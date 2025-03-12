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【桃園親子館】追風奇幻島中壢旗艦店 奇幻城堡，美規設計，200多坪大空間，超大球池、旋轉溜滑梯、陶粒沙池讓孩子玩到瘋掉-桃園環球A19｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

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2025-03-12 17:32:00 文字：Ruby說美食享受旅行
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Ruby說美食享受旅行

Ruby說美食享受旅行

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Ruby 目前已經帶我的寶貝們去過

汐止夢想王國板橋魔法夢境土城爬爬客內湖火山大冒險

這次因桃園燈會經過環球購物 A19，

決定下次 帶寶貝們來「追風奇幻島」中壢旗艦店來。

【桃園親子館】追風奇幻島中壢旗艦店 奇幻城堡，美規設計，20

 

「追風奇幻島」中壢旗艦店位於桃園環球 A19 5 樓，對面就是湯姆熊，

絕對讓孩子玩瘋一整天，很適合天冷或下雨的好去處。

園區佔地約 200 多坪，雖沒有停車折抵，

但可選擇在館內用餐或到家樂福順便折抵，也滿方便的。

 

11點一到就有許多孩子排隊等入場。進場需穿止滑襪，

若未穿，現場也能購買一雙$49 。

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如果辦理會員，還可以使用一張卡暢玩全台「追風奇幻島」，

詳細資訊可洽詢現場櫃檯。

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園內遊戲區禁止飲食，水與飲料需放置在入口處指定區域，

鞋子則須放置於鞋櫃內。

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【 蹦床跳跳樂 】

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僅限身高 160 公分以下的孩子玩耍，

大人禁止在蹦床上跳躍。

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【 海綿 VR 魔法大作戰】

禁止從高處跳入海綿池，以免撞到其他孩子。

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【 百萬大球池 & 540 度旋轉滑梯& 高射砲台(故障中)】

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【橡皮艇球海大冒險】

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這個遊戲對家長來說是個體力挑戰，

因要拉動載滿孩子的橡皮艇，真的很費力！

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【彩球天降】

把球球放到棟裡面吸進去

然後集中到一定程度後，球球就會一起掉下來。

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【魔法 VR 大作戰】

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使用球池內的球打擊牆上的怪物，

與寶貝們一起並肩作戰挑戰高分。

 

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【繩網迷宮】

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有交叉闖關區、翻山越嶺、

探險獨木橋與沙包闖關區，充滿冒險感。

 

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【陶粒沙池樂園】

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建議早點來玩，這樣可以擁有滿滿的沙池玩具，

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午後人潮變多時就要與其他小朋友分享。

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【甜甜圈滑雪趣】

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類似滑草的遊戲，溜下來下面是球池

安全性不用太擔心，真的是 刺激又好玩。

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【家家酒超市模擬遊戲】

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各式各樣的擬真食物玩具，就像在真的超市採買，

把食材放到購物車後，就到下一區的廚房開始料理遊戲

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【廚房美食區】

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廚房的碗盤、調味料、烤箱、鍋碗瓢盆一應俱全。

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Ruby看孩子們在洗碗盤的樣子，平常真的是有再觀察我們做家事，

真的是做得有模有樣，有夠逗趣可愛的。

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【麻豆化妝區】

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孩子們可以在這裡盡情玩妝，

不必擔心弄亂媽媽的化妝品。

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【跳跳搖搖馬】

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【公主變裝區】

提供各式各樣的服裝，如公主裝、鯊魚裝、

牛仔裝等，讓孩子們體驗變裝的樂趣。

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【牆面小積木

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發揮創意，拼湊出獨特的圖案。

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整體來說，追風奇幻島中壢旗艦店雖地來說

與Ruby去過的親子館占地不算很大

不過也是一個適合親子共度歡樂時光的地方。

【桃園親子館】追風奇幻島中壢旗艦店 奇幻城堡，美規設計，20

不論是體能挑戰、角色扮演，還是創意積木的拼搭，

都能讓孩子玩得開心、學得快樂。

如果你也在找適合孩子放電的室內樂園，不妨帶寶貝來這裡玩看看吧！

【桃園親子館】追風奇幻島中壢旗艦店 奇幻城堡，美規設計，20


【店家資訊】
👉追風奇幻島-桃園環球A19-奇幻城堡
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上購票請點此
🏠桃園市中壢區高鐵南路二段352號5F
🚈A19桃園體育園區站
☎️ 03 287 3393
⏰AM11:00~PM21:00

 

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

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