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日本2024九州自由行-生馬肉懷石料理好享受-日本料理 さか本Sakamoto

2025-03-13 14:25:26 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

在外旅遊總是會想要對自己好一點

正好訂的飯店沒有包含晚餐

然後生馬肉在九州又是如此有名

就到一家Google高評分的さか本來吃吃看吧!

本篇依次分享交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-生馬肉懷石料理好享受-日本料理 さか本Sakamoto

交通位置=>

這次住在阿蘇萬楓沒有包晚餐

所以必須要出去覓食


檢視較大的地圖

從阿蘇萬楓過來自駕約需十分鐘

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會看到大招牌就到了喔!

日本2024九州自由行-生馬肉懷石料理好享受-日本料理 さか本Sakamoto

整個看起來雖然是一個平房

但是裡面的空間很大

要停車也不是問題

感覺上平常應該也是有在接待團體旅遊

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整個也有一些年代感

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也因為感覺特別在地

所以用餐時都是遇到日本人

菜單也沒有別的語言菜單

不過用翻譯器什麼的還是能溝通無礙

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而且是有椅子對於老人家也非常友善

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旁邊還有這樣的爐子很有古味

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現在就來看看菜單吧!

這裡是定食

也可以看到有孩童菜單

甚至還有較便宜的午餐

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單點的部分就有馬肉生魚片了喔!

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另外也有各式炸物以及阿蘇特色料理

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當然簡單的味噌湯等當然也有

整體的價格也就在2000日圓左右

以這樣的價格來說CP值很不錯

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一開始上桌的就是馬肉生魚片

吃起來其實沒有太特別的地方

可以說比較柔軟，有點清香，不會有腥味

但要說多厲害到非吃不可，還是比較像是嘗鮮

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接下來就要從前菜以及開胃菜開始了喔!

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一開始當然有醃漬物來搭配

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生魚片也是感覺很新鮮

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芥末的香味還有生魚片的鮮味都有

會覺得阿蘇離海邊已經很有距離

還有這樣的品質真的很不錯

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味噌湯意外地跟別的商家比起來味道沒有這樣重

比較多蔬菜也會覺得甘甜更為明顯

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今天總共點兩個套餐

第一個套餐當然就是牛肉壽喜燒

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不過這樣的價格還是吃晚餐

所以當然也就不是A5和牛

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不過美味程度一樣很不錯喔!

而且相對的油脂較少

肉味也就會更為明顯

只是比較起來當然纖維感就多了一點

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再來就看另外一份套餐

是以店家名稱的招牌套餐(自己腦補)

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再來看看店家充滿阿蘇特色的招牌套餐吧!

前菜就不是生魚片了喔!

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然後有溪中的魚當成主菜之一

總覺得最神奇的就是日本的魚為何魚骨都比較軟

如果真的很懶的人也許就真的都吞下去了

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當然也就有魚類的燉煮

吃起來跟我們的紅燒差不多

只是這裡的魚還有些許的膠質

吃起來竟然會有點QQ的部分

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因為實在太下飯，於是又加點了白飯

也才知道跟旅館無限續還是不一樣

這裡的白飯如果要追加也是要加錢的

 

日本2024九州自由行-生馬肉懷石料理好享受-日本料理 さか本Sakamoto

茶碗蒸是一如既往地料多實在

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最後當然也還有水果做結了喔!

日本2024九州自由行-生馬肉懷石料理好享受-日本料理 さか本Sakamoto

要下結論了喔!

在さか本( Sakamoto )有著平價又多樣化的選擇

如果住宿在阿蘇地區又想吃稍微精緻一點的東西

來這用餐還有各樣的特色料理

整個用餐區域又很安靜可以享受寧靜

適合大人們的款待自己喔!

 

店家基本資料=>

地址: 2562-8 Nagakusa, Aso, Kumamoto 869-2231日本

電話: +81 967-32-1544

營業時間:11:00~16:00(週四~週一) 17:00~21:00(每天，除週一，週四)

店家網站請點我

 

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