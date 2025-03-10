三麗鷗「美樂蒂」和「酷洛米」來了

三麗鷗「美樂蒂」和「酷洛米」來了

今年換深受小女孩的最愛

今年換深受小女孩的最愛

活動從10/4到11/17整整一個月多

每天晚上18:00起每半小時都會有燈光秀

今天第一天我就跑去朝聖了XD

可能颱風剛過~人潮並沒有很多

天氣也涼涼的~

來這邊拍拍照散散步也真的滿好的

明天正逢假日想必這兩位小朋友的最愛

又要讓台南大塞車了~~

如果可以建議平日來~~

不管是開車還是騎機車都會比較好停

點我看短片介紹

除了有巨大美樂蒂跟酷洛米可以拍照之外

這裡也有比較小型的可愛好友們

這裡也有提供美樂蒂跟酷洛米與台南各大熱門景點背板

大家也可以跟它們融入背景裡~

主題快閃店

滿額還有贈送拍立得貼紙

除了有許許多多的相關周邊之外

還有主題拍貼機跟紀念幣~~

因為我都拍成影片介紹

所以就沒拍很多照片囉~

2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅

活動日期：2024/10/4~2024/11/17

活動地點：安平遊憩碼頭



快閃店營業時間：

(一-四) 12:00-20:00

(五) 12:00-21:00

(六) 10:00-21:00

(日) 10:00-20:00



燈光秀時間：(每半小時一場，每次五分鐘)

(日-四) 18:00-20:00

(五-六) 18:00-21:00



美樂蒂與酷洛米見面會：

活動日期：2024/10/5(六)

美樂蒂場：14:30-14:50

酷洛米場：16:00-16:20

注意事項

1.美樂蒂與酷洛米各場次合照券各限25張

每人限領一張(每組上限3位)

領完為止

2.上午11:00開放排隊

中午12:00發放合照券