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日本[旅遊]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一條穿越時光的購物天堂 來一場購物與美食之旅

2025-03-11 15:55:07 文字：寶貝小飄
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寶貝小飄

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日本[旅遊]長崎 佐世保四ヶ町商店街 一條穿越時光的購物天堂 來一場購物與美食之旅

在日本的長崎縣佐世保市，隱藏著一條充滿歷史與文化氣息的古老商店街
佐世保四ヶ町商店街。這條全長約1公里的商店街，不僅是日本最長的
直線形商店街，更是一個讓遊客無懼風吹日曬，悠閒享受購物樂趣的
絕佳去處。從佐世保車站出站左轉，步行約10分鐘即可抵達這條充滿魅力的街道。

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佐世保四ヶ町商店街 擁有悠久的歷史，作為17至19世紀的國際貿易港口
，長崎的飲食文化經歷了豐富的多元化發展，深受各國影響形成其獨特
的風味。這裡的每一磚每一瓦都似乎在訴說著過往的故事，讓遊客在
購物的同時，也能感受到濃厚的歷史氛圍。

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四ヶ町商店街的歷史可以追溯到江戶時代，當時這裡是佐世保的商業中心
，匯集了來自各地的商人和手工藝者。隨著時間的推移，這條街道逐漸
發展成為一條集購物、餐飲和娛樂於一體的綜合性商店街。儘管現代化
的腳步不斷前進，四ヶ町商店街依然保留著許多傳統的建築風格和店鋪
，讓遊客在購物的同時，也能感受到濃厚的歷史氛圍。

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商店街內共有160多家店鋪，滿布著各式商鋪，從生鮮蔬果、玩具店
、服裝店到生活用品店，應有盡有。圓拱形的屋頂為遊客提供了一個
無懼風吹日曬的購物環境，讓來此購物也能悠閒享受購物的樂趣。
無論是尋找日常所需，還是想要購買特色紀念品，這裡都能滿足你的需求。

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你可以找到各種各樣的商品，從傳統的日本工藝品到最新的時尚潮品
，應有盡有。這裡的店鋪種類繁多，包括服裝店、鞋店、珠寶店、
文具店等，滿足不同遊客的需求。特別是那些專營當地特產的店鋪
，如長崎蛋糕佐世保漢堡等，更是吸引了無數遊客前來品嚐和購買。

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說到佐世保，就不得不提這裡的美食。四ヶ町商店街匯集了眾多當地
著名的餐廳和小吃攤，讓遊客可以一站式品嚐到佐世保的獨特風味。
其中最受歡迎的當屬佐世保漢堡，這是一種以厚實的牛肉餅和豐富的
配料為特色的漢堡，口感豐富，令人回味無窮。此外，長崎蛋糕、
海鮮料理等也是不容錯過的美食。

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入口第一家就會看到長崎特色美食 佐世保漢堡。這款漢堡以其
超多汁的牛肉排而聞名，深受當地人和遊客的喜愛。此外，商店街內
還有很多餐廳，提供各種各樣的美食，讓你在購物之餘，也能品嚐到
地道的長崎風味。

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此外，還有滿滿的牆壁貼滿扭蛋海報的扭蛋中賣店，超多時尚流行的最新扭蛋

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途中還會經過日本最新流行的Pokémon FRIENDA遊戲機，還有販售王牌
卡牌，讓你第一次上手就成為超強的課金戰士

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四ヶ町商店街位於佐世保市中心，交通十分便利。遊客可以乘坐電車或巴士輕鬆
到達這裡。此外，商店街周邊還有許多著名的景點，如佐世保港九十九島
，遊客可以在購物之餘，前往這些景點遊覽，進一步感受佐世保的自然風光。

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佐世保四ヶ町商店街
長崎県佐世保市下京町 上京町 本島町 島瀬町 栄町 常磐町 松浦町
營業時間:依照各店鋪公告

 

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