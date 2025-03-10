慕名已久，我們一家人終於來到苗栗卓蘭的「小巷清風 Le.Alley Autocamp Resort」，期待的豪華露營車體驗總算實現！隱藏在苗栗卓蘭果園深處的小巷清風，自2024年4月開幕，距離卓蘭市區只需9分鐘車程，沿著碎石小路前行，滿是垂掛果實的果樹，讓人有種誤闖義大利托斯卡尼的錯覺。這裡可不僅僅是浪漫的果園，而是全台唯一擁有美國經典Airstream銀色露營車的渡假村！29台Airstream與4台Hobby露營車散布在園區內，給人一種奢華又隱秘的氛圍。

這次我們入住「一泊三食」的奢華露營體驗，從手作甜點的悠閒下午茶，到無煙燒烤的美味晚餐，再到隔天豐富的農場元氣早餐，每一餐都讓人驚豔。園區還可以遠眺鯉魚潭美景，四周都是老闆精心栽種的蔬果，不僅能安排採果活動，還有DIY課程增添樂趣。更棒的是，我們租借了超炫的西班牙親子電動腳踏車，帶著孩子們輕鬆穿梭於果園間，享受午後微風與滿滿的田園氣息!

-特色營區：亞洲唯一 Airstream銀色露營拖車 渡假村-

其實當初我就是被滿覆果樹的園區景色給吸引，果棚的魅力，讓我想到了義大利的田園景色，再加上銀色的露營拖車，這個愜意氛圍實在滿棚。

\ 園區的高爾夫接駁車

穿過碎石小徑，園區自己便備有停車場，Check-in後 專員便會開著接駁車帶你到露營車，不需要自己搬行李非常貼心

＃Flying Cloud 28呎 露營車

▍Flying Cloud 28呎 經典雙人房（加沙發床為四人房）

車長： 28呎（8.53公尺)

床型： Queen Beds 一大床+一組沙發床

車內設備： 冷暖空調、冰箱、熱水壺、吹風機、行李櫃、客廳、衛浴及廁所

建議入住： 2大2小 或 3大

孩童限制： 6歲以下(含) 不加床、不加餐

小叮嚀： 全園區提倡環保， 毛巾、浴巾、牙刷需要自備

我們這次入住的是最大的房型—Flying Cloud 28呎，一走進露營車，就被車內的露營美學吸引住，裝飾和寢具實在太美了，簡約但充滿質感，還配有簡易的廚房和洗手台，使用起來非常方便。更貼心的是，車內設有隱藏的行李置物櫃和衣櫃，可以把行李都收納好，露營車內的空間瞬間變得更加寬敞舒適！

這台露營車配有一張Queen Size雙人床和一張沙發床，沙發床的尺寸比我想像中大上許多，一個大人帶一個孩子共眠絕對沒問題。位於中間的餐桌區，在孩子們入睡後，拉上門簾，變成了我和先生放鬆聊天、喝點小酒的私密空間，別有一番風味。需要提醒的是，目前營區響應環保，車內不提供毛巾，我們這次沒有準備到，結果洗澡時有點手忙腳亂呢！

\ 衛浴乾濕分明，現場也有提供吹風機可以使用，唯獨就是需要自備毛巾

我們這次入住有點可惜，入住當天下了場傾盆大雨，但好在晚餐飯後的雨停，讓我們剛好可以在園區快速的散步一圈，燈光點綴下，營區真的好漂亮

\ 早晨很幸運的獲得了一個晴天，從露營車窗外，就可以遠眺鯉魚潭的水庫美景

＃超唯美！白色夢幻玻璃屋

超夢幻的白色玻璃屋，是營區的營本部，也是整個營區的唯一的室內空間，用餐及手作課程都在這個四面採光的唯美玻璃屋，坐在室內，就可以恣意的欣賞園區景色，也可以時刻觀察不停跑出去玩的小孩（笑）

\ 綠蔭環繞的玻璃屋餐廳 Le.Alley，經過與員工聊天才發現，這間玻璃屋竟是由老闆和家人親手打造的。而老闆本身正是一位室內設計師，難怪園區的露營美學和各處巧思如此別具匠心，處處都展現出獨特的品味與用心

▍下午茶

露營車放好行李後，就可以直接前往玻璃屋，品嚐美味的下午茶！這裡的下午茶精緻而豐富，不僅有鹹甜交錯的手工甜點，還有鮮果拼盤。甜點部分包含了焦糖布丁塔、堅果派、巧克力可麗露，以及檸檬塔，每一口都充滿層次感，孩子們實在太喜歡了！雖然外頭風雨交加，但坐在玻璃屋中，一邊享受著下午茶點心，這樣的悠閒時光，為整個露營體驗增添了不少愜意感。

