想要到名古屋吃味噌豬排又要吃得飽

最多人想到的就是矢場味噌豬排

這次還到名古屋車站來吃更是方便

而且這次還吃到意外的驚喜美食阿~

本篇依次介紹交通位置，環境菜單，食用心得以及店家基本資料

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

矢場豬排名古屋車站店因為交通位置方便

所以用餐的人總是多一點

認清這個招牌和排隊人潮就一定不會找錯

這次排隊還排到了樓梯處

這時可以看到等候時間約25分鐘

我們17:45進入隊列排隊

真正入座也是18:10

時間上倒是剛剛好的25分鐘

這裡也沒有日本餐廳常見的候位小本本

就只能排隊

快排到時就可以看到食物模型

這時就會有工作人員來點餐

也加速了翻桌率

在等候的時候就可以看到半開放式的廚房

也算是店家對自己的安全衛生有一定的自信

入店後就可以看到一些有關店家的歷史

雖然很多人會譏笑這是觀光客店

但實際上也是有很多日本本地人寧可排隊來吃

連椅子上都可以看到店家的招牌

不過因為歷史的使用痕跡多少會有點斑駁

桌上有一些可以搭配的調味料

因為豬排本身就已經有味噌醬所以不會有豬排醬

而是帶來刺激的黃芥末以及七味粉

或是香氣的花生碎(不確定)

另外還有解膩的漬菜

當然也會先送上茶

之後還會上一整壺

不過如果該桌客人結帳離開

茶壺並不會換掉，如果對於這樣的使用方式有疑慮的人要注意

詳細菜單請點我

等候約十分鐘豬排就上桌啦

這次選擇直接吃到兩種口感的豬排

整份還有白飯以及味噌湯

無論是高麗菜絲，白飯以及味噌湯都可以免費續

整個浸泡到味噌醬中原本以為味道會很鹹

但相對來說甜味有適度的中和

所以整份雖然味道重卻不會感覺太膩

肉質則更可以從一般豬排看得出來

外皮不會太厚也不會皮肉分離

肉質不是非常的嫩

但是肉汁也是沒有在少的

吃起來會感覺很滿足

整體的味道重

所以如果喜歡吃飯的人會很開心

搭配白飯可以說是原本以為吃部下

會不想續加，但真的太涮嘴

金魚boy則是選擇鐵板豬排

肉質更嫩

雖然看起來還有一點點粉紅

但不知道為何在日本吃起來就是沒那麼擔心不熟

事後也證明並沒有腸胃不適之類的

放在鐵板上炙燒過整體更香

如果覺得太膩的時候就來點高麗菜絲

想要味道出現變化就可以利用桌上調味料來排列組合

要結帳時還看到有紀念品和相關食品的販賣

要下結論了喔!

要說特別便宜倒是真的沒有

不過物有所值

也不會感覺過於濃膩

加上桌上的調味料變化夠多

會是之後還想回訪的店家

店家基本資料=>

地址 : 日本〒451-0046 Aichi, Nagoya, Nishi Ward, Ushijimacho, 6−1 ルーセントタワー地下1階

電話 : +81－525418810

營業時間: 11:00~21:30(每天)

店家相關情報網頁請點我