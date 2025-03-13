九州住宿推薦來啦！這次整理了福岡、由布院、高千穗等熱門景點的高評價飯店，不論是福岡飯店推薦、博多車站周邊飯店，還是溫泉度假感滿滿的由布院住宿、大分住宿，通通幫大家找好啦！九州住宿推薦交通超方便的博多飯店，逛街、美食一網打盡；想泡湯放鬆，就來由布院住宿住上一晚，享受私人湯屋和日式旅館的療癒感！高千穗住宿選擇也不少，無論是獨立湯屋的日式旅館，還是CP值高的飯店都很棒。快來看看哪一間最適合你的九州自由行吧！

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九州住宿推薦住哪裡？

來九州自由行，最重要的就是挑選合適的住宿地點，才能玩得輕鬆不趕行程！九州初體驗來福岡住宿是最方便的選擇，想泡湯可以往由布院或別府，喜歡大自然的話熊本、高千穗都是不錯的選擇，而長崎、鹿兒島適合想探索歷史文化與離島風光的旅人。

福岡住宿 ： 九州最大城市，交通超便利！無論是福岡機場、博多車站還是天神商圈，逛街美食都超多，適合新手自由行。

九州最大城市，交通超便利！無論是福岡機場、博多車站還是天神商圈，逛街美食都超多，適合新手自由行。 由布院住宿 ： 日本人氣溫泉小鎮，湯之坪街道好逛又好拍，住進日式溫泉旅館享受療癒時光。

日本人氣溫泉小鎮，湯之坪街道好逛又好拍，住進日式溫泉旅館享受療癒時光。 別府住宿 ： 溫泉愛好者的天堂，擁有日本最多的溫泉，還能體驗地獄蒸等特色溫泉文化。

溫泉愛好者的天堂，擁有日本最多的溫泉，還能體驗地獄蒸等特色溫泉文化。 熊本住宿 ： 熊本城、阿蘇火山都是必訪景點，還能搭新幹線快速往來九州各地，行程安排超彈性。

熊本城、阿蘇火山都是必訪景點，還能搭新幹線快速往來九州各地，行程安排超彈性。 高千穗住宿 ： 傳說中的神話之鄉，高千穗峽絕美景色令人驚嘆，還能體驗夜神樂表演。

傳說中的神話之鄉，高千穗峽絕美景色令人驚嘆，還能體驗夜神樂表演。 長崎住宿 ： 融合日洋文化的城市，想住進豪斯登堡感受歐洲風情，或登稻佐山欣賞日本三大夜景都很棒！

融合日洋文化的城市，想住進豪斯登堡感受歐洲風情，或登稻佐山欣賞日本三大夜景都很棒！ 佐賀住宿 ： 小而精緻的旅遊勝地，還能順遊嬉野、武雄溫泉，輕鬆享受溫泉之旅。

小而精緻的旅遊勝地，還能順遊嬉野、武雄溫泉，輕鬆享受溫泉之旅。 鹿兒島住宿 ：櫻島火山、指宿砂浴、屋久島秘境，愛大自然的旅人一定要來這裡住上一晚。

想看更多九州住宿推薦？我們精選了福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島等地區的熱門飯店，快來看看哪間最適合你的行程吧！

福岡 👉福岡住宿推薦 熊本 👉熊本住宿推薦 大分 👉大分住宿推薦 佐賀 👉佐賀住宿推薦 長崎 👉長崎住宿推薦 宮崎 👉宮崎住宿推薦 鹿兒島 👉鹿兒島住宿推薦

九州住宿｜福岡住宿推薦

三井花園飯店福岡衹園

評價：Google評價 4.3

參考價格：雙人房淡季 NT$3,700元起

交通：從博多車站步行8分鐘、距離祇園地鐵站5分鐘

停車：付費停車場1,600日元

親子入住：5歲以上兒童入住與成人同價，不可加床

查房價：｜｜

位於博多運河城附近的三井花園飯店福岡祇園地理位置絕佳，飯店設計充滿和風質感，房間時尚乾淨，融入博多特色花紋元素，細節滿滿。早餐選擇豐富，甚至有新鮮生魚片可享用。最吸引人的是頂樓露天浴池與桑拿蒸氣室，無論是親子旅行還是情侶出遊，都非常推薦入住！

