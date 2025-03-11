【五円·ご緣】是過年時和好友minching約聚會，Google了一下三重附近的美食，

發現一間賣日式飯糰定食的巷內餐廳，搭配多樣小菜擺在木盤上整個好可愛，

而且定食還可以續飯糰、藜麥飯跟湯，就相約來拜訪它啦！

【五円·ご緣】位在三重正義北路巷內，若從捷運三重國小站出來步行約9分鐘，

就可看到位在巷內低調的門面，門口的手把也是做成符合店名的銅幣造型。

踏入餐廳內座位不算太多，整潔乾淨，座位以2～4人桌為主可併桌，

吧檯前也有幾個單排座位區。

開水及餐具自取。

掃QR CODE線上點餐，不收服務費，咖哩以及飯糰定食均附有飯食與湯品，

每份套餐可 免費追加一次 飯食以及湯品，飯食包含飯糰及藜麥飯，

每人低消為150元，不合併計算， 小朋友滿110cm就算低消，

用餐時間為90分鐘，快到時會來提醒 。

定食套餐可加價升級成Ａ套餐或Ｂ套餐，我們各選了一款，

Ａ套餐是+150元有甜點+飲品、B套餐+100元有單點小點及飲料。

【冬瓜檸檬】【韓柚檸檬】

附餐的飲料我們各選了冬瓜檸檬及韓柚檸檬，韓柚檸檬需補差價20元，

一杯份量頗多。

冬瓜檸檬甜度固定，用古早味冬瓜磚熬煮搭配檸檬原汁調製而成，香甜好喝。

韓柚檸檬為韓國柚子醬搭配檸檬原汁，甜度也是固定，選了去冰，

用可愛的貓湯匙撈起還可看到柚子醬蹤跡，味道清甜爽口。

【腰內豬排(炙燒明太子)定食】NT340

腰內豬排(炙燒明太子)定食用木製托盤整份送上桌，擺盤精緻，

附湯品、小菜、三角香鬆飯糰，光看就好豐盛可口。

香鬆飯糰是用日本原種越光米裹上日本香鬆，定食可免費續飯糰或藜麥白飯一次，

吃來鬆軟可口具香氣，小小一個也很可愛，後來我又續了一次。

主餐腰內豬排是選用國產高品質小里肌獨家淹漬，炸至外皮酥脆，

上層再淋上明太子醬炙燒，吃來酥嫩可口，鹹香夠味，搭配飯糰或白飯吃很對味。

湯匙也很可愛是魚造型，今日湯品是海帶芽湯，有大量海帶芽及豆腐，

喝來香醇清爽，而且夠燙，冷天喝很暖胃。

小菜配菜為蕃茄、油醋杏鮑菇、冷豆腐、青菜，都很爽口開胃。

【唐揚雞(韓式洋釀)定食】NT300

minching點了唐揚雞(韓式洋釀)定食，湯、小菜都是一樣的，主食也是選了香鬆飯糰。

唐揚雞使用高品質雞腿肉獨家淹漬，酥香的外皮裹上店家費時熬煮的韓式洋釀醬汁，

再灑上白芝麻，吃來微甜微辣，無骨雞腿肉軟嫩多汁，香氣十足。

【地瓜QQ球】

Ｂ套餐的單點小點選了地瓜QQ球，紫色圓圓的地瓜球看來賞心悅目，總共有10顆，

紫色外皮是因為用了紫地瓜來調製，內餡則是用台農57號黃地瓜來搭配，

酥炸後的地瓜QQ球，外脆內Q軟，嚐來香甜可口。

【招牌奶酪／鐵觀音】

Ａ套餐的甜點選了招牌奶酪的鐵觀音口味，奶酪口感軟嫩柔滑，

除了濃郁奶香外，還多了鐵觀音的自然茶香氣味，綿密香醇的口感讓人意猶未盡。

【五円·ご緣】採電話預約及現場等候入座，餐點美味有創意，

價格中上，雖不收服務費，但我個人這餐吃來下加套餐也要510元，

比較可惜的是有90分鐘用餐限制，甜點及飲料喝的有點趕，

我們聊不夠又到對面公園繼續聊啦！

【五円·ご緣】

地址：新北市三重區正義北路314巷27號一樓

電話：02 2989 2525

營業時間：11:30~15:20、16:30~20:45

FB：五円·ご緣

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