Yukichi Ramen 諭吉拉麵｜中山區拉麵·三碗拉麵只要一碗價 ! 三小迷你泡系拉麵組合，豚骨+辛辣+黑蒜味一次滿足。

各位選擇障礙們有福了 ! 台北人氣泡系拉麵【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】，以綿密細緻的泡沫口感飽受喜愛，近期推出超酷的迷你拉麵組合，一次可以吃到三款不同的風味，豚骨+辛辣+黑蒜味一次滿足，最讚的是三碗拉麵只要一碗價!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 環境分享

▼由日本拉麵師傅打造的【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】，首家台灣門市就在台北市中山區林森北路，從外觀就很有日本的感覺， 捷運中山站 或捷運松江南京站1號出口步行15分鐘即可抵達。

▼【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】用餐環境充滿日式氛圍，座位分為吧台和兩~四人的沙發區，風格以紅白色調為主軸，搭配許多日本風情的擺設，讓人就像來到日本街頭當中。

▼【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】主打九州風泡系豚骨拉麵，每日以大量的豬骨、雞骨等熬煮湯頭，經豬大骨釋放出的脂質及蛋白質，攪拌至夢幻的「泡沫」乳白色湯頭，每一口都濃郁且不油膩的，麵條則使用三河屋製麵的生麵條，手打軟硬有Q勁的口感，讓人忍不住一口接一口!

▼【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】新出的三小拉麵組合，每日17:00~20:00三小時限量供應，套餐還會附季節時蔬和甜點，CP值高到爆表!

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 菜單

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 餐點介紹

豚骨三小拉麵💰380元

▼豚骨愛好者會愛的豚骨三小拉麵，可以吃到原味豚骨、辛辣豚骨、黑蒜豚骨三款風味，都是以豚骨湯頭為基底變化，它們家的豚骨湯我真的超愛，泡沫口感很像在喝鹹版的卡布奇諾，每一口都是滿滿的精華~

▼豚骨系列配的是直細麵，麵條很會吸附湯汁超讚，咬起來偏硬的口感個人很愛；叉燒肉的尺寸很大片，油花分布均勻，口感軟嫩非常好吃。

▼黑蒜豚骨這款味道非常夠味，蒜味很濃帶點焦苦風味，重口味的朋友們會很喜歡！

▼辛辣豚骨湯頭加入日本名牌 S&B 的「一味唐辛子」辣粉，擁有誘人的辛辣香氣，把豚骨湯底變成另一風味。

諭吉三小拉麵💰420元

▼諭吉三小拉麵把三款人氣品項一次滿足，可以吃到原味豚骨、辛辣味噌、雞豚醬油口味，這個組合搭配的是粗麵，口感相較細麵更Q彈有嚼勁~

▼雞豚醬油比較偏向日本的口味，鹹度較高，有著醬油及雞油的香氣，鹹度較高，是越吃越順口的類型！

▼辛辣味噌口味非常有辨識度~將熟成白紅味噌充分混合，加到豚骨及雞骨熬煮的湯頭中，味噌獨特的鹹香很討喜，搭配富有咬勁的粗麵以及大量蔬菜，真的太好吃了~~~

晚酌套餐💰380元

▼宵夜控必點的晚酌套餐，把邪惡的炸物+啤酒組合起來，會附上一杯新鮮的生啤酒，以及蟹肉可樂餅一份、紫蘇天婦羅兩份、起司天婦羅兩份。

▼這個蟹肉可樂餅會不會太好吃，外皮炸到金黃酥脆，咬下是濃郁的奶香內餡，可以看到整塊蟹肉在裏頭，口感口味都是一級棒。

▼紫蘇天婦羅和起司天婦羅也都炸得很香，配上啤酒的絕佳組合只能說無敵!

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 心得分享

這個發明實在太天才了~【中山區拉麵｜Yukichi Ramen 諭吉拉麵】三小拉麵系列，可以一次吃到多款不同的風味，不管是什麼口味通通都要，不會有拉麵常見吃起來膩口的問題，每日17:00~20:00三小時限量供應，下班來吃這個太幸福啦!

Yukichi Ramen 諭吉拉麵 店家資訊

官網 I Facebook I INSTAGRAM 線上訂位

電話 : 02-2511-8333

地址：台北市中山區林森北路105號1樓

營業時間 : 11:00–14:00, 17:00–03:00

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