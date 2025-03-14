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南投縣草屯鎮炒飯充滿鍋香氣，多種口味選擇

南投美食 南投炒飯
2025-03-14 09:41:00 文字：果果愛Fruitlove
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果果愛Fruitlove

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紅翻天平價現炒⟩南投草屯快炒店，炒飯充滿鍋香氣，多種口味選擇，環境簡約舒適，內用有冷氣可以吹 @果果愛Fruitlove

距離南投草屯敦和宮財神廟(武財神)大約170公尺左右，有多種口味的炒飯、炒麵、燴飯、燴麵、粥類、湯麵類、現炒類、湯品，環境簡約舒適，內用有冷氣開放，適合家人朋友來簡單吃頓飯或是聚餐

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店家外觀有著大大顯眼的紅色招牌，附近路邊車位不好找，建議停附近的停車場(草屯鎮敦和路停車場)，走路大約2-3分鐘。

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冰箱裡有飲料和酒類可以選擇，如果要帶自己的飲料進來也是可以的（老闆娘有同意），但會建議記得要當個好客人，垃圾要自行帶走

飲酒過量，有害（礙）健康，酒後不開車，安全有保障

飲酒過量，害人害己，未滿十八歲，禁止飲酒

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餐具和面紙在電視牆的下方

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生炒牛肉飯

上桌時鍋香撲鼻而來，讓人不禁食指大動，粒粒分明飽滿的米飯，透著晶瑩的光澤，讓人垂涎欲滴，牛肉則是切成小塊狀在飯裡。

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牛肉的量不算少，肉質鮮嫩有彈性，咀嚼時有肉香的甜味，醃製的味道也不會很多......( 繼續閱讀文章 )

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phone0492330019
place南投縣草屯鎮敦和路22-8號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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