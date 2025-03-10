宜蘭火鍋吃到飽_熊飽鍋物涮涮鍋─宜蘭火車站附近美食餐廳，泰迪熊控必訪的泰迪熊主題餐廳！268元起蔬菜自助吧放題、飲料吧、牛燥飯，超過50樣通通吃到飽，超過10種手熬湯頭可選擇，兩人用餐最愛雙人痛風和牛套餐，大份量和牛肉盤加20幾尾蝦子上桌超吸睛，吃飽來一碗現挫綿綿雪花冰已滿足，吃飽順遊宜蘭運動公園_2025熊飽鍋物涮涮鍋菜單，宜蘭親子友善餐廳推薦、宜蘭大學附近美食餐廳、宜蘭聚餐餐廳、宜蘭火鍋店推薦、宜蘭午餐晚餐

關於熊飽鍋物涮涮鍋

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熊飽鍋物涮涮鍋在哪裡

熊飽鍋物涮涮鍋位於宜蘭市公園路435號；在宜蘭運動公園對面的高評價火鍋餐廳，附近有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場。

熊飽鍋物涮涮鍋環境_餐點特色

「泰迪熊主題餐廳」

整區泰迪熊娃娃拍照打卡區，超好拍！

「平價火鍋吃到飽_268元起，超過50樣蔬菜自助吧飲料吧放題」

「手熬火鍋湯頭Ft.現切原塊肉、優質海產」

多選擇手熬厚工湯底，共有12種湯底可選；肉肉控愛吃的現點現切原塊肉，日本和牛、美國牛、澳洲牛、雞肉、豬肉、羊肉；海鮮控愛吃的鮮蝦、草蝦、軟絲、鱸魚、鮭魚、蛤蜊、扇貝、淡菜通通有。

