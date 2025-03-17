十二段鍋物堂可是深耕中部多年的人氣火鍋品牌，沙鹿店更是在地經營多年，長年都是沙鹿超夯的火鍋店之一，假日根本一位難求，想吃一定要先訂位！ 這裡主打自助菜吧吃到飽，各種新鮮蔬菜、火鍋料任你拿，再搭配高品質肉品，像是牛肉、雞肉，還有多種海鮮選擇，滿足各種口味需求。特別推薦極盛海陸雙人餐，份量超足，兩個人吃絕對超飽，還能一次享受新鮮海鮮跟肉品，愛吃火鍋的真的不能錯過！

十二段鍋物堂沙鹿店｜在哪裡

十二段鍋物堂沙鹿店就在台中市沙鹿區中山路401號，位置超好找！附近就有停車場，停好車走過來大概3分鐘，超級方便。

十二段鍋物堂沙鹿店：線上訂位

十二段鍋物堂沙鹿店｜環境介紹

十二段鍋物堂的座位大多是四人座，採用石壁半隱式設計，整體風格融合東方禪風和日式元素，看起來超有質感！空間不僅舒適，還帶著低調又時尚的氛圍，無論是出遊、聚餐、約會或是慶生餐廳推薦，都非常適合，來這裡和家人或朋友一起聚餐，保證讓大家都滿意！

這裡的服務裝置很特別，採用無線感應設計，只要把你需要的服務選項朝上，服務人員就會過來！不管是需要服務、清潔、加湯還是點餐，都可以輕鬆呼叫，超方便。

蔬菜自助吧超豐富，提供多達30幾種新鮮食材，想吃什麼自己拿，愛怎麼搭配就怎麼搭配！這裡有超多綠色蔬食，像是高麗菜、玉米、金針菇等火鍋必備食材，還有多種葉菜、根莖類、豆腐類，讓你吃得健康又滿足。來十二段鍋物堂沙鹿店，不僅能享受豐富自選蔬食吧，還有高品質的肉品與海鮮選擇，火鍋愛好者來這裡一定能大快朵頤！

醬料區有提供8種醬料，想怎麼搭配都可以自己來！不管是經典沙茶、芝麻，還是蒜泥、蔥花、辣椒等配料，愛重口味或清爽風格都能隨心調整，讓你的火鍋更對味。

這裡的冰淇淋選擇超多，竟然有多達8種口味可以吃！像是布丁、脆酥黑餅乾、巧克力脆片、藍莓優格、和風抹茶、瑞士巧克力、哈密瓜物語，還有超濃郁的北海道牛奶，每一款都超誘人，吃完火鍋再來一球超滿足！

這裡的飲料也是無限暢飲！可樂、咖啡、奶茶、檸檬茶、日式煎茶、冰沙通通有，甚至還有霜淇淋可以吃，飯後來點甜甜的超滿足，火鍋配上這些飲品，真的超享受！

十二段鍋物堂沙鹿店｜菜單

十二段鍋物堂的菜單選擇超多，點餐也超簡單，跟著步驟點餐即可。如果你是海鮮控，推薦這次旅咖點的極盛海陸雙人餐，內容真的是超級豐富，兩個人吃絕對超飽，海鮮和肉品一次滿足！

如果覺得不夠吃，還可以加點或單點，完全不用擔心吃不飽。

極盛海陸雙人餐有四種選擇，A、B、C、D，每一款都可以根據你喜歡的海鮮來挑選。我們這次選的是極上深海石斑盛合，海鮮新鮮又美味，搭配各種肉品，真的是超級滿足！

如果你是龍蝦控，也可以選擇龍蝦套餐！新鮮龍蝦配上火鍋，超級奢華又美味，讓你的火鍋體驗更升級，絕對值得一試！

十二段鍋物堂沙鹿店｜湯頭

湯頭選擇也超多，一共多達12種，讓你可以依照口味來選擇！我們這次選的是魚干昆布和風湯和道地酸白菜湯，兩種湯頭都很有特色。如果你喜歡辣的話，還有高麗泡菜湯、泰式冬蔭功湯、私房麻辣等選擇，保證讓每一口都超有味道。

十二段鍋物堂沙鹿店｜副食

副食方面，我選了私房牛肉丼飯，上面還打上一顆生食級蛋黃，整體口感超棒！牛肉嫩滑多汁，蛋黃輕輕拌在飯上，滑順又帶有濃郁的香氣，真的是一口接一口，讓人停不下來！

十二段鍋物堂沙鹿店｜主食

這次旅咖點了極盛海陸雙人餐的極上深海石斑盛合，裡面有超多海鮮，像是深海石斑、花枝、蛤蜊、鮮蚵、干貝、鮑魚、扇貝，真的是海鮮控的天堂！除了海鮮，還有各種肉品，像是板腱牛、梅花豬、小培豬，整體超級豐盛，光是這一餐就能滿足所有食欲！另外，還有他們的私房牛肉丼飯，這道絕對是必點，牛肉鮮嫩多汁，搭配飯吃真的是超美味！

肉質都超級軟嫩，真的好好吃！每一口都嫩滑得讓人驚豔，完全入口即化，讓人一口接一口，根本停不下來！這樣的肉品品質，真的是吃過就難忘！

鮮蝦大餛飩也太大顆了吧。

極上深海石斑盛合真的是超豐盛，裡面有深海石斑、花枝、蛤蜊、鮮蚵、干貝、鮑魚、扇貝，每一樣都新鮮又美味，海鮮控一定會超滿足！如果你喜歡吃海鮮，真的很推薦點極盛海陸雙人餐，這樣的海鮮拼盤，絕對讓你大快朵頤，吃得超過癮！

蛤蜊真的超大顆又新鮮，肉質鮮甜，吃起來超有滿足感！

干貝也超大顆的，吃起來鮮嫩多汁，口感非常豐富！

扇貝真的超好吃，肉質鮮嫩而且甜美，每一口都彈性十足。

鮑魚的口感真的是超級Q彈，嚼起來既有彈性又非常鮮甜，每一口都能品嚐到海洋的鮮美，完全不會過老。

花枝真的超大隻！每一片都厚實又彈牙，吃起來鮮嫩又有咬勁，完全不會柴。

牡蠣的口感超級滑嫩，每一口都充滿鮮甜的海味，彷彿能感受到海洋的清新。

深海石斑的口感非常細緻、鮮嫩，肉質結實卻不柴，每一口都能感受到它的鮮甜。它的魚肉彈性十足，吃起來滑順而不油膩！不過要小心，因為會有魚刺，吃的時候最好小心點喔！

這個鮮蝦大餛飩真的是超大顆，而且裡面居然有一整隻蝦子！每一口咬下去，都能吃到鮮嫩的蝦肉，搭配餛飩皮的滑嫩，真的是必點，超值得一試！

最後當然不能錯過冰淇淋來個完美結尾啦！這些口味選擇多，吃上一口，既能清爽解膩，又能讓整個用餐體驗畫下完美句點，簡直是必點的甜點！

我點的極盛海陸雙人餐（極上深海石斑盛合），海鮮新鮮，尤其是深海石斑和干貝，真的是超好吃！每一口都讓人回味無窮！還有那碗私房牛肉丼飯，每一口都讓人一口接一口，根本停不下來。最後來碗冰淇淋，真的是完美收尾！整體來說，這裡絕對值得再來，真的是吃得開心又滿足！

十二段鍋物堂

線上預約：https://reurl.cc/77zael

官方網站：https://www.12sukiyak.com/