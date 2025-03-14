走走逛逛也要習得一身好本領～

參加苗栗客庄品道地學好味廚藝活動，不只能深入客庄文化，還能一次嚐盡客家美食～

苗栗縣政府文化觀光局在客家委員會的大力支持下，持續推動苗栗客庄「品道地•學好味」廚藝體驗行銷推廣計畫，以推廣苗栗獨具特色的客庄美食與在地文化!

透過廚藝活動的推廣，遊客不僅能體驗料理的樂趣，還能深入瞭解苗栗的在地生活，從美食中探尋文化記憶，都能感受到客庄的濃濃人情味。

一起動手學習客家傳統美食料理，不只好玩，還能帶回滿滿廚藝，一整個收穫滿滿吶！

茅鄉亭就位在苗栗縣公館鄉福星社區，也就是擁有黃金風鈴木美景的苗栗黃金小鎮休閒農業區～

一走入茅鄉亭就能看到古色古香的小亭～

大自然的空間，實在好放鬆吶～

茅鄉亭在哪裡：

地址:苗栗縣公館鄉 4 鄰 115 之 1 號

茅鄉亭有許多遊程不斷的推陳出新！

想要在芋頭田中製作陶藝，也能在茅鄉亭一起體驗到～

全新的苗栗客庄品道地學好味廚藝活動，結合苗栗公館在地的「公館芋」、「紅棗」、「油甘」等農產品，讓旅遊不只是走馬看花～

走～現在就出發公館菜市場去！

這次Stanma要一次挑戰五種客家菜色～

提著菜籃，直衝日據時代就有的老牌公館菜市場！！

茅鄉亭早已將採買清單都準備好啦！

只要無腦跟著購買就對啦！（大聲笑）

絞肉、豬油、五花肉就直接在肉攤選購～

怎麼挑、怎麼選，都有工作人員陪伴講解！

挑選豬油就選松板豬部位，吃起來口感充滿嚼勁！

不會煮～選"好"肉就對啦！

青菜就在菜攤一次買起來～

看著老奶奶的笑容，就想起了自家奶奶的微笑～

一整個好有親和力吶！

再挑選好魷魚、蝦米等海鮮食材，就準備回去料理啦！

回到茅鄉亭的鳥巢建築！

今天我們就像小雞一樣，準備由茅鄉亭母雞帶小雞，學習客家料理去！（握拳）

工作人員們仔細的說明料理的製作方式！

不管你會不會料理，今天就直接歸零來學習～

這樣才有機會真正學會客家道地料理方式～（眨眼睛）

客家鹹湯圓

第一道就是就是客家鹹湯圓！

前一晚主辦單位就用磨漿機把糯米給準備好～

經過一夜的傳統石頭重壓，把水份擠出，今天我們才能開始製作麵糰！（好搞工）

加入粄母一起攪拌麵糰，更容易揉捏成形，也不容易斷裂喔～（快筆記）

麵糰完成後，就是好玩的捏湯圓啦！

老師一步一腳印，帶著我們一起做～

一下子就完成好多小湯圓吶～

老師也教了我們湯圓顏色的變化方式～

加入抺茶就成了綠湯圓，加入竹炭就成了黑湯圓！

感覺好適合萬聖節的黑暗料理！（笑）

今年萬聖節也決定用湯圓來慶祝搞怪啦～

再放入紅蔥頭、蝦米一起爆香！

和芹菜、韭菜和香菜一起煮湯，就成了客家鹹湯圓的經典湯頭！（香吶）

客家菜包( 豬籠粄)

在麵糰內加入玉米粉，就成了客家菜包的麵皮～

這麼簡單當然要一起做起來！

捏出一個圓型，讓麵糰中心呈現厚底的麵身，再包入配料！

客家菜包的配料用蘿蔔干絲、夾心肉、蝦米、紅蔥頭製作而成！

一整個香氣十足！

包成膨膨的形狀後，捏成小山型～

在表皮抺上一層油，讓表皮保持光滑！

再放上野薑花葉一起蒸煮，就是客家菜包最傳統的製作方式～

大火蒸上十五分鐘就能直接開吃啦！

鹹香的餡料，搭配Q皮，一次要吃上兩顆才過癮啦！

客家小炒

必學的客家小炒當然要一起做起來！

魷魚的切法和肉片的切法也大有學問～

順著肉片紋路逆著切，才不會讓肉捲起來，炒起來大盤又漂亮～（擊掌）

不用放油，直接用三層肉的油脂烹煮，最香啦！

再放入魷魚，倒入米油、青蔥等配料就能完美上桌～

傳說中的豆干人呢？

哈哈～原來加入豆干是閩南人的變化吃法！

傳統的客家小炒可是沒有豆干的喔！

薑絲炒大腸

酸辣的薑絲炒大腸還沒做就讓人口水直流啦！

大火爆炒後再放入清洗乾淨的大腸，三兩下就炒好了啦！

薑絲炒大腸吃起來嚼勁十足！

別再揪結啦！

誰說一定要把大腸嚼碎才下肚～

跟著咀嚼的香氣一起吃，咕溜咕溜的超下飯啦！

炸芋頭絲

苗栗公館的芋頭可是名列公館農產品三寶之一！

必吃的炸芋頭絲，說什麼都要吃起來！

把芋頭刨成絲後下鍋油炸～

起鍋後加入胡椒鹽和青蔥就大功告成啦～

鹹酥香的口感，好適合邊追劇邊大口吃啦～

再炒一個時令青菜，就能準備開飯啦！

一下子好菜全上桌！

客家鹹湯圓、客家小炒、客家菜包、炸芋頭絲、時令青菜和香茅冰茶不用二個鐘頭，全都做好啦！

大家圍在一起吃飯，感受圍爐的氣氛，好幸福吶～

有趣的黃金小鎮旅人料理行程也告一段落啦！

帶著滿滿的料理小撇步，準備回家一展廚藝去！

想要深入苗栗在地客家文化，當然要從吃開始啦～

用知識性的食農教育和美味的客家小吃，來感受客家庄當地的純樸人文，也是有趣的遊玩方式～

自己來玩最好玩，現在就報名栗客庄品道地學好味廚藝活動去吧！



