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[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太享受/日本進口的手工銅鍋搭配嚴選的高級的鮮美食材帶您進入一場鍋物饗宴

2025-03-13 19:57:00 文字：星晴小步
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星晴小步

星晴小步

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

今天要來去有火鍋界LV的銅花精緻涮涮鍋嚐鮮囉

我們是在美術館店吃~

位於在高級住宅區內~

從店門口就可以感受到不一般

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

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以日本進口的手工銅鍋

搭配嚴選的高級的鮮美食材

帶您進入一場鍋物饗宴

更是慶祝重要日子的用餐場所

銅花精緻涮涮鍋

走一個精緻高檔路線

裡面用餐環境很別緻

二樓還有大包廂

可包場

設有投影機也可開會議

比較重視隱私的

可以預約二樓包廂

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

龍蝦水族牆~~

雖然這次沒能吃到龍蝦~

但看到這面水族牆就知道有多新鮮啦~

點我看短片介紹

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桌上有大蒜、辣椒、蔥花配料

可按照自己的喜愛做調整

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時令蔬菜拼盤

我還滿喜歡這樣的菜盤

大都是非常天然的青菜以及菇類

並沒有多餘的火鍋料

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

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特製前菜：梅漬蕃茄

招牌手工墨魚條、黃金蛋餃

前菜是冰涼的梅漬蕃茄

果然酸Ｖ酸Ｖ真的一吃好開胃

黃金蛋餃聽說還有先經炸過

店家說炸過之後再下鍋煮來吃會更有味道

果然吃了一口是真的～

墨魚條吃起來的口感很扎實

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

來這還有桌邊服務

從倒湯底開始

下菜、炙燒肉片、下肉、剝蝦、下海鮮

到最後的灑金箔煮粥

都是服務員全程服務

真的倍感貼心

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

手打蕎麥麵＆讚岐烏龍麵

店家還準備了胡麻醬

可隨自己的喜好來添加～

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特選海鮮盛合

裡面包含有鮑魚、生干貝、蛤蠣、鯛魚、小卷、生蠔、大白蝦

其中還加購了海膽

最後會用來煮粥加進去

海鮮擺盤真的很好看

也真的很新鮮～

鮮美度就算不沾任何醬料都足夠好吃

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炙燒伊比利豬/日本A5特選和牛

伊比利豬炙燒後再下鍋幾秒

除了可以聞到伊比利豬的烤後香氣之外

還能吃到略帶脆脆的口感

下鍋之後再吃之後真的有不同以往的感受

而日本A5和牛的口感

略帶有奶香味之外還覺得滿好入口

且每一片都好大一片~吃得很爽快XD

[高雄鍋物推薦]銅花精緻涮涮鍋－美術館店/吃鍋還有桌邊服務太

我們吃得差不多時

服務員就會過來幫我們煮粥

加上蛋液、海苔、蔥花

還撒上金箔

因為我們有加購海膽

最後還把海膽點綴上去

整個粥搖身一變好高級啊～～～

服務員還很貼心會先詢問粥的軟硬還OK嗎?

或是會覺得太過鹹嗎?

他都會再做調整~然後再請你試試看

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甜點:奶香紫米粥/桂花菜燕

甜點表現可圈可點

都不會太甜

所以吃起來還滿清爽

這點是還滿喜歡的

也是最完美的END

銅花精緻涮涮鍋/高雄美術館店

高雄市鼓山區美明路53號

07-5532988

12：00-15：00

17：30-23：30

官方FB

官方IG

銅花精緻涮涮鍋/左營店

(2025/3/15開始不對外營業至2025/4/19)

高雄市左營區文奇路217號

07-3483888

12：00-15：00

17：30-23：30

官方FB

 

文章標籤
高雄鍋物推薦 高雄美食 高雄鍋物 銅花精緻涮涮鍋 桌邊服務
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銅花精緻涮涮鍋 美術館

phone07 553 2988
place高雄市鼓山區美明路53號
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.38
CP值
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