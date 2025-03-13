在外旅遊總是會想要對自己好一點

正好訂的飯店沒有包含晚餐

然後生馬肉在九州又是如此有名

就到一家Google高評分的さか本來吃吃看吧!

本篇依次分享交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

這次住在阿蘇萬楓沒有包晚餐

所以必須要出去覓食



檢視較大的地圖

從阿蘇萬楓過來自駕約需十分鐘

會看到大招牌就到了喔!

整個看起來雖然是一個平房

但是裡面的空間很大

要停車也不是問題

感覺上平常應該也是有在接待團體旅遊

整個也有一些年代感

也因為感覺特別在地

所以用餐時都是遇到日本人

菜單也沒有別的語言菜單

不過用翻譯器什麼的還是能溝通無礙

而且是有椅子對於老人家也非常友善

旁邊還有這樣的爐子很有古味

現在就來看看菜單吧!

這裡是定食

也可以看到有孩童菜單

甚至還有較便宜的午餐

單點的部分就有馬肉生魚片了喔!

另外也有各式炸物以及阿蘇特色料理

當然簡單的味噌湯等當然也有

整體的價格也就在2000日圓左右

以這樣的價格來說CP值很不錯

一開始上桌的就是馬肉生魚片

吃起來其實沒有太特別的地方

可以說比較柔軟，有點清香，不會有腥味

但要說多厲害到非吃不可，還是比較像是嘗鮮

接下來就要從前菜以及開胃菜開始了喔!

一開始當然有醃漬物來搭配

生魚片也是感覺很新鮮

芥末的香味還有生魚片的鮮味都有

會覺得阿蘇離海邊已經很有距離

還有這樣的品質真的很不錯

味噌湯意外地跟別的商家比起來味道沒有這樣重

比較多蔬菜也會覺得甘甜更為明顯

今天總共點兩個套餐

第一個套餐當然就是牛肉壽喜燒

不過這樣的價格還是吃晚餐

所以當然也就不是A5和牛

不過美味程度一樣很不錯喔!

而且相對的油脂較少

肉味也就會更為明顯

只是比較起來當然纖維感就多了一點

再來就看另外一份套餐

是以店家名稱的招牌套餐(自己腦補)

再來看看店家充滿阿蘇特色的招牌套餐吧!

前菜就不是生魚片了喔!

然後有溪中的魚當成主菜之一

總覺得最神奇的就是日本的魚為何魚骨都比較軟

如果真的很懶的人也許就真的都吞下去了

當然也就有魚類的燉煮

吃起來跟我們的紅燒差不多

只是這裡的魚還有些許的膠質

吃起來竟然會有點QQ的部分

因為實在太下飯，於是又加點了白飯

也才知道跟旅館無限續還是不一樣

這裡的白飯如果要追加也是要加錢的

茶碗蒸是一如既往地料多實在

最後當然也還有水果做結了喔!

要下結論了喔!

在さか本( Sakamoto )有著平價又多樣化的選擇

如果住宿在阿蘇地區又想吃稍微精緻一點的東西

來這用餐還有各樣的特色料理

整個用餐區域又很安靜可以享受寧靜

適合大人們的款待自己喔!

店家基本資料=>

地址: 2562-8 Nagakusa, Aso, Kumamoto 869-2231日本

電話: +81 967-32-1544

營業時間:11:00~16:00(週四~週一) 17:00~21:00(每天，除週一，週四)

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