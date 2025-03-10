為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

2025-03-10 17:45:05 文字：寶小銘
share
寶小銘

寶小銘

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

「加路蘭遊憩區」是台東海岸線旅行的招牌景點，園區有寬廣的草坪可以感受悠閒的綠意，草坪上還有許多裝置藝術可以拍照，觀景台上可以欣賞海岸美景，是一處令人放鬆心情的好地方。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

「加路蘭遊憩區」距離台東市區不遠，算是東海岸旅遊必訪的景點。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

台東有一種迷人的風采，處處都顯得悠閒而自在，來到「加路蘭遊憩區」一大片草坪呈現的綠意氣息，搭配藍天白雲和遠山景色，讓人感到十分心曠神怡。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

「加路蘭遊憩區」令人印象深刻的就是有很多裝置藝術可以拍照，這個作品《我的好朋友》是遊客必拍打卡的點！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

我們一直以為是兩條魚，後來才知道這個用漂流木呈現的裝置藝術，是兩隻可愛的河豚呢！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

無論是什麼角度取景，拍起來都很療癒！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

漫步在「加路蘭遊憩區」，也可以看到獨特的生態植物。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

每個裝置藝術都超好拍，作品中也蘊藏著作者要表達的意境。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

沿著一整排《哭泣的露珠》，可以欣賞到太平洋的景色。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

這個以石子和鋼鐵為元素的作品，沿著台東海岸線呈現真的很美。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

萬里晴空的天氣，搭配著無敵海景，還可以聆聽到海浪聲呢！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

初春的季節時分，台東已經暖如夏了，還好佐佑兩兄弟有準備太陽眼鏡，才可以輕鬆拍照。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

這裡還有一處斜坡觀景平台，有絕佳的視野可以眺望遠山。

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

投幣式望遠鏡可以看到海上的船隻，還可以遠眺綠島喔！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

離開「加路蘭遊憩區」之前，來一張跳拍！

台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！台東縣台東市加路蘭遊憩區 | 台東海岸線必訪景點．看海聽海感受悠閒綠意．裝置藝術超好拍！

在「加路蘭遊憩區」我們看海、聽海，感受自在的綠意，欣賞裝置藝術之美，也拍了不少美照，讓我們度過了悠閒的美好時光。

 

《景點資訊》

「加路蘭遊憩區

地址：台東縣台東市台11線157公里處

電話：089-281530

開放時間：全天候開放

票價：免門票

官網：https://tour.taitung.gov.tw/zh-tw/attraction/details/300

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
推薦商品
keyboard_arrow_up