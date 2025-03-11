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Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊

西班牙料理 中山區美食 台北慕舍酒店 米其林餐廳
2025-03-11 19:10:00 文字：And小姐
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And小姐

And小姐

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
唯一海外店的Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊在台北慕舍酒店B1，從開幕以來即榮獲米其林指南2020、2021、2022一星的肯定。
選用台灣在地食材結合西班牙料理與亞洲料理文化之融合，食材與季節的搭配變化，將每道菜色如畫般呈現在賓客面前
從每一件作品中，細細品嘗主廚透過料理傳遞的意境及意念

菜單封面有著西班牙納瓦拉區的山中小鎮Urdaniz的地圖，並簡介相對應的地理位置及餐廳故事

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麵包搭配得初榨橄欖油及巴薩米可醋

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Molino後院
此為Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊的招牌料理，以生蠔融入帕馬森起司及牛奶製作的生蠔香草醬，
搭配以米醋與香料醃製而成的黃瓜片卷，一起品嘗入口的酸脆與細膩清爽的佐醬，尾韻帶出濃烈的生蠔鮮味
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
Buey De Mar斜陽
選用松葉蟹絲，搭配以柴魚昆布高湯製成的醬汁與杏仁奶油醬，濃郁且富有海味的醬汁更凸顯蟹肉的鮮甜感

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
Almendra花舞
以椰奶製成的白色慕斯，搭配醃漬過的美國青蘋果片，將蘋果片、椰奶慕斯及內圈的杏仁冷湯一同品嘗，
在口中醃漬的蘋果香氣及酸味會慢慢釋放出來，為一道非常清爽的冷湯
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
Gamba Local佛朗明哥
有著西班牙熱情奔放的意象，選用北海岸的胭脂蝦，去蝦殼後以低溫烹飪方式熟成，醬汁以蝦殼蝦膏與甜菜根一同熬製
搭配上方點綴的檸檬香蜂草、醃漬洋蔥，一起品嚐可吃到Q彈鮮美的蝦肉及蝦味滿溢的甜美醬汁
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
Pescado Cocinado海韻
選用澎湖紅條石斑，搭配法式奶油醬汁，一同搭配可嘗到焦化奶油的香氣及帶有淡淡檸檬酸度，上方點綴紅色酢漿草，帶有豐富層次的酸度
帶出石斑魚肉更加鮮甜的口感
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Pollo del Campo紅玉
選用南投日月潭放養的紅玉雞，取雞胸肉部位以舒肥方式製成，搭配雞肝及些許巧克力製成的醬料，與上方的黑松露做提味
一起享受可吃到細膩軟嫩的雞肉，肉味帶有淡淡茶葉香，一旁雞肝與巧克力混和而製的醬料更是讓人欲罷不能
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
Platano Y Manzana青澀
最後的尾聲是以切絲後美國青蘋果與柳橙汁跟檸檬一同醃漬襯底，中間搭配舒肥香蕉，上頭是蛋白霜撒上肉桂粉
如慕斯般綿密的口感，吃起來冰涼清爽帶有淡淡香蕉味，與底下的青蘋果絲一起享受，微酸帶清爽
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
最後加碼
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
美好且沉浸在味蕾與感官的食藝饗宴
Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊

賞味日:2025.03.01

Molino de Urdániz渥達尼斯磨坊
地址:台北市中山區建國北路一段61號GF
營業時間:週一到週日 07:00-10:30、12:00-14:30、18:00-22:00
訂位方式:https://reurl.cc/74OZmD

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phone02-2500-6832
place台北市中山區建國北路一段61號
4.21 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.30
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.20
CP值
3.80
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