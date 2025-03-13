台南市學甲區的

【學甲蜀葵花文化節】

今年已邁入第12年，

這裡種植了大面積蜀葵花，

以及雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜、波斯菊…等花卉，

週邊設置裝置藝術、花燈，讓遊客夜間也能賞花，

還有多項的活動、表演可參與，

快來學甲蜀葵花文化節，徜徉美麗的花海。



【2025台南學甲蜀葵花文化季】

(▲圖片擷取自學甲區公所FB)

▼學甲蜀葵花交通▼

(▲圖片擷取自學甲區公所FB)

▼光華社區導覽平面圖▼

這裡的「蜀葵花田」栽種達1.2公頃，

周邊還種植了火燄雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜、油菜、萬壽菊等，

紅、橙、黃、綠、紫，

五彩繽紛的美麗花海，超級壯觀。

▼蜀葵花，也稱為「一丈紅」，

可長至1~2公尺高，花色豔麗、花朵大，

好看又好拍！🌸

走在花間步道中，更是浪漫！

還有裝置藝術，可供拍照！

徜徉在美麗的蜀葵花海中，

人人都能當網美！🥰

滿滿的火焰「雞冠花」，

花色鮮艶醒目，也是拍照的好場景！

粉紫色的「鼠尾草田」，

拍照有迷幻的幸福感，也很美！

裝有LED燈，可以夜間賞花，

感受不同的風情！

還有許多大型藝術裝置與花燈，

拍照、打卡，都是眾人焦點！

「蜀葵花文化節」期間，

還有許多活動節目可參與，

詳情請見 ▶️學甲區公所粉絲頁

喝杯咖啡、暢遊蜀葵花海，更是愜意！

《蛋寶543》

台南市學甲區光華里的

【學甲蜀葵花文化節】

有大面積的蜀葵花海，

還有火焰雞冠花、鼠尾草花海…等可欣賞，

徜徉在美麗的花海中，浪漫又好拍！

聽說夜間賞花也很美，

有機會來台南旅遊，絕不能錯過哦~

推薦台南景點給大家！❤️

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