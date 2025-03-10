「加路蘭遊憩區」是台東海岸線旅行的招牌景點，園區有寬廣的草坪可以感受悠閒的綠意，草坪上還有許多裝置藝術可以拍照，觀景台上可以欣賞海岸美景，是一處令人放鬆心情的好地方。

「加路蘭遊憩區」距離台東市區不遠，算是東海岸旅遊必訪的景點。

台東有一種迷人的風采，處處都顯得悠閒而自在，來到「加路蘭遊憩區」一大片草坪呈現的綠意氣息，搭配藍天白雲和遠山景色，讓人感到十分心曠神怡。

「加路蘭遊憩區」令人印象深刻的就是有很多裝置藝術可以拍照，這個作品《我的好朋友》是遊客必拍打卡的點！

我們一直以為是兩條魚，後來才知道這個用漂流木呈現的裝置藝術，是兩隻可愛的河豚呢！

無論是什麼角度取景，拍起來都很療癒！

漫步在「加路蘭遊憩區」，也可以看到獨特的生態植物。

每個裝置藝術都超好拍，作品中也蘊藏著作者要表達的意境。

沿著一整排《哭泣的露珠》，可以欣賞到太平洋的景色。

這個以石子和鋼鐵為元素的作品，沿著台東海岸線呈現真的很美。

萬里晴空的天氣，搭配著無敵海景，還可以聆聽到海浪聲呢！

初春的季節時分，台東已經暖如夏了，還好佐佑兩兄弟有準備太陽眼鏡，才可以輕鬆拍照。

這裡還有一處斜坡觀景平台，有絕佳的視野可以眺望遠山。

投幣式望遠鏡可以看到海上的船隻，還可以遠眺綠島喔！

離開「加路蘭遊憩區」之前，來一張跳拍！

在「加路蘭遊憩區」我們看海、聽海，感受自在的綠意，欣賞裝置藝術之美，也拍了不少美照，讓我們度過了悠閒的美好時光。

《景點資訊》

「加路蘭遊憩區」

地址：台東縣台東市台11線157公里處

電話：089-281530

開放時間：全天候開放

票價：免門票

官網：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/attraction/details/300