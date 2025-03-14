中午的時候我們請司機推薦一下大城的餐廳

他聽懂我們的意思之後就載我們來到一個地方

一直等他停好車我們還有點疑惑.....這是餐廳嗎？

他帶著我們走過一條好似住宅區的小徑

走到底豁然開朗

是一家餐廳

而且是一家河景景觀餐廳

空間挺寬敞

不會覺得椅背都快打到別桌客人

下方繫的船餐廳

不清楚是否也是店家的

左邊也有一艘

比較是開放式的用餐環境

河的對岸是「瓦音寺」

我google來的(=´ω`=)

我們到訪的時刻沒有很多遊客

加上我們大概只有三桌客人

挺清靜的

也因此我們可以選擇想要的座位

那當然是可以欣賞河景的最佳座位啦！

一定要點的冷飲ヾ(´︶`*)ﾉ♬

泰式奶茶、蘇打汽水、冰咖啡

水煮魚 $220

份量有點太少的鳳梨炒飯 $120

應該點個兩份的(*´ω｀*)

烤豬頸肉 $180

好吃٩(^ᴗ^)۶

肉沙拉 $200

還有椰奶冰淇淋沒有拍

我們沒有點很多

就圖個剛剛好飽就好

這家餐廳後來看評論有褒有貶

但我們覺得還可以

重點是沒有人擠人

又有河景

心靈上的滿足已經大於實質上的滿足了(*´∀｀*)

𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ॰ॱ*｡ﾟ

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𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ‪‪𖥧＊𖤣‪‪.°﻿·˚.𖤣｡ﾟ॰ॱ*｡ﾟ