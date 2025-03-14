



每次踏上日本，總習慣在各地找尋一碗屬於當地的拉麵；

這次帶著初訪日本的皮皮，依舊在這裡做著同樣的事，

回到了十多年前還是懵懂的旅人時，

隨著人潮吃過一蘭拉麵、金龍拉麵.....，

覺得似乎已探索了大阪的拉麵世界的一小角，

嗯，日本、大阪的拉麵品牌與店家多到應該就像是台灣的滷肉飯小吃店吧？

永遠都吃不完吧？！

河童ラーメン本舗 千日前店

網站：http://kappa-hompo.co.jp/store/372/

河童拉麵菜單

地址：1 Chome-9-12 Sennichimae, Chuo Ward, Osaka, 542-0074日本

電話：+81662139156

營業時間：09:00–05:00

不過在道頓堀這個區域，觀光客仍相當多，

而自己早已少了年輕時的「排隊」耐性.....

但因皮皮第一次造訪日本，

總覺得還是要讓他吃到台灣人最愛的「一蘭拉麵」，

但在道頓崛的兩間店都人滿為患，只少得排上近一個鐘頭.....

我們就因為不想排隊，所以意外的走過巷弄後，

卻意外重逢了位於大馬路旁的河童ラーメン本舗 千日前店。

【日本，大阪】無意間發現的消夜美食，河童（かっぱ）拉麵本舗千日前本店。

一推開門時，當年的記憶模糊的出現在腦海中，

這間河童拉麵本舗千日前本店就在自己常擦肩而過的街口，

樸實無華的店面很容易被人忽略。

一時間我還忘記了之前曾造訪過，還寫過文（笑）

我們還在門口徘徊了幾步後才走進這家店，

或許是心中的好奇，或許是對這碗拉麵的期待，

還是早已潛藏在記憶中的味道，

在冥冥中引領著我們再次相遇。

進門時，店員親切地用日語問候，

這一瞬間的感覺彷彿讓人回到十年前的初見；

站在自助點餐機前，我們凝視著幾個選項，

目光很自然地被「當店限定」的「赤河童」吸引住，

還有怕熱的我則點了一碗夏季限定的涼麵。

買完票券，店員引領我們入座，

店裡的佈置簡單卻帶著日本特有的童趣，

牆上貼著一些復古的日本動漫商品和泛黃的海報.....

望著身旁默默享用拉麵的日本食客，

四周寧靜無語，讓人有種回歸當地的感覺，

彷彿來到了一個不為觀光客所知的角落。

赤河童拉麵的湯頭色澤迷人，伴隨著剛剝好皮的蒜頭，

讓人不禁想馬上擠壓一些蒜泥，將這蒜香融入湯中；

當湯頭滑入喉嚨的瞬間，重拾舊味

濃厚的豚骨香氣攪動了心中久違的感動，

湯的鹹香適中，略帶一絲微辣，是我家皮皮喜歡的滋味。

麵條採用手工製作的細麵，Q彈有嚼勁，

不同於一般粗麵的飽滿，細麵能吸收湯底的豐富味道，

我們特意選了偏硬的麵條，口感更加分明，

夾起叉燒的一瞬間，發現這裡的叉燒肉比一般的來得瘦，不會過於油膩，

反而帶有一絲嚴謹的味道，這正是我們所喜歡的拉麵風格。

我的涼麵吃起來也是喜歡的，

且更適合夏季的大阪夜晚；

嗯，今年還挺熱的，食慾不是太好的自己，

默默的吃完了這碗夏季限定的涼麵，

喜歡麵條有嚼勁的口感，放入特調的醬汁一沾，

像是吃沾麵的方式，只是醬汁是涼爽的，放上一點芥末提味，

嗯，好吃又消暑。

再搭配不會油膩的炸物，冰涼與火熱的滋味，

在口中燦放出宛如夏季祭典的煙火，

嗯，感覺就是生活日常的驚喜與美味。

今日意外巧遇喚起了自己多年前的記憶，

拉麵、涼麵吃來令人心滿意足，

既熟悉又驚喜，一種十年後再次相見的溫馨感重現；

究竟是它指引了我，又還是我發現了它呢？

河童ラーメン本舗 千日前店這間看似不起眼的拉麵店，

在觀光區，但似乎又沒啥觀光客，

據說在日本當地也有一群忠實擁護者，

難怪店內總是有著來來去去的日本人.......

旅行中最美妙的事情，就是這樣毫無預期地與舊味重逢，

品味曾經吃過，但隔了十多年錯過的美味，

這次的相遇讓人不禁期待，

下次造訪大阪時，會不會再次遇到什麼令人懷念的美食？

.............................吃喝玩樂，沒有終點

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