台南市學甲區的
【學甲蜀葵花文化節】
今年已邁入第12年，
這裡種植了大面積蜀葵花，
以及雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜、波斯菊…等花卉，
週邊設置裝置藝術、花燈，讓遊客夜間也能賞花，
還有多項的活動、表演可參與，
快來學甲蜀葵花文化節，徜徉美麗的花海。
【2025台南學甲蜀葵花文化季】
- 地點：台南學甲區光華里活動中心
- 地址：學甲區光華里過港子65號
- 開幕時間：2025/03/15
- FB：臺南市學甲區公所
(▲圖片擷取自學甲區公所FB)
▼學甲蜀葵花交通▼
(▲圖片擷取自學甲區公所FB)
▼光華社區導覽平面圖▼
這裡的「蜀葵花田」栽種達1.2公頃，
周邊還種植了火燄雞冠花、鼠尾草、百日草、紅藜、油菜、萬壽菊等，
紅、橙、黃、綠、紫，
五彩繽紛的美麗花海，超級壯觀。
▼蜀葵花，也稱為「一丈紅」，
可長至1~2公尺高，花色豔麗、花朵大，
好看又好拍！🌸
走在花間步道中，更是浪漫！
還有裝置藝術，可供拍照！
徜徉在美麗的蜀葵花海中，
人人都能當網美！🥰
滿滿的火焰「雞冠花」，
花色鮮艶醒目，也是拍照的好場景！
粉紫色的「鼠尾草田」，
拍照有迷幻的幸福感，也很美！
裝有LED燈，可以夜間賞花，
感受不同的風情！
還有許多大型藝術裝置與花燈，
拍照、打卡，都是眾人焦點！
「蜀葵花文化節」期間，
還有許多活動節目可參與，
詳情請見 ▶️學甲區公所粉絲頁
喝杯咖啡、暢遊蜀葵花海，更是愜意！
《蛋寶543》
台南市學甲區光華里的
【學甲蜀葵花文化節】
有大面積的蜀葵花海，
還有火焰雞冠花、鼠尾草花海…等可欣賞，
徜徉在美麗的花海中，浪漫又好拍！
聽說夜間賞花也很美，
有機會來台南旅遊，絕不能錯過哦~
推薦台南景點給大家！❤️
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