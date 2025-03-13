話說大家到市區逛街都吃什麼隨手小吃?
其實市區隨手拿著小吃也蠻多的XD
這間張姊脆皮”大”熱狗，是小結巴少女時代的至愛，以前她和多啦逛市區時幾乎都會來一根小熱狗。
之前因為被檢舉騎樓下做生意，現在搬到店面內強勢回歸囉！
他們 有賣大和小的熱狗，小熱狗只有一個口味， 大熱狗有多種口味，還沒吃過的朋友跟著我們一起去看看吧
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張姊美國大熱狗現在新的位置是舊的位址正後方，就在中正台的出口附近，大熱狗造型應該很容易注意到
第一天就人潮滿滿了～
麵糊都是張姊每天新鮮調製！
小米每次來看到他們的油算是蠻乾淨，吃起來比較安心一些～
每一根都是金黃色熱奇脆皮，其實還蠻誘人的!
他們招牌產品是原味大熱狗65或原味小熱狗35元，另外大熱狗還有起司．黑胡椒．牛肉．蔥辣．煙燻口味(價格也有所不同) 買熱狗可以任選1~3種醬料，分別是蕃茄醬．甜辣醬．黃芥末等。
最推薦是他們原味小熱狗 35元， 小支份量剛好用來解嘴饞很不錯，如果胃口大的請買大根的(害羞)
他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足。
喜歡超脆皮可以跟張姊說炸焦一點！
對了，記得要加蕃茄及黃芥末雙醬，酸V加上微微嗆很不錯唷
小米會推薦原因是他們熱狗原味肉香是蠻濃的， 口感上是扎實又帶點彈性。
而且是粗粗的熱狗，不是細細一根，吃起來很滿足
另外他們的皮不薄不厚剛剛好，剛炸完是有脆皮口感，跟一些夜市吃的軟趴趴口感折然不同！
起司(65元) 及 牛肉(70元)，口感上也是有扎實帶彈性，牛肉最近回訪吃起來濃郁多汁變好吃耶！
起司則不是會牽絲，牽絲控的朋友會有一點點小失望XD 但是有鹹香的起司味搭著吃還不錯~
這是牛肉，比較粗短一些，有牛肉的肉味。
這是起司。 有起司香及多汁的畫面~～～～
後記: 張姊美國大熱狗要大根要小根就看個人胃口XD
在市區逛街這是一個不錯的隨手小吃囉
🌟店家資訊: 張姐美國大熱狗
🏠地址: 新竹市文昌街82號
☎電話:0922-562351
⏰營業時間:14:30-22:30(賣完為止)
(公休時間請參考粉絲團)
公休日請參考粉絲團: https://goo.gl/4pjc4X
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