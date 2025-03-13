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新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！

2025-03-13 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！

話說大家到市區逛街都吃什麼隨手小吃?

火車站梅花雞蛋糕? 中央市場雙囍雞蛋糕?

其實市區隨手拿著小吃也蠻多的XD

這間張姊脆皮”大”熱狗，是小結巴少女時代的至愛，以前她和多啦逛市區時幾乎都會來一根小熱狗。

之前因為被檢舉騎樓下做生意，現在搬到店面內強勢回歸囉！

他們 有賣大和小的熱狗，小熱狗只有一個口味， 大熱狗有多種口味，還沒吃過的朋友跟著我們一起去看看吧新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！

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 張姊美國大熱狗現在新的位置是舊的位址正後方，就在中正台的出口附近，大熱狗造型應該很容易注意到新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！ 

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第一天就人潮滿滿了～

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麵糊都是張姊每天新鮮調製！

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      小米每次來看到他們的油算是蠻乾淨，吃起來比較安心一些～

每一根都是金黃色熱奇脆皮，其實還蠻誘人的!

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他們招牌產品是原味大熱狗65或原味小熱狗35元，另外大熱狗還有起司．黑胡椒．牛肉．蔥辣．煙燻口味(價格也有所不同) 買熱狗可以任選1~3種醬料，分別是蕃茄醬．甜辣醬．黃芥末等。

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最推薦是他們原味小熱狗 35元， 小支份量剛好用來解嘴饞很不錯，如果胃口大的請買大根的(害羞)
他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足。

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喜歡超脆皮可以跟張姊說炸焦一點！

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對了，記得要加蕃茄及黃芥末雙醬，酸V加上微微嗆很不錯唷新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！ 

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小米會推薦原因是他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。

而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！ 

另外他們的皮不薄不厚剛剛好，剛炸完是有脆皮口感，跟一些夜市吃的軟趴趴口感折然不同！

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起司(65元) 及 牛肉(70元)，口感上也是有扎實帶彈性，牛肉最近回訪吃起來濃郁多汁變好吃耶！
起司則不是會牽絲，牽絲控的朋友會有一點點小失望XD 但是有鹹香的起司味搭著吃還不錯~

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這是牛肉，比較粗短一些，有牛肉的肉味。

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這是起司。 有起司香及多汁的畫面~～～～

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後記: 張姊美國大熱狗要大根要小根就看個人胃口XD

在市區逛街這是一個不錯的隨手小吃囉新竹市北區許多新竹人少男少女時代逛街必吃小吃！ 大熱狗脆皮多汁。老饕必選雙醬更美味！ 

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🌟店家資訊: 張姐美國大熱狗
🏠地址: 新竹市文昌街82號
☎電話:0922-562351
⏰營業時間:14:30-22:30(賣完為止)
(公休時間請參考粉絲團)

公休日請參考粉絲團: https://goo.gl/4pjc4X

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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裝潢氣氛
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