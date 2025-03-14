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日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

2025-03-14 16:25:18 文字：快樂雲
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快樂雲

快樂雲


日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

每次踏上日本，總習慣在各地找尋一碗屬於當地的拉麵；

這次帶著初訪日本的皮皮，依舊在這裡做著同樣的事，

回到了十多年前還是懵懂的旅人時，

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

隨著人潮吃過一蘭拉麵金龍拉麵.....，

覺得似乎已探索了大阪的拉麵世界的一小角，

嗯，日本、大阪的拉麵品牌與店家多到應該就像是台灣的滷肉飯小吃店吧？

永遠都吃不完吧？！

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

河童ラーメン本舗 千日前店

網站：http://kappa-hompo.co.jp/store/372/

河童拉麵菜單

地址：1 Chome-9-12 Sennichimae, Chuo Ward, Osaka, 542-0074日本

電話：+81662139156

營業時間：09:00–05:00

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

不過在道頓堀這個區域，觀光客仍相當多，

而自己早已少了年輕時的「排隊」耐性.....

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

但因皮皮第一次造訪日本，

總覺得還是要讓他吃到台灣人最愛的「一蘭拉麵」，

但在道頓崛的兩間店都人滿為患，只少得排上近一個鐘頭.....

我們就因為不想排隊，所以意外的走過巷弄後，

卻意外重逢了位於大馬路旁的河童ラーメン本舗 千日前店

【日本，大阪】無意間發現的消夜美食，河童（かっぱ）拉麵本舗千日前本店。

一推開門時，當年的記憶模糊的出現在腦海中，

這間河童拉麵本舗千日前本店就在自己常擦肩而過的街口，

樸實無華的店面很容易被人忽略。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

一時間我還忘記了之前曾造訪過，還寫過文（笑）

我們還在門口徘徊了幾步後才走進這家店，

或許是心中的好奇，或許是對這碗拉麵的期待，

還是早已潛藏在記憶中的味道，

在冥冥中引領著我們再次相遇。

進門時，店員親切地用日語問候，

這一瞬間的感覺彷彿讓人回到十年前的初見；

站在自助點餐機前，我們凝視著幾個選項，

目光很自然地被「當店限定」的「赤河童」吸引住，

還有怕熱的我則點了一碗夏季限定的涼麵。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

買完票券，店員引領我們入座，

店裡的佈置簡單卻帶著日本特有的童趣，

牆上貼著一些復古的日本動漫商品和泛黃的海報.....

望著身旁默默享用拉麵的日本食客，

四周寧靜無語，讓人有種回歸當地的感覺，

彷彿來到了一個不為觀光客所知的角落。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

赤河童拉麵的湯頭色澤迷人，伴隨著剛剝好皮的蒜頭，

讓人不禁想馬上擠壓一些蒜泥，將這蒜香融入湯中；

當湯頭滑入喉嚨的瞬間，重拾舊味

濃厚的豚骨香氣攪動了心中久違的感動，

湯的鹹香適中，略帶一絲微辣，是我家皮皮喜歡的滋味。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

麵條採用手工製作的細麵，Q彈有嚼勁，

不同於一般粗麵的飽滿，細麵能吸收湯底的豐富味道，

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

我們特意選了偏硬的麵條，口感更加分明，

夾起叉燒的一瞬間，發現這裡的叉燒肉比一般的來得瘦，不會過於油膩，

反而帶有一絲嚴謹的味道，這正是我們所喜歡的拉麵風格。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

我的涼麵吃起來也是喜歡的，

且更適合夏季的大阪夜晚；

嗯，今年還挺熱的，食慾不是太好的自己，

默默的吃完了這碗夏季限定的涼麵，

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

喜歡麵條有嚼勁的口感，放入特調的醬汁一沾，

像是吃沾麵的方式，只是醬汁是涼爽的，放上一點芥末提味，

嗯，好吃又消暑。

再搭配不會油膩的炸物，冰涼與火熱的滋味，

在口中燦放出宛如夏季祭典的煙火，

嗯，感覺就是生活日常的驚喜與美味。

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

今日意外巧遇喚起了自己多年前的記憶，

拉麵、涼麵吃來令人心滿意足，

既熟悉又驚喜，一種十年後再次相見的溫馨感重現；

究竟是它指引了我，又還是我發現了它呢？

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

河童ラーメン本舗 千日前店這間看似不起眼的拉麵店，

在觀光區，但似乎又沒啥觀光客，

據說在日本當地也有一群忠實擁護者，

難怪店內總是有著來來去去的日本人.......

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

旅行中最美妙的事情，就是這樣毫無預期地與舊味重逢，

品味曾經吃過，但隔了十多年錯過的美味，

這次的相遇讓人不禁期待，

下次造訪大阪時，會不會再次遇到什麼令人懷念的美食？

日本日本｜大阪美食｜十年後的意外重逢：大阪道頓堀的河童拉麵ラーメン本舗 千日前店。(大阪拉麵/道頓崛美食）

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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