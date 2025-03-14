內湖美食「串香殿」主要提供多樣特色烤物串燒，同時結合炸物、飯麵類、鍋物等美味，讓顧客擁有餐點的多元選擇性；而且用餐環境輕鬆自在，餐點價格合理，是CP值很高的聚餐好地方。

「串香殿」就位在港墘路大馬路旁，鄰近內湖737巷美食商圈，從捷運港墘站走過來約五分鐘即可抵達，交通十分便利。

一走進「串香殿」，就可以看到排列整齊的各類串燒烤物，光看到這些食材就讓人食慾大開。

「串香殿」的用餐氛圍十分自在，讓人忘掉工作的忙碌，桌與桌間也有適當的距離，不會感到擁擠。

現場還有大型投影螢幕，真的是很適合聚餐的好地方。

來看一下「串香殿」的菜單，有超豐富的串燒烤物品項，而且還滿平價的！

另外也有飯麵類、鍋類和炸物等品項。

午餐的菜單~

首先上桌的是暖暖的鍋物， 寒冷冬夜裡最適合來一鍋。「串香殿」的鍋物湯底有麻辣湯、雞白湯和昆布柴魚湯等三種選擇，我們品嚐的是雞白湯。

肉片和各類食材在鷄白湯熬煮下，更顯得鮮美可口；另外值得一提的是這鷄白湯，真的很好喝、十分順口，暖呼呼的湯頭入口後，感受得到雞白湯的鮮甜滋味，讓我們每個人都喝了好幾碗呢！

接著這道是「串香咖哩飯」，咖哩醬的份量十足，散發出的香氣十分濃郁，不是那種湯湯水水的。

香氣十足的咖哩醬，搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，真的很下飯，我們家的佐佐佑佑超喜歡！

再來分享這道是「串香殿」的特色餐點「屏東飯湯」，這是屏東在地特有的白飯吃法。

「屏東飯湯」的特色就是裡頭有豐盛的食材，飯湯吃起來相當爽口，也因為添加了一些海鮮食材，讓整體滋味更加鮮甜。

最後上桌的就是各種串燒美味，每一串都讓人食指大動，好想大口吃！

「甜不辣」口感軟嫩順口，是我們家小寶貝的最愛，一下子就大口吃完；「蔥豬串」在燒烤後仍保留了豬肉的鮮嫩，不會乾柴，同時結合了蔥的香氣，提升了整體美味。

「柳葉魚」帶有外酥內嫩的口感，愈嚼愈香！「香菇」和「杏鮑菇」入口後嚐得到燒烤後的香氣和本身散發的鮮甜滋味。



比較特別的是「茄子串」和「鳥蛋」，是比較少見的烤物。茄子串搭配上店家的秘製醬料，美味十足！鳥蛋呈現Q彈口感。

「百頁豆腐」口感極佳，Q彈又帶點脆嫩的口感。

我們同時享用著串燒美味和暖暖鍋物，真的是味蕾大享受，暖心又暖胃！

「串香殿」也有各式酒類飲品和非酒精類飲品，搭配著輕鬆的用餐氛圍，是一處聚餐小酌的好地方。

【酒後請勿開車．未成年請勿飲酒】

這次我們在「串香殿」，除了品嚐了美味的各式串燒烤物，也享用了湯頭鮮美的雞白湯鍋物，咖哩飯和屏東飯湯等料理也都表現得不錯。整體而言，「串香殿」提供的餐點選擇性多元，兼具美味和份量，而且價格合理，無論是親子用餐、家庭聚餐或三五好友聚餐，都很適合！分享給大家。

《店家資訊》

「串香殿」

地址：台北市內湖區港墘路72號

電話：02-87972772

營業時間：週一至週五(11:30-13:30，17:00-23:00)；週六、日(17:00-23:00)

FB：串香殿

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