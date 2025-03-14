中午的時候我們請司機推薦一下大城的餐廳
他聽懂我們的意思之後就載我們來到一個地方
一直等他停好車我們還有點疑惑.....這是餐廳嗎？
他帶著我們走過一條好似住宅區的小徑
走到底豁然開朗
是一家餐廳
而且是一家河景景觀餐廳
空間挺寬敞
不會覺得椅背都快打到別桌客人
下方繫的船餐廳
不清楚是否也是店家的
左邊也有一艘
比較是開放式的用餐環境
河的對岸是「瓦音寺」
我google來的(=´ω`=)
我們到訪的時刻沒有很多遊客
加上我們大概只有三桌客人
挺清靜的
也因此我們可以選擇想要的座位
那當然是可以欣賞河景的最佳座位啦！
一定要點的冷飲ヾ(´︶`*)ﾉ♬
泰式奶茶、蘇打汽水、冰咖啡
水煮魚 $220
份量有點太少的鳳梨炒飯 $120
應該點個兩份的(*´ω｀*)
烤豬頸肉 $180
好吃٩(^ᴗ^)۶
肉沙拉 $200
還有椰奶冰淇淋沒有拍
我們沒有點很多
就圖個剛剛好飽就好
這家餐廳後來看評論有褒有貶
但我們覺得還可以
重點是沒有人擠人
又有河景
心靈上的滿足已經大於實質上的滿足了(*´∀｀*)
𖥧＊𖤣.°·˚.𖤣｡ﾟ𖥧＊𖤣.°·˚.𖤣｡ﾟ𖥧＊𖤣.°·˚.𖤣｡ﾟ॰ॱ*｡ﾟ
2023.08.05 (Sat.)
2023.08.06 (Sun.)
2023.08.07 (Mon.)
崖差蒙空寺→瑪哈泰寺→Saithong River Restaurant →柴瓦塔那蘭寺→
2023.08.08 (Tue.)
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