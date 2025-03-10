每次追劇，身邊總少不了零嘴陪我們，一邊吃好吃零嘴一邊恨的牙癢癢罵劇中壞配角。

最近發現一款西域果皇 - 新疆紙皮烤核桃阿克蘇185草本味 紙皮核桃

我家姐姐笑著說我們跟松鼠一樣開始學如何吃核桃。

是呀~~ 我們來和松鼠一塊來吃美味的核桃吧!

新疆紙皮烤核桃

主要源自新疆阿克蘇得天獨厚的氣候和土壤條件，每當收穫季節來臨，新鮮的核桃遍佈市場，讓人難以抗拒。

精選西域阿克蘇核桃，天然成分，海關正報，通過SGS檢驗合格，低溫烘培，堅果控的最愛。

更是每逢節日，必搶的熱門商品，送親朋好友必選禮品。

每一包都是重量500g。

每天攝取的營養要均衡，當然也少不了堅果。

其成分也是標示很清楚，沒有添加甜蜜素、安賽蜜、糖精納，食用方式當然是去籽後取果仁食用。

只是12歲以下兒童及老人須在監護人下食用，避免對堅果有過敏的現象。

打開包裝袋，撲鼻而來的草本味道，真的好香，姊姊說我們快變成松鼠了，難怪他們超愛吃核桃，每一顆都很大顆飽滿圓滾滾。

撥開容易一波就裂開的紙片核桃殼，可以看到裡面的新疆紙皮烤核桃超大塊不用另外準備一根槌子來捶打核桃殼核桃殼，超開心。

每一顆新疆紙皮烤核桃真的是超飽滿又大顆果肉，是堅果就是大顆又脆又好吃才對，你說是不是?

新疆紙皮烤核桃的果皮薄像紙片般細，但是又堅硬像城堡般保護核桃內的堅果，每一顆都有淡淡的草本味道。

DM上有介紹如何食用及營養價值，可以自行調味又是另一種獨特風味吃法，或是搭沙拉其他食品增添風味，單可當追劇零嘴。

如需更了解

新疆紙皮烤核桃阿克蘇185草本味 紙皮核桃

可掃上面QR CODE，進入官網及加LINE客服詢問。

身邊有素食朋友的話，可一塊食用，或是節日送禮也是不錯的選擇。

家裡有小朋友的話，添加在冰淇淋上面又是另一種獨特風味，或是喜歡吃沙拉也可添加。

我家姊姊超愛邊吃新疆紙皮烤核桃邊追劇解饞，超方便，一片核桃果肉一口，再搭配自己愛喝的飲料，超對味。

新疆紙皮烤核桃阿克蘇185草本味 紙皮核桃

【西域果皇】

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