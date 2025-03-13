今天要來去有火鍋界LV的銅花精緻涮涮鍋嚐鮮囉
我們是在美術館店吃~
位於在高級住宅區內~
從店門口就可以感受到不一般
以日本進口的手工銅鍋
搭配嚴選的高級的鮮美食材
帶您進入一場鍋物饗宴
更是慶祝重要日子的用餐場所
銅花精緻涮涮鍋
走一個精緻高檔路線
裡面用餐環境很別緻
二樓還有大包廂
可包場
設有投影機也可開會議
比較重視隱私的
可以預約二樓包廂
龍蝦水族牆~~
雖然這次沒能吃到龍蝦~
但看到這面水族牆就知道有多新鮮啦~
桌上有大蒜、辣椒、蔥花配料
可按照自己的喜愛做調整
時令蔬菜拼盤
我還滿喜歡這樣的菜盤
大都是非常天然的青菜以及菇類
並沒有多餘的火鍋料
特製前菜：梅漬蕃茄
招牌手工墨魚條、黃金蛋餃
前菜是冰涼的梅漬蕃茄
果然酸Ｖ酸Ｖ真的一吃好開胃
黃金蛋餃聽說還有先經炸過
店家說炸過之後再下鍋煮來吃會更有味道
果然吃了一口是真的～
墨魚條吃起來的口感很扎實
來這還有桌邊服務
從倒湯底開始
下菜、炙燒肉片、下肉、剝蝦、下海鮮
到最後的灑金箔煮粥
都是服務員全程服務
真的倍感貼心
手打蕎麥麵＆讚岐烏龍麵
店家還準備了胡麻醬
可隨自己的喜好來添加～
特選海鮮盛合
裡面包含有鮑魚、生干貝、蛤蠣、鯛魚、小卷、生蠔、大白蝦
其中還加購了海膽
最後會用來煮粥加進去
海鮮擺盤真的很好看
也真的很新鮮～
鮮美度就算不沾任何醬料都足夠好吃
炙燒伊比利豬/日本A5特選和牛
伊比利豬炙燒後再下鍋幾秒
除了可以聞到伊比利豬的烤後香氣之外
還能吃到略帶脆脆的口感
下鍋之後再吃之後真的有不同以往的感受
而日本A5和牛的口感
略帶有奶香味之外還覺得滿好入口
且每一片都好大一片~吃得很爽快XD
我們吃得差不多時
服務員就會過來幫我們煮粥
加上蛋液、海苔、蔥花
還撒上金箔
因為我們有加購海膽
最後還把海膽點綴上去
整個粥搖身一變好高級啊～～～
服務員還很貼心會先詢問粥的軟硬還OK嗎?
或是會覺得太過鹹嗎?
他都會再做調整~然後再請你試試看
甜點:奶香紫米粥/桂花菜燕
甜點表現可圈可點
都不會太甜
所以吃起來還滿清爽
這點是還滿喜歡的
也是最完美的END
銅花精緻涮涮鍋/高雄美術館店
高雄市鼓山區美明路53號
07-5532988
12：00-15：00
17：30-23：30
銅花精緻涮涮鍋/左營店
(2025/3/15開始不對外營業至2025/4/19)
高雄市左營區文奇路217號
07-3483888
12：00-15：00
17：30-23：30