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雨霧之巔，【霧社櫻王】——新竹雪霸國家公園【觀霧山莊】傳奇之樹

2025-03-16 09:18:00 文字：雲大少爺
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雲大少爺

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觀霧:霧社櫻王  

      傳說中，在新竹雪霸國家公園觀霧遊憩區的觀霧山莊前，有一株全台灣最高大的霧社櫻樹，每年三月中旬進入盛開期，潔白花朵滿樹，景色壯麗，宛如王者屹立山林。實在嚮往太久了，今年旅行社又傳雪霸行程給我，不再猶豫，當下預約，313，勇敢上山。

      孰料，當天風雲變色，入境新竹後大雨傾盆，原本還期望上至2000公尺海拔以上的雪霸國家公園會躲過雨雲，結果事與願違，抵達觀霧山莊時，大雨傾瀉至極，幾乎無法再大！

      ↓然而見到櫻王的那一眼，所有的暈車疲憊及能否順利抵達的疑慮全部一掃而空——參天矗立，氣勢磅礡，神木一般的存在，而且開滿白花，在森林中經歷了近百年的歲月，依然展現氣場強大的旺盛生命力！

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

      此刻，大雨肆虐，夾雜著春雷，花朵微微闔上些許花瓣，卻無損整棵樹的挺拔風姿，彷彿在風雨中展現無畏的姿態。

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

      樹高14公尺，據說今年樹圍直徑達81.2公分，比去年還增加0.4公分，完全欣欣向榮之狀。

觀霧【霧社櫻王】

      霧社櫻（Prunus Taiwaniana）是台灣特有種的櫻花，被認為是台灣原生山櫻花（緋寒櫻）與其他野生櫻花種自然雜交、演化而來的品種。最早於南投霧社地區被發現，因此得名。在武陵農場見過，也相當高大，但遠不及這櫻王了。

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

      櫻王無畏風雨，遊客可沒這樣處變不驚了。我的相機鏡頭濕了又擦、擦了又濕，狼狽不堪，卻仍不願錯過這場初見之約。終究留下幾張影像，聊表對櫻王的敬仰。而更多的，則是對大自然的無限敬畏——只差沒向櫻神許願了。

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

      ↓櫻王旁邊，另有一棵也非常高大的霧社櫻，同樣是滿開的狀態，雙樹相互呼應。

觀霧【霧社櫻】

觀霧【霧社櫻】

       觀霧森林遊樂區位於新竹縣與苗栗縣交界處中高海拔的山區，終年都有雲霧繚繞，故有「觀霧」之美名。此刻滂沱大雨，霧氣濃重，滿開白花的櫻王，更充滿了神秘且浪漫的氣質。與其說如「三月雪」，卻更像透了光的冰霰。

觀霧【霧社櫻王】

觀霧【霧社櫻王】

       成簇的鐘形小花，花徑只約1.5~2公分，於風雨中，更顯嬌弱。

觀霧【霧社櫻王】

       ↓曾經在武陵農場見過的霧社櫻，與今日所見，如出一轍。

武陵農場【霧社櫻】

觀霧【霧社櫻王】

       於花開同時，細長的綠葉也抽出，粉白與鮮綠，平添典雅。

觀霧【霧社櫻王】

       雨勢不依不饒，短暫停留，就該告別。噢！想見霧社櫻王一面，是由來已久的宿願，今日總算心願得償，有著將清單上一筆事項槓掉的痛快。事實上，這趟雪霸之行，還肩負著另一個心願，卻因大雨未能實現。來年，仍會帶著遺憾與期待，再度啟程。

觀霧【霧社櫻王】

       王者風範霧社櫻王，後會有期！

觀霧【霧社櫻王】

       ↓結果結束雪霸行程，回到平地車隊接駁點，天氣竟然變成這樣？！啊不甘心地尖叫！

天空倒影

  

 

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