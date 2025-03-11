在日本的長崎縣佐世保市，隱藏著一條充滿歷史與文化氣息的古老商店街

佐世保四ヶ町商店街。這條全長約1公里的商店街，不僅是日本最長的

直線形商店街，更是一個讓遊客無懼風吹日曬，悠閒享受購物樂趣的

絕佳去處。從佐世保車站出站左轉，步行約10分鐘即可抵達這條充滿魅力的街道。

佐世保四ヶ町商店街 擁有悠久的歷史，作為17至19世紀的國際貿易港口

，長崎的飲食文化經歷了豐富的多元化發展，深受各國影響形成其獨特

的風味。這裡的每一磚每一瓦都似乎在訴說著過往的故事，讓遊客在

購物的同時，也能感受到濃厚的歷史氛圍。

四ヶ町商店街的歷史可以追溯到江戶時代，當時這裡是佐世保的商業中心

，匯集了來自各地的商人和手工藝者。隨著時間的推移，這條街道逐漸

發展成為一條集購物、餐飲和娛樂於一體的綜合性商店街。儘管現代化

的腳步不斷前進，四ヶ町商店街依然保留著許多傳統的建築風格和店鋪

，讓遊客在購物的同時，也能感受到濃厚的歷史氛圍。

商店街內共有160多家店鋪，滿布著各式商鋪，從生鮮蔬果、玩具店

、服裝店到生活用品店，應有盡有。圓拱形的屋頂為遊客提供了一個

無懼風吹日曬的購物環境，讓來此購物也能悠閒享受購物的樂趣。

無論是尋找日常所需，還是想要購買特色紀念品，這裡都能滿足你的需求。

你可以找到各種各樣的商品，從傳統的日本工藝品到最新的時尚潮品

，應有盡有。這裡的店鋪種類繁多，包括服裝店、鞋店、珠寶店、

文具店等，滿足不同遊客的需求。特別是那些專營當地特產的店鋪

，如長崎蛋糕、佐世保漢堡等，更是吸引了無數遊客前來品嚐和購買。

說到佐世保，就不得不提這裡的美食。四ヶ町商店街匯集了眾多當地

著名的餐廳和小吃攤，讓遊客可以一站式品嚐到佐世保的獨特風味。

其中最受歡迎的當屬佐世保漢堡，這是一種以厚實的牛肉餅和豐富的

配料為特色的漢堡，口感豐富，令人回味無窮。此外，長崎蛋糕、

海鮮料理等也是不容錯過的美食。

入口第一家就會看到長崎特色美食 佐世保漢堡。這款漢堡以其

超多汁的牛肉排而聞名，深受當地人和遊客的喜愛。此外，商店街內

還有很多餐廳，提供各種各樣的美食，讓你在購物之餘，也能品嚐到

地道的長崎風味。

此外，還有滿滿的牆壁貼滿扭蛋海報的扭蛋中賣店，超多時尚流行的最新扭蛋

途中還會經過日本最新流行的Pokémon FRIENDA遊戲機，還有販售王牌

卡牌，讓你第一次上手就成為超強的課金戰士

四ヶ町商店街位於佐世保市中心，交通十分便利。遊客可以乘坐電車或巴士輕鬆

到達這裡。此外，商店街周邊還有許多著名的景點，如佐世保港、九十九島等

，遊客可以在購物之餘，前往這些景點遊覽，進一步感受佐世保的自然風光。

佐世保四ヶ町商店街

長崎県佐世保市下京町 上京町 本島町 島瀬町 栄町 常磐町 松浦町

營業時間:依照各店鋪公告

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