博多東急rei飯店

評價：Google評價 4.1

參考價格：雙人房淡季 NT$2,160元起

交通：JR博多站博多口步行3分鐘

停車：付費停車場1,500日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜

這間博多東急REI飯店緊鄰福岡巴士總站，走到博多車站也只要5分鐘，交通完全沒煩惱！房間小巧精緻，乾淨舒適，簡單卻溫馨，符合東急REI系列的商務風格。除了減少一次性備品的「綠硬幣活動」，房內杯子也是環保材質，住得舒適又能愛地球，推薦給講求CP值的旅人。

博多Forza飯店

評價：Google評價 4.1

參考價格：雙人房淡季NT$2,200元起

交通：JR博多站步行1分鐘

停車：付費停車場1,800日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

博多車站住宿推薦來FORZA飯店！在博多站附近就有三間分館，其中筑紫口這間最適合參加巴士一日遊的旅客，因為集合點就在飯店旁！FORZA系列一向主打高質感又平價的住宿體驗，這間還有特別的「按摩椅房型」，逛街回來馬上紓壓超爽。周邊機能超棒，樓下就有LAWSON、星巴克，走去博多車站也超快！

福岡天神東方快捷酒店

評價：Google評價 4.2

參考價格：雙人房淡季NT$2,200元起

交通：天神站步行5分鐘

停車：無專屬停車場，附近有收費停車場1,400日元

親子入住：11歲以上兒童入住與成人同價，不可加床

查房價：｜｜

位在天神商圈中心的福岡天神東方快捷酒店，對於喜歡購物的旅人來說簡直是夢幻住宿！走路就能到天神地下街、Parco、Mina百貨，逛街買到腿軟也不怕。飯店裝潢簡約時尚，房內還有Netflix智慧電視，公共區有免費咖啡機、微波爐，機能超齊全、CP值超高，逛街派或文青人一定會愛上！

九州住宿｜由布院住宿推薦

湯布院歡迎回家旅館

評價：Google評價 4.8

參考價格：雙人房淡季NT$3,000元起

交通：JR由布院站步行7分鐘

停車：免費停車場

親子入住：1歲以上兒童需付加床費用

查房價：｜

這間由布院住宿真的很有「家」的感覺！滿滿的木頭香氣，地板鋪著榻榻米，還有私人湯屋跟露天風呂，溫泉泡到爽。最貼心的是早餐直接送到房門口，還能穿著浴衣自在享受。飲品24小時無限供應，細節滿滿的日式溫暖，很適合親子或喜歡傳統旅館氛圍的朋友！

日野春布院溫泉日之春旅館

評價：Google評價 4.7

參考價格：雙人房淡季NT$6,800元起

交通：JR由布院站步行13分鐘

停車：免費停車場

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

日之春旅館鬧中取靜，隱身在湯之坪街道的小巷弄裡，綠意盎然、環境超療癒！房間寬敞舒適，有些還自帶湯屋，可以悠閒泡湯放空。最讚的是旅館的懷石料理，精緻到捨不得吃，食材講究、擺盤超美，吃飯也是一種享受。想要遠離喧囂、享受靜謐時光很推薦來這間！

九州住宿｜別府住宿推薦

戴衣提別府酒店（別府第一飯店）

評價：Google評價 4.2

參考價格：雙人房淡季NT$1,530元起

交通：JR別府站步行2分鐘

停車：付費停車場600日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

這間飯店離別府站超近，走路2分鐘就到，車站旁的美食、便利商店、巴士站都在附近，交通方便度滿分。房間設計簡約清爽，該有的備品一應俱全。自助早餐豐富好吃，全天候還有免費咖啡跟檸檬水，隨時可以來一杯超加分！如果想慢慢逛別府，還能跟飯店租腳踏車，悠閒探索這座溫泉小城。

