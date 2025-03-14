



京都，真是一個處處都讓人有驚喜的城市！

那天在巷弄中散步與追逐夕陽西下，

走著走著不小心發現了這樣的一間小店～Ootake（肉洋食 オオタケ）

很好奇，這是一間什麼樣的店呢？

看著裡頭挺熱鬧的模樣，更是吸引了自己想推開那扇門......

Ootake（肉洋食 オオタケ）

官網：https://demi-hamberg.com/

地址：5 Chome-345-3 Miyagawasuji, Higashiyama Ward, Kyoto, 608-0801日本

電話：+81757086085

營業時間：11:30–14:00、17:00–21:00

店休日：星期日

那日我們就這樣推開了門，來到了這間小店；

裡頭空間不大，位置不多，

有個一排吧台的位置跟其他的幾張桌子，

我們運氣不錯，剛好遇到有人吃完離開，

所以招呼我們的人幫我們整理好了桌面，讓我們坐在了吧台的前面。

她遞給我們菜單跟水，後來發現我們不會說日文，

所以就給了我們英文菜單嚕

不過，不管是哪種文字，這裡的菜單有照片，

所以點餐一點都不麻煩嚕

一開始推開門時，裡頭的肉香，讓人不餓，也飢腸轆轆了起來；

看到其他人桌上的食物，我心想，這間店應該會挺美味的呦

果然，這間店的食物意外的美味，

且價格也太...佛心了吧？！

哈哈，這次的京都美食，剛好吃到的都挺不觀光，

在地且沒啥人分享的美食，

與十多年的京都一樣，價格可愛，店家也相當熱情

日本旅遊｜關西 ｜京都｜創業於明治11年的百年定食店「生そば 常盤」，我想這應該是我在日本吃過最便宜定食吧！！（京都美食）

店內似乎也有一些熟客，也有一個人吃飯的人，

也沒人在拍照，當食物上桌時，就直接品嚐食物，

瞧著那些人臉上的表情，不難看出，這裡應該每個套餐都挺不錯的

自己想吃的也不只一樣（笑）漢堡排肉看起來也好誘人....

嗯，如果，我住在附近，我想應該會連著吃好幾天吧？！

那日皮皮點的是クリームコロッケと鶏の唐揚げセット（奶油炸丸子和炸雞套餐）

我點的是段戸山高原牛 赤身ステーキセット（段戶山高原牛瘦肉牛排套餐）

分別是1,200日幣與2,200日幣，等上桌時瞧見那份量，

哇！這價格也太可愛嚕（笑）

＊午、晚餐的菜單與價格略有不同，可看肉洋食 オオタケ官網＊

皮皮的餐先上桌，

一盤像極了熟悉的「簡餐」，

餐盤上有一些醃製菜、湯、米飯、沙拉....

完全沒抱任何期待，

他吃了一口唐揚雞就說好吃，

炸粉包裹的雞汁噴了出來，燙.....

但鮮美的滋味讓人回味無窮

後來在吃了可樂餅，也說不錯呦

接著我的牛排套餐上桌，

香氣逼人，瞧那牛排的色澤，就是很吃的模樣；

店家還提供了鹽、玫瑰鹽、蒜片與牛排醬汁的調味罐，

讓人可以吃到多樣不同的風味；

這....像極了高級餐廳的調味組合，

沒想到在這樣的小店也能瞧見。

果然，這牛排也燒烤得太好，

如視覺所見一樣，

真是美味極了！

果然如肉洋食 オオタケ官網也上所說的

「肉が食べたい！」

という欲求を満たす肉

使用するのは段戸産高原牛。程よく締まった肉質から噛むほどに旨味が溢れる赤身が魅力です。ステーキにはモモやイチボ・ラムシン、ハンバーグにはスネ肉と最適な部位を厳選。もちろん豚肉・鶏肉も産地・肉質にこだわり抜いた逸品ぞろいですよ。

我們使用丹多（Dando）的高地牛肉。紅肉的質地緊實適度，咀嚼時味道十足。我們精心挑選最好的肉塊，例如牛排的大腿肉、草莓和小羊肉，以及漢堡的小腿肉。當然，我們也提供多種豬肉和雞肉選擇，這些豬肉和雞肉均根據產地和肉質精心挑選。

套餐中其他的配菜也都很不錯，

整間店很有「家」的感覺，

讓我想起了「家庭料理」的印象；

我想，Ootake（肉洋食 オオタケ）就是這樣一家店，

裡頭的美食好有溫度，且食材就像是給家人吃的一樣，

一入口就能感受得到.......

後來我在肉洋食 オオタケ官網上看到主廚大竹 康貴說的話，似乎自己有感受得到。

心温まるひと時を

美味しいお肉と一緒に

私が目指すのは、誰もが楽しめる街の洋食屋さん。

テーブルを囲んで誰もがニコニコと会話して、お腹も心もあたたかくなれる、そんな料理と時間があるお店が理想。だから、たっぷりのお肉もフレンチのソースもおばんざいも、美味しいものは全部一緒に、ご飯がたくさん、食事を楽しめるメニューをご用意して、今日も皆さんをお待ちしています。

度過一個溫馨的時刻

配上美味的肉

我的目標是在城裡打造一家人人都可以享用的西餐廳。

理想的地方是一家有食物和時間的餐廳，每個人都可以圍坐在桌子旁愉快地交談，感到胃和心都溫暖。這就是為什麼我們今天恭候您的光臨，我們的菜單包括大量的肉、法式醬汁、家常菜以及您想要享用的所有其他美味佳餚，還有大量的米飯。

意外發現的京都小店Ootake（肉洋食 オオタケ）

很喜歡的小店，記錄一下，

吃飽喝足了，我們在藍調的天空下，沿著鴨川慢慢散步回家，

度過了一個美好的京都夏日夜晚。

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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