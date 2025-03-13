話說大家到市區逛街都吃什麼隨手小吃?

火車站梅花雞蛋糕? 中央市場雙囍雞蛋糕?

其實市區隨手拿著小吃也蠻多的XD

這間張姊脆皮”大”熱狗，是小結巴少女時代的至愛，以前她和多啦逛市區時幾乎都會來一根小熱狗。

之前因為被檢舉騎樓下做生意，現在搬到店面內強勢回歸囉！

他們 有賣大和小的熱狗，小熱狗只有一個口味， 大熱狗有多種口味，還沒吃過的朋友跟著我們一起去看看吧

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張姊美國大熱狗現在新的位置是舊的位址正後方，就在中正台的出口附近，大熱狗造型應該很容易注意到

第一天就人潮滿滿了～

麵糊都是張姊每天新鮮調製！

小米每次來看到他們的油算是蠻乾淨，吃起來比較安心一些～

每一根都是金黃色熱奇脆皮，其實還蠻誘人的!

他們招牌產品是原味大熱狗65或原味小熱狗35元，另外大熱狗還有起司．黑胡椒．牛肉．蔥辣．煙燻口味(價格也有所不同) 買熱狗可以任選1~3種醬料，分別是蕃茄醬．甜辣醬．黃芥末等。

最推薦是他們原味小熱狗 35元， 小支份量剛好用來解嘴饞很不錯，如果胃口大的請買大根的(害羞)

他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足。

喜歡超脆皮可以跟張姊說炸焦一點！

對了，記得要加蕃茄及黃芥末雙醬，酸V加上微微嗆很不錯唷

小米會推薦原因是他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。

而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足

另外他們的皮不薄不厚剛剛好，剛炸完是有脆皮口感，跟一些夜市吃的軟趴趴口感折然不同！

起司(65元) 及 牛肉(70元)，口感上也是有扎實帶彈性，牛肉最近回訪吃起來濃郁多汁變好吃耶！

起司則不是會牽絲，牽絲控的朋友會有一點點小失望XD 但是有鹹香的起司味搭著吃還不錯~

這是牛肉，比較粗短一些，有牛肉的肉味。

這是起司。 有起司香及多汁的畫面~～～～

後記: 張姊美國大熱狗要大根要小根就看個人胃口XD

在市區逛街這是一個不錯的隨手小吃囉

🌟店家資訊: 張姐美國大熱狗

🏠地址: 新竹市文昌街82號

☎電話:0922-562351

⏰營業時間:14:30-22:30(賣完為止)

(公休時間請參考粉絲團)

公休日請參考粉絲團: https://goo.gl/4pjc4X

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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