AMANEK BEPPU YULA-RE

評價：Google評價 4.3

參考價格：雙人房淡季NT$2,700元起

交通：JR別府站步行3分鐘

停車：付費停車場500日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

這間2021年開幕的新飯店AMANEK BEPPU YULA-RE地理位置超棒，離車站近、吃飯購物都超方便。房間寬敞時尚，還有免費迎賓飲料可以喝。最推薦的就是頂樓露天泳池，可以一邊玩水一邊看風景，接著再去大浴場泡溫泉，整個超享受！是一間住起來很有質感的飯店。

九州住宿｜熊本住宿推薦

東橫INN熊本站前

評價：Google評價 3.9

參考價格：雙人房淡季NT$1,800元起

交通：JR熊本站步行1分鐘

停車：付費停車場1,000日元

親子入住：12歲以下兒童可免費同住，13歲以上兒童入住與成人同價

查房價：｜｜

這間東橫INN從熊本站走出來不到1分鐘就能抵達，不論搭新幹線或巴士都很方便。房間小巧但乾淨舒適，還有多種房型可選，對於預算有限又想住得安心的旅客來說，是很高CP值的選擇。飯店每天早上提供免費自助早餐，還有咖啡和茶可以無限取用，簡單又實惠！

阿蘇龜之井

評價：Google評價 4.0

參考價格：雙人房淡季NT$4,200元起

交通：JR阿蘇站開車10分鐘

停車：免費停車場

親子入住：1歲以下兒童可免費同住

查房價：｜｜

阿蘇火山住宿推薦住哪？想在房間裡看阿蘇山美景，還能泡溫泉、吃大餐？這間龜之井酒店完全滿足你的願望！飯店空間寬敞，提供一泊二食方案，晚餐自助餐有松葉蟹、牛排、生魚片，居然還有消夜，完全不怕餓著！大浴場超放鬆，天氣好時還能在大片草原上玩耍。開車10分鐘就有超市和藥妝店，機能不錯，是造訪阿蘇火山的絕佳住宿選擇！

九州住宿｜高千穗住宿推薦

索雷斯特高千穗飯店

評價：Google評價 4.2

參考價格：雙人房淡季NT$4,200元起

交通：距離高千穗峽車程5分鐘、高千穗神社步行5分鐘

停車：免費停車場

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

索雷斯特高千穗飯店距離高千穗峽、高千穗神社都很近，步行就能到周邊的餐廳和超市。飯店裝潢新穎，以木質調打造溫馨氛圍，雖然房間不大，但設備齊全，住起來很舒適。這裡的晚餐提供精緻的日式懷石料理，早餐則是中西式自助餐，餐點評價很不錯！

高千穗神隱旅館

評價：Google評價 4.6

參考價格：雙人房淡季NT$15,700元起 (附早晚餐)

交通：高千穗神社步行5分鐘

停車：免費停車場

親子入住：兒童入住需滿6歲，6~11歲兒童加收成人價格80%費用，12歲以上兒童入住與成人同價

查房價：｜｜

高千穗神隱旅館是一家日式溫泉旅館，環境幽靜、被大自然包圍，是來高千穗享受靜謐時光的好選擇。這裡的八間獨立客房都帶有私人浴池，使用的是來自玉垂瀑布的「御神水」，泡起來格外放鬆。住宿提供精緻的日式料理，晚餐的和牛壽喜燒特別受到好評，份量超足，搭配清酒更是絕配！旅館內瀰漫著檜木香氣，服務人員親切貼心，是一間能感受高千穗靜謐氛圍的優質住宿。

九州住宿｜長崎住宿推薦

長崎希爾頓酒店

評價：Google評價 4.4

參考價格：雙人房淡季NT$3,850元起

交通：JR長崎站步行1分鐘

停車：無專屬停車場，附近有付費停車場

親子入住：6歲以下兒童可免費同住

查房價：｜｜

長崎希爾頓酒店就在長崎站旁邊，搭新幹線或JR電車移動超方便，適合作為長崎自由行的住宿據點。飯店環境優雅，客房寬敞溫馨，採用溫暖的木質調設計，住起來舒適放鬆。早餐選擇豐富，還有西式、日式多樣料理，是情侶、家庭旅遊的優質選擇。

