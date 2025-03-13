「蘭都觀光工廠」簡介

『蘭都觀光工廠』創立於2014年，位於台南六甲區，為了發揚

台南蘭花產業的驕傲，於2014年建立了這座結合休閒、寓教於樂的

「蘭都觀光工廠」，用來體驗、探索、展售「蘭花」相關的文化知識與商品。

以「天然」為本、「純淨」為念，回歸現代人追求的自然本質。

「蘭都觀光工廠」/ 企業與環境

「蘭都觀光工廠」/ 購物區

「蘭都觀光工廠」/ 美拍區

「蘭都觀光工廠」/ 區

「蘭都觀光工廠」/ 遊艇花園區

『蘭都觀光工廠』園區內還可以欣賞蘭花，還有蘭花相關資訊可以認識，

重點是免門票免費參觀。好適合拍照的地方，而且沒有高低落差的地方，

所以也很適合小孩和老人家來，有空可以來參觀一下.分享給大家參考.....

『蘭都觀光工廠』【營業資訊】

地址：台南市六甲區和平街185-7號

營業時間：週一~週日08：00-17：00

電話：(06)6995208

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊或半日遊喔!!》》》

怎麼去？交通資訊報你知：



檢視較大的地圖

↓歡迎加入粉絲專頁↓

▲▲#點圖按讚加入[阿萍&阿裕玩樂誌]粉絲團

https://www.facebook.com/pk55168.pixnet.net

↓歡迎追蹤我的IG↓

▲▲#點圖追蹤[阿萍&阿裕玩樂誌] IG

https://www.instagram.com/a0938595013/

You Tube影片欣賞https://reurl.cc/D4KvGd

►合作邀約聯繫請洽：e-mail a0938595013@yahoo.com.tw

延伸閱讀 伸

🚗 阿萍 & 阿裕 玩樂誌鄰近更多旅遊資訊推薦

↓歡迎參考以下文章連結分享介紹↓