中友店，台中349元起韓國年糕火鍋吃到飽，第一餐年糕鍋，第二餐炒飯，韓國泡麵、炸物、飲料無限量供應 - Cyndi loves享食天堂

兩餐 中友店台中北區育才北路美食台中吃到飽推薦這家位在台中中友百貨附近的349元起韓國年糕火鍋吃到飽，第一餐吃年糕鍋，第二餐吃炒飯，吃不夠還有多種韓國進口泡麵炸物飲料無限量供應吃到飽

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/兩餐-中友店/

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地址：台中市北區育才北路59號 1F (中友百貨旁)

電話：04 2225 1233

營業時間：週日至週四 11:00 ~ 22:00 (收客至20:30)，週五、週六 11:00 ~ 22:30 (收客至21:00)

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兩餐中友店位於台中市北區育才北路上，台中中友百貨旁邊，目前台中僅剩這家分店，其他台北、新北、桃園、新竹、嘉義、台南、高雄也可以吃的到兩餐，有網路訂位很方便，可以使用>>inline線上訂位系統，超過8人須改以電話預約。

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兩餐的店內位置數不少，但還是建議提早訂位，自助吧都集中在中間。

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基本方案 349元，+肉肉吃到飽 449元。

學生優惠 319元，+肉肉吃到飽 419元。

總價需+10%清潔費，用餐時間為 90 分鐘。

兩餐兒童收費方式如下：

兩餐349吃到飽基本方案：兒童(110~130cm)180元/人・(80~109cm)50元/人。

兩餐449肉肉吃到飽方案：兒童(110~130cm)230元/人・(80~109cm)50元/人。

若是身高未滿80cm幼童免費，131cm以上即算成人價格。

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/兩餐-中友店/

 

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當天的韓國年糕有扁麵、起司年糕、原味年糕、艾草年糕、紫米年糕，其他兩餐的韓國年糕像是空心年糕、造型年糕(星星、愛心)、玉米起司年糕、紫薯年糕、細麵年糕、寬麵年糕、短麵年糕 (僅部分門市供應或可能與其他品項輪流供應，請以各門市實際狀況為準)，韓國的年糕種類多，但要注意若吃太多年糕太容易飽了。

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各式時令蔬菜、韓國魚板片、水煮蛋、百頁豆腐、各式丸子、黑木耳、各式火鍋料，眾多的火鍋料可以自由夾取，無限量供應，旁邊就是各式韓國泡麵，吃完可以換成煮麵的鍋子繼續吃泡麵。

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炸物當天有炸魷魚、炸魚板、炸雞、韓式炸餃子、薯條、炸玉米餅，炸雞的口味眾多，有初雪起司炸雞、經典醬油炸雞、黑蒜醬油炸雞、粉紅醬炸雞、青陽美乃滋炸雞、檸檬美乃滋炸雞，也是輪流供應，以各門市當日供應為準，當天印象是兩種風味的炸雞。

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不倒翁拉麵、寬冬粉，另外還有韓國進口魚板串，原味跟辣味。

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也可以製作照燒美乃滋杯飯，旁邊有特製醬料黃金比例參考，之前有網友說兩餐不好吃可能就是醬料的比例，還有不能當作火鍋煮，水不能太多，當天用餐時服務生有問我們吃不吃牛、吃辣嗎可以接受的辣度，直接幫我們調好適合的醬料，之後只要注意水的量就可以了(1/3鍋的高湯)。

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有泡菜、火腿丁、鮪魚、海苔絲、玉米粒，可以製作第二餐的炒飯。

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有提供多款飲品、冰沙無限料供應喝到飽。

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單點雙色起司 $139/份。

喜歡起司的朋友們可以單點雙色起司就會得到這一圈滿滿的起司，建議要趕快吃才不會黏鍋。

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自助吧台區的配料都算豐盛，可以不用額外再加醬就很夠味了。

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炸物的表現都不錯，也可以炸物丟進鍋子裡稍煮沾點醬料吃也別有風味。

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沾了起司真的起司香濃，起司也可以留一些跟著第二餐的炒飯一起吃。

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吃完年糕鍋記得留一點醬汁，加點白飯、泡菜、玉米、海苔絲等喜歡的配料，拌一拌收汁炒飯就好囉，吃到這裡實在太撐了，沒辦法繼續往下挑戰韓國泡麵。

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