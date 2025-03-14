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日本2024名古屋自由行-大份量還有意外美味-矢場味噌豬排(名古屋站店)矢場とん 名古屋ルーセント店

2025-03-14 16:20:23 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

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想要到名古屋吃味噌豬排又要吃得飽

最多人想到的就是矢場味噌豬排

這次還到名古屋車站來吃更是方便

而且這次還吃到意外的驚喜美食阿~

本篇依次介紹交通位置環境菜單食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

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交通位置=>

矢場豬排名古屋車站店因為交通位置方便

所以用餐的人總是多一點

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認清這個招牌和排隊人潮就一定不會找錯

這次排隊還排到了樓梯處

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這時可以看到等候時間約25分鐘

我們17:45進入隊列排隊

真正入座也是18:10

時間上倒是剛剛好的25分鐘

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這裡也沒有日本餐廳常見的候位小本本

就只能排隊

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快排到時就可以看到食物模型

這時就會有工作人員來點餐

也加速了翻桌率

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在等候的時候就可以看到半開放式的廚房

也算是店家對自己的安全衛生有一定的自信

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入店後就可以看到一些有關店家的歷史

雖然很多人會譏笑這是觀光客店

但實際上也是有很多日本本地人寧可排隊來吃

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連椅子上都可以看到店家的招牌

不過因為歷史的使用痕跡多少會有點斑駁

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桌上有一些可以搭配的調味料

因為豬排本身就已經有味噌醬所以不會有豬排醬

而是帶來刺激的黃芥末以及七味粉

或是香氣的花生碎(不確定)

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另外還有解膩的漬菜

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當然也會先送上茶

之後還會上一整壺

不過如果該桌客人結帳離開

茶壺並不會換掉，如果對於這樣的使用方式有疑慮的人要注意

詳細菜單請點我

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等候約十分鐘豬排就上桌啦

這次選擇直接吃到兩種口感的豬排

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整份還有白飯以及味噌湯

無論是高麗菜絲，白飯以及味噌湯都可以免費續

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整個浸泡到味噌醬中原本以為味道會很鹹

但相對來說甜味有適度的中和

所以整份雖然味道重卻不會感覺太膩

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肉質則更可以從一般豬排看得出來

外皮不會太厚也不會皮肉分離

肉質不是非常的嫩

但是肉汁也是沒有在少的

吃起來會感覺很滿足

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整體的味道重

所以如果喜歡吃飯的人會很開心

搭配白飯可以說是原本以為吃部下

會不想續加，但真的太涮嘴

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金魚boy則是選擇鐵板豬排

肉質更嫩

雖然看起來還有一點點粉紅

但不知道為何在日本吃起來就是沒那麼擔心不熟

事後也證明並沒有腸胃不適之類的

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放在鐵板上炙燒過整體更香

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如果覺得太膩的時候就來點高麗菜絲

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想要味道出現變化就可以利用桌上調味料來排列組合

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要結帳時還看到有紀念品和相關食品的販賣

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要下結論了喔!

要說特別便宜倒是真的沒有

不過物有所值

也不會感覺過於濃膩

加上桌上的調味料變化夠多

會是之後還想回訪的店家

 

店家基本資料=>

地址 : 日本〒451-0046 Aichi, Nagoya, Nishi Ward, Ushijimacho, 6−1 ルーセントタワー地下1階

電話 :　+81－525418810

營業時間: 11:00~21:30(每天)

店家相關情報網頁請點我

 

 

 

 

 

 

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