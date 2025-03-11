石榴軟心芝士蛋糕，我把在土耳其旅遊買的石榴果汁粉調勻後加入起司麵糊中調色，我個人喜歡酸一點所以配方裡有加檸檬汁。家裡的現成果汁粉都也可以用，記得使用前要先調些喝喝看確認酸和甜程度是否合意，不夠的話再隨自己的口感調整

這是導遊獨賣的石榴果汁粉，一湯勺就能泡出250cc的果汁，夏天裡家人超喜歡這個口味

可惜當時的土耳其旅遊行程中真的沒再看到類似的商品

石榴軟心芝士蛋糕的材料(6吋)

奶油乳酪250g

糖粉80g

檸檬汁30g

全蛋3顆

低筋麵粉20g

石榴果汁45g(果汁粉20g+開水25g)

石榴軟心芝士蛋糕的前置作業大約20分鐘，所以操作前先把烤箱預熱180 ℃備著

做法1.奶油乳酪在室溫軟化到牙膏狀再和糖粉拌勻

做法2.分次加入3顆全蛋混拌均勻，每次加蛋都要確實拌勻後再加下一顆

做法3.把擠好的檸檬汁加進已經拌入全蛋的麵糊，再一次混攪均勻

做法4.低筋麵粉過篩後加入麵糊中，輕手快速的拌到看不見粉粒

做法5.果汁粉用溫開水調勻溶解

做法6.麵糊秤出1/3(約230g)和石榴果汁混合

拌好的石榴果汁麵糊要有色差紋路才會好看，只要把液體拌進略稠的麵糊裡就好

做法7.烘焙紙依模具底部尺寸剪4刀，然後鋪貼在烤模裡，烘焙紙會滑動的話沾一點點麵糊幫助固定

做法8.烤模裡先倒1/2的原味麵糊，再把調色的果汁麵糊全部倒入，剩下的原味麵糊均勻的倒在最上面

做法9. 用水浴法烤出來的起司蛋糕口感會水潤。在較大的烤盤裡加1公分高的熱水後把裝好麵糊的烤模放在中間，送進已預熱的烤箱裡，165 ℃烤50分鐘

做法10.剛出爐的蛋糕手摸會有一點彈軟，等降溫後再冷藏4小時後讓彈心麵糊凍起來就是我期待中的美味

用等分切割器先壓出線條再拿長刀切就能把蛋糕切的漂亮而且是均等的份量

石榴的紅澄色澤恰恰說明這是一款均衡著甜-酸-濃口感的乳酪蛋糕

好吃開胃低成本的石榴軟心芝士蛋糕，朋友們也趕快來試試~~

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