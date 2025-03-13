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台南市六甲區【臺南。六甲】「蘭都觀光工廠」全台唯一蘭花觀光工廠｜免門票遊艇花園｜網美打卡拍照點｜

2025-03-13 14:06:29 文字：阿萍阿裕玩樂誌
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阿萍阿裕玩樂誌

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台南市六甲區【臺南。六甲】「蘭都觀光工廠」全台唯一蘭花觀光工廠｜免門票遊艇花園｜網美打卡拍照點｜

       「蘭都觀光工廠」簡介        

蘭都觀光工廠』創立於2014年，位於台南六甲區，為了發揚

台南蘭花產業的驕傲，於2014年建立了這座結合休閒、寓教於樂的

「蘭都觀光工廠」，用來體驗、探索、展售「蘭花」相關的文化知識與商品。

以「天然」為本、「純淨」為念，回歸現代人追求的自然本質。

 

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       「蘭都觀光工廠」/ 企業與環境      

 

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       「蘭都觀光工廠」/ 購物區       

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       「蘭都觀光工廠」/ 美拍區       

 

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       「蘭都觀光工廠」/ 區       

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       「蘭都觀光工廠」/ 遊艇花園區       

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蘭都觀光工廠園區內還可以欣賞蘭花，還有蘭花相關資訊可以認識，

重點是免門票免費參觀。好適合拍照的地方，而且沒有高低落差的地方，

所以也很適合小孩和老人家來有空可以來參觀一下.分享給大家參考.....

蘭都觀光工廠【營業資訊】
地址：台南市六甲區和平街185-7號
營業時間：週一~週日08：00-17：00

電話：(06)6995208

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊或半日遊喔!!》》》

  怎麼去？交通資訊報你知：


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