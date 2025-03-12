Ruby 目前已經帶我的寶貝們去過

汐止夢想王國、板橋魔法夢境、土城爬爬客和內湖火山大冒險。

這次因桃園燈會經過環球購物 A19，

決定下次 帶寶貝們來「追風奇幻島」中壢旗艦店來。

「追風奇幻島」中壢旗艦店位於桃園環球 A19 5 樓，對面就是湯姆熊，

絕對讓孩子玩瘋一整天，很適合天冷或下雨的好去處。

園區佔地約 200 多坪，雖沒有停車折抵，

但可選擇在館內用餐或到家樂福順便折抵，也滿方便的。

11點一到就有許多孩子排隊等入場。進場需穿止滑襪，

若未穿，現場也能購買一雙$49 。

如果辦理會員，還可以使用一張卡暢玩全台「追風奇幻島」，

詳細資訊可洽詢現場櫃檯。

園內遊戲區禁止飲食，水與飲料需放置在入口處指定區域，

鞋子則須放置於鞋櫃內。

【 蹦床跳跳樂 】

僅限身高 160 公分以下的孩子玩耍，

大人禁止在蹦床上跳躍。

【 海綿 VR 魔法大作戰】

禁止從高處跳入海綿池，以免撞到其他孩子。

【 百萬大球池 & 540 度旋轉滑梯& 高射砲台(故障中)】

【橡皮艇球海大冒險】

這個遊戲對家長來說是個體力挑戰，

因要拉動載滿孩子的橡皮艇，真的很費力！

【彩球天降】

把球球放到棟裡面吸進去

然後集中到一定程度後，球球就會一起掉下來。

【魔法 VR 大作戰】

使用球池內的球打擊牆上的怪物，

與寶貝們一起並肩作戰挑戰高分。

【繩網迷宮】

有交叉闖關區、翻山越嶺、

探險獨木橋與沙包闖關區，充滿冒險感。

【陶粒沙池樂園】

建議早點來玩，這樣可以擁有滿滿的沙池玩具，

午後人潮變多時就要與其他小朋友分享。

【甜甜圈滑雪趣】

類似滑草的遊戲，溜下來下面是球池

安全性不用太擔心，真的是 刺激又好玩。

【家家酒超市模擬遊戲】

各式各樣的擬真食物玩具，就像在真的超市採買，

把食材放到購物車後，就到下一區的廚房開始料理遊戲

【廚房美食區】

廚房的碗盤、調味料、烤箱、鍋碗瓢盆一應俱全。

Ruby看孩子們在洗碗盤的樣子，平常真的是有再觀察我們做家事，

真的是做得有模有樣，有夠逗趣可愛的。

【麻豆化妝區】

孩子們可以在這裡盡情玩妝，

不必擔心弄亂媽媽的化妝品。

【跳跳搖搖馬】

【公主變裝區】

提供各式各樣的服裝，如公主裝、鯊魚裝、

牛仔裝等，讓孩子們體驗變裝的樂趣。

【牆面小積木】

發揮創意，拼湊出獨特的圖案。

整體來說，追風奇幻島中壢旗艦店雖地來說

與Ruby去過的親子館占地不算很大

不過也是一個適合親子共度歡樂時光的地方。

不論是體能挑戰、角色扮演，還是創意積木的拼搭，

都能讓孩子玩得開心、學得快樂。

如果你也在找適合孩子放電的室內樂園，不妨帶寶貝來這裡玩看看吧！



【店家資訊】

👉追風奇幻島-桃園環球A19-奇幻城堡

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上購票請點此

🏠桃園市中壢區高鐵南路二段352號5F

🚈A19桃園體育園區站

☎️ 03 287 3393

⏰AM11:00~PM21:00

圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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