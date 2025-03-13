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台南市學甲區[台南景點] 台南學甲蜀葵花 徜徉花海 賞花活動 交通方式 #台南旅遊 學甲景點 台南景點推薦 @蛋寶趴趴go

2025-03-13 14:25:11 文字：蛋寶趴趴go
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台南市學甲區

學甲蜀葵花文化節

今年已邁入第12年，

這裡種植了大面積蜀葵花

以及雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜波斯菊…等花卉，

週邊設置裝置藝術、花燈，讓遊客夜間也能賞花，

還有多項的活動、表演可參與，

快來學甲蜀葵花文化節，徜徉美麗的花海。

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2025台南學甲蜀葵花文化季

  • 地點：台南學甲區光華里活動中心
  • 地址：學甲區光華里過港子65號
  • 開幕時間：2025/03/15
  • FB：臺南市學甲區公所

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(▲圖片擷取自學甲區公所FB)

 

學甲蜀葵花交通▼

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(▲圖片擷取自學甲區公所FB)

 

▼光華社區導覽平面圖▼

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這裡的「蜀葵花田」栽種達1.2公頃，

周邊還種植了火燄雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜、油菜、萬壽菊等，

紅、橙、黃、綠、紫，

五彩繽紛的美麗花海，超級壯觀。

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蜀葵花，也稱為「一丈紅」，

可長至1~2公尺高，花色豔麗、花朵大，

好看又好拍！🌸

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走在花間步道中，更是浪漫！

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還有裝置藝術，可供拍照！

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徜徉在美麗的蜀葵花海中，

人人都能當網美！🥰

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滿滿的火焰「雞冠花」，

花色鮮艶醒目，也是拍照的好場景！

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粉紫色的「鼠尾草田」，

拍照有迷幻的幸福感，也很美！

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裝有LED燈，可以夜間賞花，

感受不同的風情！

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還有許多大型藝術裝置與花燈，

拍照、打卡，都是眾人焦點！

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蜀葵花文化節」期間，

還有許多活動節目可參與，

詳情請見 ▶️學甲區公所粉絲頁

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喝杯咖啡、暢遊蜀葵花海，更是愜意！

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蛋寶543》

台南市學甲區光華里的

學甲蜀葵花文化節

有大面積的蜀葵花海

還有火焰雞冠花鼠尾草花海…等可欣賞，

徜徉在美麗的花海中，浪漫又好拍！

聽說夜間賞花也很美，

有機會來台南旅遊，絕不能錯過哦~

推薦台南景點給大家！❤️

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