豪斯登堡歐洲飯店

評價：Google評價 4.4

參考價格：雙人房淡季NT$6,700元起

交通：JR豪斯登堡站車程8分鐘

停車：免費停車場

親子入住：2歲以下兒童可免費同住

查房價：｜｜

來豪斯登堡就該住得像在歐洲！這間五星級飯店走歐式宮廷風，環境豪華夢幻，還能搭運河船從主入口直達飯店，沉浸式享受異國氛圍。房間典雅舒適，部分房型還能俯瞰運河美景。住這裡還有房客專屬通道，進出樂園更方便，適合想體驗奢華度假的旅人！

九州住宿｜佐賀住宿推薦

佐賀康福特酒店

評價：Google評價 3.9

參考價格：雙人房淡季NT$2,250元起

交通：JR佐賀站步行1分鐘

停車：付費停車場800日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜

佐賀康福特酒店的地理位置超方便，從車站走路1分鐘就能到，附近有便利商店、超市、餐廳，想逛街、買伴手禮都很方便。房間空間比一般商務飯店來得大，行李攤開還有足夠的走道，住起來不會太擁擠。早餐選擇豐富，對於喜歡住CP值高、交通便利飯店的旅客來說，是個不錯的選擇！

佐賀東橫inn站前

評價：Google評價 3.9

參考價格：雙人房淡季NT$2,200元起

交通：JR佐賀站步行1分鐘

停車：付費停車場1,000日元

親子入住：2歲以下兒童可免費同住

查房價：｜｜

佐賀東橫INN站前就位在JR佐賀站旁，對面還有松本清藥妝店，旁邊也有超市，晚上能買到優惠熟食，生活機能很棒！房間雖然不大，但維持一貫的乾淨整潔，設備齊全，還提供簡單的免費早餐。特別適合搭車旅行、沒有租車的自由行遊客，想找平價住宿的話，這間是不錯的選擇！

九州住宿｜鹿兒島住宿推薦

鹿兒島索拉利亞西鐵酒店

評價：Google評價 4.3

參考價格：雙人房淡季NT$3,320元起

交通：JR鹿兒島中央站步行1分鐘(有地下連通道)

停車：無專屬停車場，附近有付費停車場1,200日元

親子入住：6歲以上兒童入住與成人同價

查房價：｜｜

鹿兒島索拉利亞西鐵酒店位置超方便，就在JR鹿兒島中央站對面，還有地下道直通，不論是搭新幹線或機場巴士都方便！飯店風格時尚優雅，房間寬敞、設施新穎，部分房型還能直接看到櫻島火山的美景。早餐的選擇豐富，整體來說是一間兼具質感與機能的高評價住宿！

Dormy Inn 鹿兒島天然溫泉霧櫻之湯

評價：Google評價 4.2

參考價格：雙人房淡季NT$2,100元起

交通：市電「高見馬場」站步行1分鐘、JR鹿兒島中央站車程5分鐘

停車：付費停車場1,000日元

親子入住：兒童可入住，加床規定依房型而異

查房價：｜｜

想在鹿兒島市區泡溫泉？Dormy Inn就是最佳選擇！這間旅館地點很好，距離熱鬧的天文館商圈很近，房間雖然不大，但乾淨舒適，還有溫泉大浴場可以放鬆身心。最棒的是Dormy Inn招牌的免費宵夜拉麵超暖心，晚上肚子餓不用怕沒東西吃，對於愛泡湯又想方便遊玩的旅客來說是很棒的選擇！

看完這篇九州住宿推薦，是不是已經找到最適合你的飯店了呢？如果還沒也別擔心！我們還精選了福岡、熊本、大分、佐賀、長崎、宮崎、鹿兒島的人氣住宿，無論是市區方便、溫泉度假或特色旅館，都能依照行程需求挑選，讓這趟九州自由行更完美！