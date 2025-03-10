活動從10/4到11/17整整一個月多
每天晚上18:00起每半小時都會有燈光秀
今天第一天我就跑去朝聖了XD
可能颱風剛過~人潮並沒有很多
天氣也涼涼的~
來這邊拍拍照散散步也真的滿好的
明天正逢假日想必這兩位小朋友的最愛
又要讓台南大塞車了~~
如果可以建議平日來~~
不管是開車還是騎機車都會比較好停
除了有巨大美樂蒂跟酷洛米可以拍照之外
這裡也有比較小型的可愛好友們
這裡也有提供美樂蒂跟酷洛米與台南各大熱門景點背板
大家也可以跟它們融入背景裡~
主題快閃店
滿額還有贈送拍立得貼紙
除了有許許多多的相關周邊之外
還有主題拍貼機跟紀念幣~~
因為我都拍成影片介紹
所以就沒拍很多照片囉~
2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅
活動日期：2024/10/4~2024/11/17
活動地點：安平遊憩碼頭
快閃店營業時間：
(一-四) 12:00-20:00
(五) 12:00-21:00
(六) 10:00-21:00
(日) 10:00-20:00
燈光秀時間：(每半小時一場，每次五分鐘)
(日-四) 18:00-20:00
(五-六) 18:00-21:00
美樂蒂與酷洛米見面會：
活動日期：2024/10/5(六)
美樂蒂場：14:30-14:50
酷洛米場：16:00-16:20
注意事項
1.美樂蒂與酷洛米各場次合照券各限25張
每人限領一張(每組上限3位)
領完為止
2.上午11:00開放排隊
中午12:00發放合照券