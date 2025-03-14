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泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

2025-03-14 16:15:28 文字：安妮貓玩食遊
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安妮貓玩食遊

安妮貓玩食遊

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

中午的時候我們請司機推薦一下大城的餐廳

他聽懂我們的意思之後就載我們來到一個地方

一直等他停好車我們還有點疑惑.....這是餐廳嗎？

他帶著我們走過一條好似住宅區的小徑

走到底豁然開朗

是一家餐廳

而且是一家河景景觀餐廳

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

空間挺寬敞

不會覺得椅背都快打到別桌客人

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

下方繫的船餐廳

不清楚是否也是店家的

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

左邊也有一艘

比較是開放式的用餐環境

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

河的對岸是「瓦音寺」

我google來的(=´ω`=)

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

我們到訪的時刻沒有很多遊客

加上我們大概只有三桌客人

挺清靜的

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

也因此我們可以選擇想要的座位

那當然是可以欣賞河景的最佳座位啦！

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

一定要點的冷飲ヾ(´︶`*)ﾉ♬

泰式奶茶、蘇打汽水、冰咖啡

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

水煮魚 $220

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

份量有點太少的鳳梨炒飯 $120

應該點個兩份的(*´ω｀*)

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

烤豬頸肉 $180

好吃٩(^ᴗ^)۶

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

肉沙拉 $200

泰國【2023泰嗨了。泰國大城】昭披耶河的景觀餐廳．Saithong River Restaurant

還有椰奶冰淇淋沒有拍

我們沒有點很多

就圖個剛剛好飽就好

這家餐廳後來看評論有褒有貶

但我們覺得還可以

重點是沒有人擠人

又有河景

心靈上的滿足已經大於實質上的滿足了(*´∀｀*)

 

 

 

 

 

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