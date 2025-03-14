這次跟男友來宜蘭頭城兩天一夜小旅行，我們悠閒地吃悠閒的玩，把這次有吃的店家都推薦給你們！從台北來頭城，我們選擇從圓山捷運站搭客運到頭城，路途大約一小時間就可以抵達相當方便，國光頭城轉運站就在有名的阿宗芋冰城附近，一下車就可以開吃，超級方便！

台北－頭城交通

國光客運：1877 圓山轉運站－宜蘭縣頭城鎮 (1877平日動線) (1877B假日動線)

頭城美食

下客運的第一站馬上就來吃午餐XD 在阿宗芋冰城旁邊的德芳御膳坊我記得在大學時期吃的時候還是小餐車，現在改建的乾淨明亮，還有座位區，現點現做的三星蔥油餅，餅皮現稈咬下去有千層酥的口感，外酥內軟相當好吃，三星蔥也很新鮮鮮甜，整體不油膩，這家真的是我滿推薦一家蔥油餅店！記得加蛋&辣香氣更十足。

阿宗芋冰城我應該不用做太多介紹，相信是很多人必吃的一站－傳統冰品店，一球30元，一杯3球60元，我們選了芋頭、百香果、桂圓，口感屬於綿密的古早味冰品，我個人沒有到太愛，有內用座位區與騎樓座位，還有洗手台可以清潔洗手，沒吃過的朋友可以來試試。

現代美學帆船風格的星巴克，必須去採點拍照一下，裡面的座位區旁就是大片落地窗，天氣好時在此閒聊肯定相當愜意舒適。

｜火鍋｜冰品｜乳酪蛋糕｜伴手禮｜咖啡｜下午茶 | 素食

這間是今年才新開幕的店！想要吃火鍋、下午茶、伴手禮，在這都找的到，三家相連相當酷的一家店，這次我來的是火鍋甜點店－甜島時光，可以一邊吃火鍋一邊看火車，超級愜意！而且火鍋跟甜點都很不錯，不管是家庭、情侶都很適合來用餐體驗，小小可惜的是當初去的時候人手較為不足，餐點需等候較久~

一邊吃火鍋一邊看火車

甜點也很讚

超可愛火豚

↓↓↓這家我在IG有影片及更詳細的介紹，歡迎點進觀看↓↓↓

下午的時刻我們就把陣地轉移到頭城老街啦！同樣是超有名的老店－品誼古早味小吃，我們點了炸春捲$35、炸番薯$30，價格相當實惠，春捲裡面有滿滿的韭菜超滿足！整體來說滿好吃的，下次還會想品嘗他的蘿蔔糕～

韭菜捲跟地瓜都很不錯

在頭城的晚餐，我跟男友找了一家評論很不錯的熱炒店來吃，cp值很高！價格不貴大約200-300之間，份量都很大！我們不小心點太多，櫻桃鴨捲很特別可以點看看，鮭魚生魚片是時價～

鮭魚生魚片

鴨胸捲 水蓮 鮮蚵 菜脯蛋

我們住的民宿沒有附早餐，於是我們就在頭城老街的老街早餐店來享用！真的不愧是老店，滿滿的在地人來吃，店內的招牌蔥油餅一定要點！！真的太好吃，是我們這次來這吃到最好吃的蔥油餅，一定要加辣！他們的豆漿也喝得出來是自己熬煮的，非常清爽好呵！這家老街早餐店我大推～後來還加點了韭菜盒，也不錯但沒有到太驚豔。

招牌蔥油餅

早餐的第二站XD 難得來一趟當然要吃爆頭城小吃，於是我們又找到了蒸餃阿姨～皮薄晶瑩剔透，肚子餓當點心很可以！內餡滿香的但不用特別來吃，中規中矩。

伯朗咖啡館應該不用多作介紹~~絕對是放鬆看海的選擇之一，我之前只有去過一館，這次來二館人比較少，空間也很空曠，甚至很多人在裡面舒服到睡著(?)，幸運地坐在窗邊看龜山島的美景。

在國光客運同一條路，可以搭車前來買個宜蘭名產春捲冰淇淋吃！古早味的冰品帶點創新的特色水果口味，我們點了一個冰淇淋捲配芋頭芭樂，吃起來相當清爽，另外還點了百香果口味的冰，超級消暑～聯發芋冰城是屬於雪酪冰沙口感的軟綿古早味冰。

頭城什麼沒有，蔥油餅最多！超有名超多評論的阿嬤蔥油餅肯定要來吃，阿嬤蔥油餅位置稍微遠一點，但完全不減排隊人潮～古早味的炸彈蔥油餅口味，加了超多的三星蔥很香～還可以點雙蛋增加飽足感！大家有機會也來買看看吧！但這間整個油炸真的會比較油膩一些，要備妥衛生紙喔！

以上就是這次頭城小旅行我們吃的所有店家！真的是撐爆肚子啦～還有什麼好吃的歡迎推薦給我喔！

接續閱讀