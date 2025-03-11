SCHOOL BUS COFFEE BAKERS

地址：京都府京都市中京区少将井町240 Hyatt Place Kyoto 1F

交通：地鐵烏丸線到丸太町站6號出口

TEL: 075-585-5583

營業時間：8:00〜19:00（不定休 ）

官網：https://www.schoolbus.coffee/coffee-stop

聽說京都人喜歡喝咖啡及吃麵包，京都有好多大大小小的咖啡店、麵包店，所以來到京都，每天都要去泡一下咖啡店！

這間school bus coffe baker，是以校車為主題的早午餐烘培咖啡店，連號碼牌都是校車喔！

咖啡店外觀雖是京都高雅低調的風格，店內卻是十足美式咖啡店氛圍！

不僅可以內用喝咖啡，也可以吃早午餐。早餐除了早午餐盤，也可以直接選擇麵包配咖啡、飲品。

檯面上麵包款式好多，鹹的、甜的、日式、歐式～～～看起來都好好吃喔～對麵包控來說實在太誘惑了！

飲品有好多款咖啡、茶、果汁、牛奶，甚至也有含酒精的飲品。

早午餐有三種選擇~校車土司早午餐、土司早午餐、貝果

三款早午餐的內容都一樣，只差在麵包不一樣～

早午餐的內容有：土司、德式香腸、炒蛋、炒番茄（自製番茄醬）、沙拉、飲品，

Liz選的麵包是校車造型土司，會比一般的土司貴200元日幣～而且校車造型土司是每日限量的，虛榮心作祟的我就點了校車土司的套餐了！超可愛的！雖然跟一般土司吃起來口感可能都一樣，但看到可愛的東西心情就是好啊！

炒蛋很嫩，自製的炒番茄也很讚，加了香料及胡椒，取代番茄醬更健康，配香場及炒蛋好搭唷！

勛勛當天因為發燒食慾不太好，他選了柑橘丹麥~

酥酥脆脆的丹麥麵包好香好好吃~柑橘口味很清新！

飲料點了熱牛奶及咖啡歐蕾～

不知道為什麼，覺得日本的咖啡歐蕾都好好吃，咖啡很香，奶又醇，非常順口！

我們快吃完時發現一堆人在排隊！還好我們來的比較早！

來京都，這間真的可以排入行程！

這裡麵包款式很多，也可以買回家回烤，或是買去鴨川野餐喔！

別忘了給Liz一個讚喔！