▍晚餐：無煙烤肉＋火鍋

到了晚餐時光，露營區提供了無煙烤肉及火鍋的火烤兩吃選擇。肉品選擇十分多樣，包括牛肉、豬肉、雞肉及海鮮，每一盤都滿滿當當，份量十足，甚至可以說是超多（笑），還有新鮮的蔬菜盤供應，讓整頓飯更加均衡。火鍋的湯底則是紅棗排骨玉米湯，清爽暖胃，特別適合在微涼的夜晚享用。飯後甜點更是錦上添花，這次提供的是提拉米蘇和冰淇淋，我們一家四口真的是飽到天靈蓋，超過癮！

營火烤棉花糖 園區其實有安排營火活動，但很可惜當天因為雨勢無法進行，錯過了這次體驗。

▍早餐：美式早午餐

早餐選擇：太陽蛋燻鮭鮪魚酸麵包 / 小巷招牌早午餐 / 辣味卡拉雞漢堡 / 酸黃瓜牛肉起司漢堡 / 紐奧良烤雞腿漢堡 / 西班牙辣味臘腸帕里尼 / 煙燻鮭魚帕里尼

我特別喜歡小巷的農場早餐，由台北紅蝦餐廳主廚精心設計的菜單，當一整盤端上桌時，簡直像是高級早午餐餐廳的水準，份量更是相當豐盛！這次我們挑選了三種不同的餐點。首先是小巷招牌早午餐，搭配新鮮的生菜沙拉、烤馬鈴薯和水果拼盤，營養均衡又美味。喜歡香辣口感的朋友不妨試試辣味卡拉雞漢堡，酥脆多汁的雞排加上特製的辣甜醬，瞬間讓味蕾甦醒。最後則是經典的酸黃瓜牛肉起司漢堡，手打牛肉非常扎實，搭配起司和太陽蛋，每一口都讓人滿足。

店員：「不知道為什麼，突然某一天，老闆就帶著這幾台親子電動腳踏車出現了！（笑）」

園區提供免費腳踏車，不僅有經典的腳踩款式，還有電動版讓騎行更輕鬆。然而，最讓人眼前一亮的，非這台來自西班牙電動親子三輪車莫屬！這台三輪車的設計超吸睛，白色車身搭配英倫風格的皮革電池包，質感極佳，讓人一見傾心。前載式的設計特別適合親子同樂，可以載重60公斤以下的孩子或大人，一起悠閒地穿梭在果園中。輕鬆騎行，享受微風拂面的舒適感，這趟旅程瞬間充滿了愜意與樂趣。

\ 園區最近誕生了可愛的羊寶寶，喜歡餵食小動物的小朋友們，可以和店員詢問，是否可以餵食喔！

這次下午的 DIY 活動是 手繪風箏。我們抵達當天碰上了傾盆大雨，所以就待在玻璃屋裡細心繪製風箏。幸運的是，隔天天氣放晴，藍天白雲下，我們在草坪上盡情放飛自己親手繪製的風箏。看著這個 “世界上獨一無二的寶可夢風箏” 在天空中翱翔，心裡滿滿的成就感！

親手採摘果 園區會隨著季節和果園狀況開放『親子採果活動』，如果有當季水果可以摘採，官網上就會釋出『採果的訂房專案』或是現場加價的採果體驗活動

園區近期開放了可攜寵物入住的德國Hobby露營車房型。如果是兩人同行，我個人更偏愛這款房型的溫馨內裝，有兩小床及一大床的床型，不管是哪一種，都會配有一個客廳沙發空間，空間應用非常完善

【特別提醒】1.園區內的毛小孩需要繫上寵物繩。2.毛小孩上車請清潔腳底，房間內有專用的寵物墊，因此在露營車內，毛小孩是不可以上床

//後記

橘舍三食的姐妹露營區『小巷清風』，這次終於入住了！一直都很喜歡這裡的田園風格，整個園區以露營車為主打，隱密性高又靜謐，特別適合那些想要遠離喧囂、享受片刻寧靜的旅人。一泊三食的安排，真的就是帶著輕裝就可以渡假。最後和店員閒聊一番，因為2024年4月才剛開始正式營業，其實園區還有許多需要改善及發展，聽說未來會推出冬季草莓季的採果活動，還計畫引進更多適合小朋友的遊樂設施，甚至園區的果園種類也會拓展，期待後續未來有更多的園區升級。

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