「親子友善餐廳_設置兒童遊戲區」

交通_停車資訊

大眾運輸：公車_772路在三角站下車，走路5分鐘。

機車：附近機車停車格_公園路。

汽車：附近汽車停車格_公園路；Google地圖4.3星停車場_富山停車宜蘭市女中路停車場，走路11分鐘。

交通指引_熊飽鍋物涮涮鍋

公園路健康路一段交叉口_宜蘭運動公園對面、宜蘭大學附近

宜蘭出差日，工作結束後跟同行的工作夥伴，選了這家在宜蘭運動公園對面、距離宜蘭火車站不遠的高評價火鍋吃到飽─熊飽鍋物涮涮鍋吃晚餐。

選址於公園路上；位於公園路健康路一段交叉口、宜蘭大學附近的熊飽鍋物涮涮鍋吃晚餐，周邊有公車站、機車停車格、汽車停車格、汽車收費停車場，免擔心找不到停車位。

熊飽鍋物涮涮鍋環境開箱

火鍋吃到飽餐廳門口

騎著當日租的機車道附近的機車停車格停妥後，走路2分鐘即抵達位於宜蘭市公園路的熊飽鍋物涮涮鍋。

候位區

擁有眾多饕客好評，已累積超過2500則評價4.6星的熊飽鍋物涮涮鍋，晚餐時段經常客滿，建議提早1天以上訂位，避免久候。

靠近餐廳門口的區域規劃候位區，提供給現場候位或外帶火鍋回家吃的饕客們稍坐等候。

熊飽鍋物涮涮鍋_接待區

走進熊飽鍋物涮涮鍋，由外場人員協助帶入已安排好的用餐座位。

熊飽鍋物涮涮鍋_泰迪熊拍照打卡區

泰迪熊控看過來！

這裡根本是泰迪熊控的天堂，展示各式各樣的泰迪熊，到熊飽鍋物涮涮鍋吃火鍋可以跟泰迪熊拍拍照~

熊飽鍋物涮涮鍋_蔬菜自助吧

以當季蔬菜為主角，搭配多樣超人氣火鍋料、麵食的蔬菜自助吧，有多達近40樣食材，在用餐時間內都是可以不限量夾取享用的。

青江菜、小白菜、白蘿蔔、蓮藕、海帶結、米血、天婦羅、鑫鑫腸、芋頭、魚餃、魚豆腐。

茼蒿、金針菇、豆芽菜、大黃瓜、杏鮑菇、冬瓜、手工麵條、冬粉。

手工麵條推薦放在粵式白胡椒豬肚湯煮，超~級~香！

一鍋是牛肉燥，一鍋是白飯。

肥瘦比例均勻牛肉切成肉末滷製成牛肉燥淋在Q甜米飯上，飯控可以吃兩碗以上！

在蔬菜自助吧旁邊的醬料自助區，有兩樣開胃小菜可以在等待火鍋湯底、主餐上桌前先夾取享用。

醬料自助區備有各式各樣的醬料、辛香料，可按照個人口味喜好調製客製化火鍋醬料。

熊飽鍋物涮涮鍋_飲料吧

氣泡類飲料機、茶飲果汁機、無糖茶飲機、咖啡機、紅豆紫米粥。

會為了想吃紅豆紫米粥到熊飽鍋物涮涮鍋吃火鍋！

想不到飲料自助吧也會有讓人留下深刻印象的餐食，減糖版本的紅豆紫米粥甜度低、吃得到相當厚實的紅豆香氣、軟Q的紫米、鬆軟的紅豆顆粒。

熊飽鍋物涮涮鍋_兒童遊戲區

攜帶小朋友到熊飽鍋物涮涮鍋用餐的朋友們，可以放心解放雙手享用火鍋好味的兒童遊戲區。

兒童遊戲區有準備各式主題的兒童讀本、玩具。

兒童座椅

熊飽鍋物涮涮鍋_用餐區

平日晚餐時間用餐人潮滿滿滿，2人以上用餐建議提早2天以上訂位~

簡約溫馨的用餐空間，規劃了2人桌、4人桌、6人桌、8人桌、10人桌。

4人桌

10人桌

餐桌配置

熊飽鍋物涮涮鍋是一人一鍋套餐式的半自助火鍋吃到飽，每個人都會有一個菜盤、盤子、碗、飲料杯、湯匙、筷子。

熊飽鍋物涮涮鍋雙人火鍋套餐餐點分享

這餐點了：

粵式白胡椒豬肚湯底

職人老罈酸菜湯底

雙人痛風和牛套餐

粵式白胡椒豬肚湯底 100元

以新鮮豬肚、大量胡椒經過火侯時間淬鍊，堆疊擁有濃郁肉香味、自然辛辣胡椒香，辣感溫順不刺激的粵式白胡椒豬肚湯底。

將各種蔬菜、麵食放入粵式白胡椒豬肚湯底中煮熟，都會多一層迷人的辛香料香氣，享用加倍美味的蔬菜、各種火鍋食材。

職人老罈酸菜湯底 95元

嚴選職人老罈發酵酸菜，擁有特有的酸味、很開胃，涮肉、煮海鮮都有搭~

雙人痛風和牛套餐 1788元

雙人痛風和牛套餐有：

白蝦12尾、草蝦12尾、蛤蜊、15盎司和牛去骨牛小排

白蝦12尾加草蝦12尾

肉質細嫩柔軟的白蝦、肉質較為結實有彈性的草蝦，將蝦殼去除肉的蝦肉一樣很有存在感，都蠻大尾的。

蛤蜊

煮熟的蛤蜊肉，每顆都很飽滿，吃得到滿滿鮮甜。

15盎司和牛去骨牛小排

現點現切的和牛去骨牛小排，一片又一片整齊排列，堆疊15盎司大份量肉盤。

每一片和牛去骨牛小排都比一個手掌還要大很多！

油花分布均勻、擁有豐富油脂的去骨牛小排，推薦涮煮5~7分熟入口，享用最佳柔嫩口感、馥郁牛香。

餐後甜點_現挫雪花冰

吃完火鍋用一碗現挫雪花冰畫下完美結尾~

不吃冰的朋友們也有手工製作的甜品可以選擇。

消費資訊

用餐日期：2025/02/26(三)

付款方式：現金、信用卡

用餐時間90分鐘

每人低消268元起

8人以上用餐需打電話預訂

2025熊飽鍋物涮涮鍋菜單

宜蘭火鍋吃到飽_熊飽鍋物涮涮鍋菜單，攝於2025/02/26

宜蘭火鍋吃到飽_熊飽鍋物涮涮鍋菜單，攝於2025/02/26

2025熊飽鍋物涮涮鍋優惠資訊

開兩鍋，打卡送肉，有：豬肉、牛肉、羊肉、鴨血、蛤蜊五選一。

宜蘭火鍋吃到飽_熊飽鍋物涮涮鍋優惠資訊，攝於2025/02/26

宜蘭火鍋吃到飽相關資訊

熊飽鍋物

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設施：洗手間、兒童座椅、兒童遊戲區

⏰ 營業時間

一~五 11：30~14：30；17：00~21：30

六、日 11：00~22：00

📍 地址：宜蘭市公園路435號

📞 電話：03 925 1818

熊飽鍋物涮涮鍋線上訂位

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