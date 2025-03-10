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台南市安平區2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅－10/5酷洛米&美樂蒂見面會/活動期間每日晚上半小時有燈會秀

2025-03-10 17:20:20 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步

台南市安平區2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅－10/5酷洛米&美樂蒂見面會/活動期間每日晚上半小時有燈會秀

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每年台南安平遊憩碼頭
 
繼𝟐𝟎𝟐𝟐年迪士尼𝐓𝐬𝐮𝐦 𝐓𝐬𝐮𝐦
 
𝟐𝟎𝟐𝟑年航海王
 
今年換深受小女孩的最愛
 
三麗鷗「美樂蒂」和「酷洛米」來了
 
台南市安平區2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅－10/5酷洛米&美樂蒂見面會/活動期間每日晚上半小時有燈會秀

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活動從10/4到11/17整整一個月多

每天晚上18:00起每半小時都會有燈光秀

今天第一天我就跑去朝聖了XD

可能颱風剛過~人潮並沒有很多

天氣也涼涼的~

來這邊拍拍照散散步也真的滿好的

明天正逢假日想必這兩位小朋友的最愛

又要讓台南大塞車了~~

如果可以建議平日來~~

不管是開車還是騎機車都會比較好停

點我看短片介紹

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除了有巨大美樂蒂跟酷洛米可以拍照之外

這裡也有比較小型的可愛好友們

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這裡也有提供美樂蒂跟酷洛米與台南各大熱門景點背板

大家也可以跟它們融入背景裡~

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主題快閃店

滿額還有贈送拍立得貼紙

除了有許許多多的相關周邊之外

還有主題拍貼機跟紀念幣~~

因為我都拍成影片介紹

所以就沒拍很多照片囉~

2024可愛降臨 My Melody & Kuromi 臺南探險之旅
活動日期：2024/10/4~2024/11/17
活動地點：安平遊憩碼頭

快閃店營業時間：
(一-四) 12:00-20:00
(五) 12:00-21:00
(六) 10:00-21:00
(日) 10:00-20:00

燈光秀時間：(每半小時一場，每次五分鐘)
(日-四) 18:00-20:00
(五-六) 18:00-21:00

美樂蒂與酷洛米見面會：
活動日期：2024/10/5(六)
美樂蒂場：14:30-14:50
酷洛米場：16:00-16:20
注意事項
1.美樂蒂與酷洛米各場次合照券各限25張

每人限領一張(每組上限3位)

領完為止

2.上午11:00開放排隊

中午12:00發放合照券

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