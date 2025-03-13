今天要來去有火鍋界LV的銅花精緻涮涮鍋嚐鮮囉

我們是在美術館店吃~

位於在高級住宅區內~

從店門口就可以感受到不一般

以日本進口的手工銅鍋

搭配嚴選的高級的鮮美食材

帶您進入一場鍋物饗宴

更是慶祝重要日子的用餐場所

銅花精緻涮涮鍋

走一個精緻高檔路線

裡面用餐環境很別緻

二樓還有大包廂

可包場

設有投影機也可開會議

比較重視隱私的

可以預約二樓包廂

龍蝦水族牆~~

雖然這次沒能吃到龍蝦~

但看到這面水族牆就知道有多新鮮啦~

點我看短片介紹

桌上有大蒜、辣椒、蔥花配料

可按照自己的喜愛做調整

時令蔬菜拼盤

我還滿喜歡這樣的菜盤

大都是非常天然的青菜以及菇類

並沒有多餘的火鍋料

特製前菜：梅漬蕃茄

招牌手工墨魚條、黃金蛋餃

前菜是冰涼的梅漬蕃茄

果然酸Ｖ酸Ｖ真的一吃好開胃

黃金蛋餃聽說還有先經炸過

店家說炸過之後再下鍋煮來吃會更有味道

果然吃了一口是真的～

墨魚條吃起來的口感很扎實

來這還有桌邊服務

從倒湯底開始

下菜、炙燒肉片、下肉、剝蝦、下海鮮

到最後的灑金箔煮粥

都是服務員全程服務

真的倍感貼心

手打蕎麥麵＆讚岐烏龍麵

店家還準備了胡麻醬

可隨自己的喜好來添加～

特選海鮮盛合

裡面包含有鮑魚、生干貝、蛤蠣、鯛魚、小卷、生蠔、大白蝦

其中還加購了海膽

最後會用來煮粥加進去

海鮮擺盤真的很好看

也真的很新鮮～

鮮美度就算不沾任何醬料都足夠好吃

炙燒伊比利豬/日本A5特選和牛

伊比利豬炙燒後再下鍋幾秒

除了可以聞到伊比利豬的烤後香氣之外

還能吃到略帶脆脆的口感

下鍋之後再吃之後真的有不同以往的感受

而日本A5和牛的口感

略帶有奶香味之外還覺得滿好入口

且每一片都好大一片~吃得很爽快XD

我們吃得差不多時

服務員就會過來幫我們煮粥

加上蛋液、海苔、蔥花

還撒上金箔

因為我們有加購海膽

最後還把海膽點綴上去

整個粥搖身一變好高級啊～～～

服務員還很貼心會先詢問粥的軟硬還OK嗎?

或是會覺得太過鹹嗎?

他都會再做調整~然後再請你試試看

甜點:奶香紫米粥/桂花菜燕

甜點表現可圈可點

都不會太甜

所以吃起來還滿清爽

這點是還滿喜歡的

也是最完美的END

銅花精緻涮涮鍋/高雄美術館店

高雄市鼓山區美明路53號

07-5532988

12：00-15：00

17：30-23：30

官方FB

官方IG

銅花精緻涮涮鍋/左營店

(2025/3/15開始不對外營業至2025/4/19)

高雄市左營區文奇路217號

07-3483888

12：00-15：00

17：30-23：30

官方FB