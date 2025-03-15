大同區小吃推薦！就在雙連捷運站2號出口，全家便利商店正對面, 傳承三代、當地營業超過40年的老店，餐點有炒麵、炒米粉、豬血湯、肉焿、生魷魚羹、川燙魷魚…等，都是很古早味的平民小吃，營業時間從早上六點半就開始，而且下午時間不休息，生意非常好

撰文。拍攝／呂萱萱

旁邊有一家「文記花枝羹」 雖說名稱都有個「文」字，但二家好像沒有關係

其實這家很早以前就知道了，只是凡到用餐時間，現場就有一堆人在排隊，所以這次趁平日下午來，沒想到人還是很多

但還好，店家翻桌率還滿快的，大家都是吃完就離開，所以現場等也不會太久

炒麵跟炒米粉都是35元，豬血湯40元、肉焿55元、生魷魚羹70元

但從3/1起，部份餐點漲價了，魷魚羹跟綜合羹都是80元，川燙魷魚100元

餐點都是現點現做，店家動作還滿快的，雖說是40年老店，但店家的態度也很親切，不像其它老店態度都很冷漠

這次點了一份川燙魷魚、炒米粉、肉焿湯（因為是3/1前來用餐，所以當時的價格還沒漲ＸＤ）

炒米粉真的是必點！米粉好Ｑ有入味，最吸引人的就是上面的油蔥調味，來自於店家自製的現炸豬油，味道清香不油膩

川燙魷魚，也是必點的小菜，很有厚度、咬起來脆脆的，口感超鮮甜，加上酌料沙茶、蒜末、醬油、香菜，一起搭配超美味，但3/1起漲價一份是100元了

豬肉裹上魚漿的肉羹，吃起來不會軟軟的，口感鮮甜又脆彈的，湯頭也很不錯，上面還有油蔥酥，非常提味