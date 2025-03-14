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日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

2025-03-14 16:15:13 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲


日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

京都，真是一個處處都讓人有驚喜的城市！

那天在巷弄中散步與追逐夕陽西下，

走著走著不小心發現了這樣的一間小店～Ootake（肉洋食 オオタケ）

很好奇，這是一間什麼樣的店呢？

看著裡頭挺熱鬧的模樣，更是吸引了自己想推開那扇門......

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

Ootake（肉洋食 オオタケ）

官網：https://demi-hamberg.com/

地址：5 Chome-345-3 Miyagawasuji, Higashiyama Ward, Kyoto, 608-0801日本

電話：+81757086085

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

店休日：星期日

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

那日我們就這樣推開了門，來到了這間小店；

裡頭空間不大，位置不多，

有個一排吧台的位置跟其他的幾張桌子，

我們運氣不錯，剛好遇到有人吃完離開，

所以招呼我們的人幫我們整理好了桌面，讓我們坐在了吧台的前面。

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

她遞給我們菜單跟水，後來發現我們不會說日文，

所以就給了我們英文菜單嚕

不過，不管是哪種文字，這裡的菜單有照片，

所以點餐一點都不麻煩嚕

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

一開始推開門時，裡頭的肉香，讓人不餓，也飢腸轆轆了起來；

看到其他人桌上的食物，我心想，這間店應該會挺美味的呦

果然，這間店的食物意外的美味，

且價格也太...佛心了吧？！

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

哈哈，這次的京都美食，剛好吃到的都挺不觀光，

在地且沒啥人分享的美食，

與十多年的京都一樣，價格可愛，店家也相當熱情

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日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

店內似乎也有一些熟客，也有一個人吃飯的人，

也沒人在拍照，當食物上桌時，就直接品嚐食物，

瞧著那些人臉上的表情，不難看出，這裡應該每個套餐都挺不錯的

自己想吃的也不只一樣（笑）漢堡排肉看起來也好誘人....

嗯，如果，我住在附近，我想應該會連著吃好幾天吧？！

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

那日皮皮點的是クリームコロッケと鶏の唐揚げセット（奶油炸丸子和炸雞套餐）

我點的是段戸山高原牛 赤身ステーキセット（段戶山高原牛瘦肉牛排套餐）

分別是1,200日幣與2,200日幣，等上桌時瞧見那份量，

哇！這價格也太可愛嚕（笑）

＊午、晚餐的菜單與價格略有不同，可看肉洋食 オオタケ官網

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

皮皮的餐先上桌，

一盤像極了熟悉的「簡餐」，

餐盤上有一些醃製菜、湯、米飯、沙拉....

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

完全沒抱任何期待，

他吃了一口唐揚雞就說好吃，

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

炸粉包裹的雞汁噴了出來，燙.....

但鮮美的滋味讓人回味無窮

後來在吃了可樂餅，也說不錯呦

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

接著我的牛排套餐上桌，

香氣逼人，瞧那牛排的色澤，就是很吃的模樣；

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

店家還提供了鹽、玫瑰鹽、蒜片與牛排醬汁的調味罐，

讓人可以吃到多樣不同的風味；

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

這....像極了高級餐廳的調味組合，

沒想到在這樣的小店也能瞧見。

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

果然，這牛排也燒烤得太好，

如視覺所見一樣，

真是美味極了！

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

果然如肉洋食 オオタケ官網也上所說的

「肉が食べたい！」

という欲求を満たす肉

使用するのは段戸産高原牛。程よく締まった肉質から噛むほどに旨味が溢れる赤身が魅力です。ステーキにはモモやイチボ・ラムシン、ハンバーグにはスネ肉と最適な部位を厳選。もちろん豚肉・鶏肉も産地・肉質にこだわり抜いた逸品ぞろいですよ。

我們使用丹多（Dando）的高地牛肉。紅肉的質地緊實適度，咀嚼時味道十足。我們精心挑選最好的肉塊，例如牛排的大腿肉、草莓和小羊肉，以及漢堡的小腿肉。當然，我們也提供多種豬肉和雞肉選擇，這些豬肉和雞肉均根據產地和肉質精心挑選。

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

套餐中其他的配菜也都很不錯，

整間店很有「家」的感覺，

讓我想起了「家庭料理」的印象；

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

我想，Ootake（肉洋食 オオタケ）就是這樣一家店，

裡頭的美食好有溫度，且食材就像是給家人吃的一樣，

一入口就能感受得到.......

後來我在肉洋食 オオタケ官網上看到主廚大竹 康貴說的話，似乎自己有感受得到。

心温まるひと時を

美味しいお肉と一緒に

私が目指すのは、誰もが楽しめる街の洋食屋さん。

テーブルを囲んで誰もがニコニコと会話して、お腹も心もあたたかくなれる、そんな料理と時間があるお店が理想。だから、たっぷりのお肉もフレンチのソースもおばんざいも、美味しいものは全部一緒に、ご飯がたくさん、食事を楽しめるメニューをご用意して、今日も皆さんをお待ちしています。

度過一個溫馨的時刻

配上美味的肉

我的目標是在城裡打造一家人人都可以享用的西餐廳。

理想的地方是一家有食物和時間的餐廳，每個人都可以圍坐在桌子旁愉快地交談，感到胃和心都溫暖。這就是為什麼我們今天恭候您的光臨，我們的菜單包括大量的肉、法式醬汁、家常菜以及您想要享用的所有其他美味佳餚，還有大量的米飯。

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

意外發現的京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ）

很喜歡的小店，記錄一下，

日本日本美食｜京都｜京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ），在溫暖的時光裡，品嚐美味的肉食。（京都美食）

吃飽喝足了，我們在藍調的天空下，沿著鴨川慢慢散步回家，

度過了一個美好的京都夏日夜晚。

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.............................吃喝玩樂，沒有終點

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